Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 aprile 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 aprile 2025 - RJ è molto teso e lo è ormai da tempo. Il ragazzo non vuole scontentare né suo nonno né suo padre, che ha intuito che qualcosa in lui non va. Il giovane Forrester sarà molto felice che la sfilata si stia avvicinando e spererà che, da quel momento, le cose per lui migliorino. Una volta che avrà ultimato la collezione di suo nonno e quando lui e Ridge si saranno sfidati, la verità potrà venire a galla. Mancano però ancora qualche ora a che questo accada e per il rampollo di casa Forrester si tratterà di stringere i denti ancora per un po’. Per fortuna che a dargli una mano anzi a dargli sostegno ha trovato Luna che, con grande sensibilità, gli sta infondendo coraggio. Intanto alla Forrester Creations, dove tutti si stanno preparando per salire in passerella, cominceranno ad arrivare gli ospiti, alcuni molto prestigiosi altri molto particolari come Esther Valentine, un’amica di Lauren Fenmore, che si rivelerà una grande “estimatrice” di Charlie e di Eric.. Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 30 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 30 aprile 2025 - Serra, servendosi dell'aiuto delle sue due nuove "amiche", Ipek ed Azra, organizza una cena romantica per Selin e Tolga. Inoltre, fingendosi sua sorella, la giovane invia un messaggio al cognato per chiedergli di vedersi quanto prima: devono parlare. A questo punto, Tolga rivela ad Oltan di essere molto infelice, perché non è innamorato di Selin; quindi, la sua speranza è che quest'ultima voglia vederlo per chiedergli di mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Il padre perde le staffe e gli consiglia di stare alla larga da Oylum. Nel mentre, Serra sta suggerendo a Selin di confessare al marito di essere in dolce attesa, in modo tale da tenerlo legato a sé grazie a questa bugia... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 30 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 30 aprile 2025 - Aslan ringrazia Devin per avergli salvato la vita, poi le ricorda che la cosa migliore che può fare è concentrarsi su se stessa. Dopodiché, lui riceve la telefonata di Nedret, che vuole assicurarsi che nessuno si rimasto ferito nell'incendio. Inoltre, sottolinea che deve rifiutare la sua proposta perché Hulya non è voluta andare di persona a chiederle aiuto. Allora, Aslan deve trovare un'altra soluzione, e, a quanto pare, l'unica è utilizzare il porto per il contrabbando. Intanto, Cihan incontra Serap, la quale è irritata perché ha notato che lui è in pensiero per Leyla. Cihan accusa Serap di voler fare in modo che Melek muoia affinché la sorella, accusata di aver attentato alla sua vita, resti dietro le sbarre. Hulya, invece, è ancora sotto shock perché Villa Soykan è stata divorata dalle fiamme. Ibrahim prova a confortarla, mentre lei, fuori controllo, giura vendetta: ucciderà chiunque si metterà tra lei ed il suo obiettivo, ricostruire la sua casa. Nel frattempo, Yagmur implora Devin di tornare a casa... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 aprile 2025 - Don Romulo cambierà idea su come comportarsi con Manuel e Jana. Il maggiordomo andrà a trovare Pia e i due si ritroveranno a parlare degli innamorati. Il maggiordomo e l’ex governante ammetteranno di essere molto contenti per i due giovani e prometteranno di rispettare la loro unione ma anche di proteggerla. Romulo riferirà di non avere più intenzione di avvertire i marchesi come invece aveva riferito al giovane Manuel. Intanto Catalina e Don Lorenzo si ritroveranno l’uno contro l’altra per la questione del business delle marmellate. Il Capitano accuserà la ragazza di avere con lui un atteggiamento scorbutico e cercherà di convincere Don Alonso a intervenire. Quest’ultimo però non solo prenderà le difese della figlia ma ammonirà persino il De La Mata... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

