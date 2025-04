The Family Anticipazioni Puntate dal 28 aprile al 2 maggio 2025: Devin inchioda Serap, Hulya contro Nedret!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 28 aprile al 2 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Attenzione: a causa dela morte di Papa Francesco, ci sono stati dei cambiamenti straordinari del palinsesto. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 21 al 25 aprile 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 28 aprile 2025

Aslan accusa Hulya di aver incastrato Leyla. L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, scoppia in lacrime. Allora, Aslan appicca il fuoco affinché le fiamme divorino prima il tavolo, poi l'intera Villa. Hulya e Devin provano - inutilmente - a spegnere l'incendio, mentre lui continua a spargere benzina ovunque. Aslan resta seduto catatonico dentro la casa che brucia, e la rossa rientra per portarlo fuori.

Martedì 29 aprile 2025

Devin sta cercando di convincere Aslan ad uscire dalla Villa in fiamme, e nel mentre sopraggiunge Cihan, che sembra molto compiaciuto nel vedere che la casa brucia proprio come bruciò quella dei suoi genitori biologici. Poco dopo arrivano i pompieri, Ibrahim e Yagmur. Hulya, sotto shock, dà uno schiaffo al figlio prediletto. La notizia dell'incendio inizia a circolare, ed arriva fino in carcere, dove Leyla l'apprende con sgomento, e pregando che non sia stato Aslan. I problemi, però, non finiscono qui.

Mercoledì 30 aprile 2025

Aslan ringrazia Devin per avergli salvato la vita, poi le ricorda che la cosa migliore che può fare è concentrarsi su se stessa. Dopodiché, lui riceve la telefonata di Nedret, che vuole assicurarsi che nessuno si rimasto ferito nell'incendio. Inoltre, sottolinea che deve rifiutare la sua proposta perché Hulya non è voluta andare di persona a chiederle aiuto. Allora, Aslan deve trovare un'altra soluzione, e, a quanto pare, l'unica è utilizzare il porto per il contrabbando. Intanto, Cihan incontra Serap, la quale è irritata perché ha notato che lui è in pensiero per Leyla. Cihan accusa Serap di voler fare in modo che Melek muoia affinché la sorella, accusata di aver attentato alla sua vita, resti dietro le sbarre. Hulya, invece, è ancora sotto shock perché Villa Soykan è stata divorata dalle fiamme. Ibrahim prova a confortarla, mentre lei, fuori controllo, giura vendetta: ucciderà chiunque si metterà tra lei ed il suo obiettivo, ricostruire la sua casa. Nel frattempo, Yagmur implora Devin di to rnare a casa...

Giovedì 1° maggio 2025

Hulya e Nedret hanno un altro duro scontro telefonico. Quest'ultima ricorda alla prima che il 25% della casa in cui si sta per traferire le appartiene, ma Hulya le ricorda che è stata ripudiata dai suoi genitori ben 40 anni fa. Furibonda, Nedret giura che quella casa diventerà un inferno per i Soykan. Poi, la signora, giunta nella sua nuova dimora, ripensa al momento in cui la sua casa è andata in fiamme: è disperata. Intanto, Aslan giunge al porto turistico, dove i lavoratori sono in rivolta. Lui assicura loro che entro due giorni i debiti del loro vecchio capo saranno saldati. Inoltre, Aslan e Serap ricevono una telefonata che li avvisa che le condizioni di Melek sono piuttosto gravi, ha un'emorragia interna e dovrà essere operata d'urgenza. In un secondo momento, Devin raggiunge l'avvocatessa, poiché ha capito che c'è il suo zampino: non è stata Hulya, ma Serap ad ordinare alla detenuta d'incastrare Leyla. Per finire, Aslan ed Ilyas s'incontrano al porto, poiché quest'ultimo ha una proposta per lui. Aslan si rifiuta, Ilyas estrae la pistola...

Venerdì 2 maggio 2025

Il duro faccia a faccia tra Aslan ed Ilyas viene interrotto dall'arrivo della polizia. Devin accorre sul posto, così il biondo scopre che è stata lei ad allertare gli agenti: aveva paura che Aslan potesse morire in uno scontro a fuoco con il nemico. Intanto, gli uomini di Nedret consegnano a Hulya alcuni dei mobili di Villa Soykan, buttandoli a terra con fare sprezzante. La parente, in videochiamata, assiste alla scena compiaciuta. Allora, la signora dà fuoco agli oggetti e ad alcuni degli scagnozzi presenti. Nedret e Hulya hanno un altro duro confronto. Il protagonista, invece, spiega a Devin che è costretto a fare qualcosa che non vorrebbe per poter uscire da una brutta situazione. La giovane prega Aslan di non mettere a repentaglio la sua vita. Inoltre, Devin gli racconta che Serap sta facendo in modo che Leyla venga condannata all'ergastolo. Nel mentre, Melek sta per entrare in sala operatoria...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.