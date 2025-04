La Promessa Anticipazioni 30 aprile 2025: Don Alonso zittisce Don Lorenzo e prende le difese di Catalina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo e Pia riveleranno di essere contenti dell'amore tra Jana e Manuel mentre Don Alonso prenderà le difese di Catalina contro Don Lorenzo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, Don Romulo cambierà idea su come comportarsi con Manuel e Jana. Il maggiordomo andrà a trovare Pia e i due si ritroveranno a parlare degli innamorati. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo e l’ex governante ammetteranno di essere molto contenti per i due giovani e prometteranno di rispettare la loro unione ma anche di proteggerla. Romulo riferirà di non avere più intenzione di avvertire i marchesi come invece aveva riferito al giovane Manuel. Intanto Catalina e Don Lorenzo si ritroveranno l’uno contro l’altra per la questione del business delle marmellate. Il Capitano accuserà la ragazza di avere con lui un atteggiamento scorbutico e cercherà di convincere Don Alonso a intervenire. Quest’ultimo però non solo prenderà le difese della figlia ma ammonirà persino il De La Mata.

La Promessa Anticipazioni 30 aprile 2025: Jana e Manuel pronti a sposarsi

Jana e Manuel si sposeranno presto. Il marchese è riuscito a mettersi d’accordo con il parroco del paese, che gli ha assicurato di celebrare il loro matrimonio in totale segreto. Il marchese non vede l’ora di convolare a nozze con la donna che ha stregato il suo cuore e a cui non vuole più rinunciare. La cameriera è riuscita a convincerlo a procedere nella maniera in cui lei si si sente più sicura e aspetta con ansia il momento in cui percorrerà la navata che la porterà a congiungersi con il suo amato e a diventare finalmente sua moglie. Prima però dovrà fare qualcosa di molto importante, che le suggerirà Maria, spaventata che lei sia correndo un po’ troppo e che non sia stata del tutto sincera con il suo fidanzato.

La Promessa: Don Romulo e Pia pronti a sostenere Jana e Manuel

Don Romulo ha informato Manuel di aver scoperto la sua relazione con Jana e ha avvertito il marchese di dover informare suo padre. Il ragazzo è riuscito a prendere tempo e a convincerlo a lasciare che sia lui a dire tutto al marchese. Manuel ha informato la sua innamorata, che si è subito spaventata delle terribili conseguenze che potrebbe avere la scoperta del loro rapporto. Ma la giovane non dovrà temere di certo il buon Romulo che, durante una conversazione con Pia, rivelerà di essere contento di questo amore, che è nato nonostante le avversità. L’ex governante è il suo collega ammetteranno di essere molto felici e di voler proteggere i due innamorati.

Don Alonso prende le difese di Catalina nella Puntata de La Promessa

Catalina è tornata a casa e non sono mancati i problemi. La marchesina si è trovata a difendere il suo amore per Pelayo e a dover far capire alla sua famiglia che questa volta i due fanno davvero sul serio e sono completamente sinceri l’uno con l’altra. Ma la marchesina si troverà a gestire anche Don Lorenzo, che ha preso in custodia il business delle marmellate e se ne sta occupando completamente da solo. Il Capitano si lamenterà del comportamento fastidioso della giovane e soprattutto delle sue intromissioni nei suoi affari, ma stavolta Don Alonso non ascolterà le ragioni del cognato e prenderà completamente le difese della figlia, comprendendo che il De La Mata non è meritevole di continuare a gestire un’attività voluta e amata dalla sua bambina. Catalina sarà molto contenta di avere l’appoggio di suo padre ma soprattutto vedrà come il marchese cercherà di impedire al militare di averla vinta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.