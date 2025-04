Beautiful Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Katie scopre che Eric sta morendo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Nuove e appassionanti puntate di Beautiful ci aspettano a cavallo tra aprile e i primi di maggio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5 in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025, Katie scoprirà la verità su Eric e giurerà di tenere il segreto con tutta la famiglia. Pure RJ scoprirà il peggioramento della salute del nonno. Ridge non vorrà mollare la presa e sarà certo di vincere la sfida con suo padre. Lo stilista sarà arrabbiato con il suo papà e determinato a dargli una lezione durante la sfilata che comincerà proprio durante questa settimana. Ma scopriamo nel dettaglio - giorno per giorno - cosa succederà. Attezione: potrebbero verificarsi cambi di palinsesto in seguito agli eventi che seguiranno la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025.

Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025 su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Katie scopre tutta la verità su Eric

Donna sarà in preda al terrore e non saprà come fare con Eric. La Logan sarà molto preoccupata per la salute del suo amato e dichiarerà di volere che lui si riposi per non rischiare ancora di più. Una volta che il medico se ne sarà andato, la bionda tenterà di convincerlo a tornare indietro sui suoi passi ma non otterrà nulla. Katie ascolterà la loro conversazione di nascosto e scoprirà con orrore tutta la verità. La madre di Will affronterà la sorella per avere finalmente una risposta alle sue domande.

Donna sarà costretta a confidare alla sorella che Eric sta morendo. La più piccola tra le sorelle Logan insisterà affinché Ridge sia informato degli eventi ma anche lei dovrà capitolare. Eric stesso le chiederà di mantenere il segreto e di lasciargli affrontare la sfida con suo figlio senza pietismi e senza che qualcuno cerchi di fermarlo.

Beautiful: RJ scopre che suo nonno sta morendo

RJ vorrebbe tanto rivelare ai suoi genitori cosa sta davvero succedendo a suo nonno, soprattutto perché si sta rendendo conto che sia Ridge che Brooke hanno intuito qualcosa. Suo padre lo interrogherà più volte su suo nonno ma lui non tradirà la sua fiducia neanche quando, dopo una conversazione molto particolare con lui – nella quale Eric elogerà la bravura di suo nipote come se gli stesse dicendo addio – il Forrester senior gli confesserà di aver ricevuto brutte notizie dal medico e di essere prossimo alla morte. Il giovane rampollo della maison di moda giurerà di rimanere accanto al suo nonnino e lo aiuterà a finire la sua collezione, che lascerà di stucco Esther Valentine, l’eccentrica amica con cui Lauren Fenmore si presenterà alla Forrester Creations. La donna conquisterà il cuore di Charlie, in evidente crisi con Pam. Luna sarà sempre al fianco di RJ; la ragazza sarà messa al corrente delle terribili condizioni di salute del patriarca della casa di moda e prometterà al suo giovane innamorato di aiutarlo.

Comincia la sfilata ma Katie, RJ e Donna sono distrutti dalla tensione. Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Così come Eric, anche Ridge – sempre più perplesso e infastidito dal comportamento del padre – finirà la sua collezione e sarà più che mai convinto di vincere la sfida. La sua linea è fantastica e i clienti voteranno sicuramente lui. La sfilata avrà inizio e accanto alla passerella cominceranno a prendere posto i primi ospiti, tra cui ci saranno Lauren e la sua amica Esther insieme alla cantante francese Fanny Greyson e alla contessa Von Frankfurt, che rimarranno affascinate da Ridge e scateneranno la gelosia di Brooke. Thomas e Hope si chiederanno se Stephanie avrebbe approvato la sfida e poi, dopo aver risposto un secco NO alla loro stessa domanda, spereranno di poter presto tornare a lavorare alla Hope for the Future, messa in stand-by dall’azienda, per dedicarsi alle due linee di alta moda.

Le luci sulla passerella si accenderanno e Ridge sarà molto teso ma anche eccitato per l’evento, così come Eric. Chi invece avrà paura che le cose possano degenerare saranno Katie, Donna, RJ e Luna, al corrente della verità sulla salute del Forrester senior e desiderose che tutto questo finisca presto, in modo da permettere al capostipite della famiglia di stilisti di riposarsi e prendersi cura di sé, magari trovando persino una cura per il suo grave male.

