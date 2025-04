La Promessa Anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025: Jana pronta a sposare Manuel ma prima deve dirgli tutta la verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 28 aprile al 4 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 28 aprile al 4 maggio 2025. Nella settimana Jana e Manuel saranno a un passo dal loro matrimonio segreto ma la ragazza, spronata da Maria, prenderà coraggio e prima di convolare a nozze con il marchese deciderà di raccontargli tutta la verità su di lei. Alla tenuta arriverà una nuova ospite, Julia. La giovane comincerà a fare molte domande sulla guerra a Curro e il giovane barone si sentirà sempre più in imbarazzo. Petra accuserà Teresa di aver dimenticato Feliciano troppo presto mentre Marcelo, il marito di Teresa, sarà assunto al posto di Salvador, in partenza per il suo nuovo impiego come primo valletto.

Lunedì 28 aprile 2025

Per Pelayo e Catalina continuano i problemi. La presenza del conte rende tutti molto nervosi e la sua innamorata non riesce a convincere i suoi genitori a sotterrare l’ascia di guerra. A colazione si scatena il putiferio e Don Alonso potrebbe essere costretto a intervenire di nuovo per sedare gli animi. Teresa comincia a raccontare del suo matrimonio ma mentre i suoi colleghi le dimostrano felicità nel vederla, Petra non riesce a sopportare che la ragazza si sia sposata e abbia dimenticato Feliciano. Intanto alle porte della tenuta bussa un nuovo ospite: Julia Valdes Rodriguez. La giovane è giunta a casa dei marchesi per restituire l’orecchino perso da Martina. La giovane viene colta da un improvviso malore ed è costretta a rimanere a La Promessa. Intanto Manuel mostra grande preoccupazione per sua madre, sempre più tesa e nervosa, e non riesce a togliersi dalla testa nemmeno Pia, che corre un grande pericolo e che lui vuole proteggere. Vera è infastidita dalle pressioni materne e ha paura che la donna confessi tutto a suo padre. La giovane trova consolazione in Lope a cui racconta tutte le sue preoccupazioni mentre Don Lorenzo ha qualcosa di molto importante da dire a Don Alonso. Per il marchese la confessione del Capitano sarà un vero e proprio shock.

Martedì 29 aprile 2025

Pia sente una dolce conversazione tra Manuel e Jana e confessa ai due di aver intuito da tempo che tra loro ci fosse del tenere. L’ex governante dà la sua benedizione ai due ragazzi e augura loro tanta fortuna. Martina invita Julia a rimanere alla tenuta fino a quando non si sarà ripresa del tutto. Per ringraziarla di essere arrivata fin là per restituirle l’orecchino, le promette di prendersi cura di lei come una preziosa ospite. Julia accetta l’invito con piacere e comincia a sottoporre a Curro molte domande sulla guerra. Petra confessa a Santos di essere arrabbiata con Teresa e di non essere contenta che lei si sia sposata. Nonostante questo, la governante è perfettamente consapevole di non potersi mettere in mezzo nella vita della nuova cameriera personale di Cruz. Teresa dal canto suo si rammarica del comportamento freddo di Petra e spera di poter ricucire il loro rapporto. Don Romulo informa tutti della partenza di Salvador e Teresa ne approfitta per richiedere al maggiordomo un posto di lavoro per suo marito. Romulo accetta di assumere Marcelo. Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Lujàn è pronto a celebrare il loro matrimonio in segreto. La cameriera ha paura e nello stesso tempo è felice di questa novità. Don Alonso, a causa della confessione di Don Lorenzo e dell’atteggiamento di Cruz, è sempre più triste e sconsolato.

Mercoledì 30 aprile 2025

Don Romulo va a trovare Pia e i due si trovano a parlare di Manuel e Jana. L’ex governante e il maggiordomo ammettono di essere molto contenti per loro e concordano sul fatto che l’amore tra i due giovani merita rispetto ma soprattutto protezione. Romulo promette di non avvertire i marchesi e spera che gli innamorati abbiano un futuro florido e pieno di felicità. Catalina e Don Lorenzo si ritrovano uno contro l’altro per la questione del business delle marmellate. Il De La Mata si lamenta con Don Alonso e gli rivela di non sopportare il comportamento della figlia. Il marchese prende le difese di sua figlia e ammonisce il Capitano.

Giovedì 1° maggio 2025

Salvador lascia La Promessa commuovendo tutti i suoi amici ma soprattutto la sua amata Maria, che fatica a trattenere le lacrime. Marcelo prende il suo posto e comincia a lavorare come valletto ma Teresa non sembra comunque tranquilla; la ragazza ha paura che possa sbagliare e comprometta così la loro permanenza a palazzo. Simona riceve una lettera da parte di Virtudes, che le dà buone notizie e le riferisce di aver cominciato con successo una nuova vita. Don Ricardo non capisce lo strano comportamento di Don Romulo e comincia a sospettare che il suo collega gli stia nascondendo qualcosa. Curro si sente molto a disagio a causa di Julia, che non smette di tormentarlo con le sue domande sulla guerra. La presenza della ragazza irrita Cruz, che sa dell’arrivo di una nuova ospite ma non l’ha ancora incontrata.

Venerdì 2 maggio 2025

Maria è molto triste a causa della partenza di Salvador e stenta a recuperare il sorriso. Marcelo fatica ad abituarsi alle regole rigide della tenuta e del suo nuovo lavoro ma non vuole deludere le aspettative di Teresa e di Don Romulo. La cameriera è sempre più tesa e preoccupata che il marito faccia un passo falso e che entrambi ne pagheranno il caro prezzo. Simona è felice che Virtudes sia finalmente contenta e serena mentre gli altri membri della servitù non capiscono cosa stia succedendo a Don Romulo, sempre più misterioso. Don Ricardo si convince che il suo collega stia nascondendo un segreto molto scottante. Julia continua a soggiornare alla tenuta e la sua presenza si fa sempre più ingombrante e fastidiosa, soprattutto per Curro, che deve affrontare ferite ancora non del tutto rimarginate, causate dalla guerra. Cruz è molto irritata dal fatto di non aver ancora conosciuto ufficialmente la giovane e questo le dà la sensazione di non avere il controllo.

Sabato 3 maggio 2025

Jana e Manuel sono pronti a sposarsi e la cameriera mostra a Maria l’abito da sposa che il suo amato le ha regalato. La Fernandez la mette in guardia e le dice, con grande sincerità, che il suo comportamento non è corretto. Se vuole davvero costruire un futuro roseo con il suo amato, dovrà dirgli tutto su di lei e sul suo passato. Don Alonso prende in mano il business delle marmellate con l’obiettivo di lasciarlo in gestione a Catalina, colei che ha avuto l’idea di questa attività e che l’ha sempre curata con attenzione e amore. Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha chiesto e ottenuto un confronto privato con Cruz e teme che la donna possa aver confessato tutto alla marchesa. Lope promette alla sua innamorata di darle una mano per scoprire cosa le due donne si diano dette.

Domenica 4 maggio 2025

Petra aggredisce Teresa e l’accusa di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. La governante sgrida la cameriera per via del suo matrimonio con Marcelo che, per lei, non avrebbe dovuto essere celebrato. La povera Teresa accusa il colpo e non riesce a mascherare il suo profondo dolore nell’essere così duramente accusata. Intanto Pelayo si trova in difficoltà anche in cucina. I cuochi non hanno più alcuna fiducia in lui e Catalina invita il suo innamorato a lottare per riguadagnarsi il rispetto di Simona, a cui dovrà dimostrare di essere un uomo degno di stima. Marcelo continua a fare errori e riceve dei grossi rimproveri sia da Santos che da Teresa, sempre più preoccupata. Jana prende coraggio e decide di confessare a Manuel tutta la verità su di lei.

