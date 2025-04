Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 aprile 2025: Ultimi preparativi per Ridge ed Eric ma RJ e Donna hanno paura!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge ed Eric si impegneranno a fare le ultime modifiche alle loro collezioni mentre RJ non vedrà l'ora che le cose finiscano.

RJ è molto teso e lo è ormai da tempo. Il ragazzo non vuole scontentare né suo nonno né suo padre, che ha intuito che qualcosa in lui non va. Nella puntata di Beautiful in onda il 30 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il giovane Forrester sarà molto felice che la sfilata si stia avvicinando e spererà che, da quel momento, le cose per lui migliorino. Una volta che avrà ultimato la collezione di suo nonno e quando lui e Ridge si saranno sfidati, la verità potrà venire a galla. Mancano però ancora qualche ora a che questo accada e per il rampollo di casa Forrester si tratterà di stringere i denti ancora per un po’. Per fortuna che a dargli una mano anzi a dargli sostegno ha trovato Luna che, con grande sensibilità, gli sta infondendo coraggio. Intanto alla Forrester Creations, dove tutti si stanno preparando per salire in passerella, cominceranno ad arrivare gli ospiti, alcuni molto prestigiosi altri molto particolari come Esther Valentine, un’amica di Lauren Fenmore, che si rivelerà una grande “estimatrice” di Charlie e di Eric.

Beautiful Anticipazioni 30 maggio 2025: RJ non vede l’ora che tutto finisca

Tutti sono a favore di Eric, ovviamente tutti quelli che sono conoscenza delle condizioni di salute del Forrester. C’è grande attesa per la sfilata, che si terrà tra poche ore e che sancirà – una volta per tutte – la fine della guerra tra Ridge e suo padre e decreterà il vincitore. Entrambi gli sfidanti sono convinti di vincere mentre chi sta loro intorno non vede l’ora che questa assurda faida finisca. A volerlo sono soprattutto Donna, Katie e RJ, impegnato materialmente in tutta questa situazione. Il giovane si è messo a disposizione di suo nonno e lo sta aiutando a creare una linea che lascerà il segno. E lo farà anche dando gli ultimi ritocchi al loro lavoro. Nella mente del giovane si farà un solo pensiero: vedere il suo nonnino felice ma anche sapere che suo padre è fiero di entrambi.

Beautiful: RJ vuole che suo nonno si curi

RJ sa che suo padre è già fiero di lui ma vorrebbe che sapesse, al più presto, che Eric non sta bene e che è anche per questo che ha deciso di accettare la sfida con lui. Per il Forrester senior la guerra con Ridge si è rivelata l’unico modo che aveva per dimostrare di non essere ancora da scartare e di poter ancora guidare la casa di moda. RJ è perfettamente consapevole che solo alla fine della sfilata le cose torneranno a essere normali e che il patriarca della Forrester sarà finalmente pronto a curarsi come si deve, dopo essersi trascurato per troppo tempo. Il giovane sarà felice di poter contare su Luna, a cui confiderà ogni suo pensiero negativo e che sarà sempre pronta a dargli preziosi consigli.

Ospiti particolari alla sfilata di Eric e Ridge, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Alla Forrester sono arrivati i primi ospiti che assisteranno alla sfilata di Ridge ed Eric. Quest’ultimo ha accolto Lauren Fenmore, tornata a Los Angeles da Genoa City per assistere al trionfo del suo amico di vecchia data. Con lei è giunto un eccentrico personaggio, Esther Valentine. La donna è una grande estimatrice di Eric e delle sue creazioni ma si rivelerà molto attratta da un altro uomo che lavora in azienda. Stiamo parlando di Charlie. I due cominceranno a flirtare davanti a tutti, infastidendo i presenti che non sopporteranno molto le stramberie del custode della maison, tra l’altro già legato a Pam, con cui sembra però non andare più molto d’accordo.

