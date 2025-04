The Family Anticipazioni 30 aprile 2025: Aslan torna a far parte della malavita!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 30 aprile 2025 su Canale 5: Aslan non ha altra scelta, per salvare la famiglia dalla bancarotta deve usare il porto turistico per il contrabbando...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 28 aprile 2025 alle 16:50, Aslan ringrazia Devin per avergli salvato la vita, poi le ricorda che la cosa migliore che può fare è concentrarsi su se stessa. Dopodiché, lui riceve la telefonata di Nedret, che vuole assicurarsi che nessuno si rimasto ferito nell'incendio. Inoltre, sottolinea che deve rifiutare la sua proposta perché Hulya non è voluta andare di persona a chiederle aiuto. Allora, Aslan deve trovare un'altra soluzione, e, a quanto pare, l'unica è utilizzare il porto per il contrabbando. Intanto, Cihan incontra Serap, la quale è irritata perché ha notato che lui è in pensiero per Leyla. Cihan accusa Serap di voler fare in modo che Melek muoia affinché la sorella, accusata di aver attentato alla sua vita, resti dietro le sbarre. Hulya, invece, è ancora sotto shock perché Villa Soykan è stata divorata dalle fiamme. Ibrahim prova a confortarla, mentre lei, fuori controllo, giura vendetta: ucciderà chiunque si metterà tra lei ed il suo obiettivo, ricostruire la sua casa. Nel frattempo, Yagmur implora Devin di tornare a casa...

The Family: Aslan dice addio a Devin...

Aslan ha dato fuoco a Villa Soykan, poi si è seduto su una sedia e, catatonico, è rimasto a fissare le fiamme, e ad immaginarsi da bambino insieme ai suoi fratelli. Per fortuna, Devin è riuscita a convincerlo ad uscire dall'abitazione prima che fosse troppo tardi. Adesso, lui la sta ringraziando per aver rischiato la sua vita per salvarlo, poi però le consiglia di concentrarsi soltanto su se stessa: il suo timore è che possa fare una brutta fine a causa sua, quindi è meglio che gli stia alla larga d'ora in avanti. La rossa lo guarda malinconica mentre Aslan si allontana...

Aslan deve tornare a far parte della malavita... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan riceve una telefonata da parte di sua zia Nedret, la quale, almeno apparentemente, sembra voglia soltanto assicurarsi che siano tutti usciti illesi dall'incendio a Villa Soykan. In seguito, Nedret dice al nipote di non poterlo accontentare: dal momento che Hulya si è rifiutata di andare di persona per chiederle scusa e aiuto, lei non può accettare la sua proposta di diventare loro socia. A questo punto, Aslan si rende conto di non avere alternative, per salvare la situazione deve necessariamente utilizzare il porto per il contrabbando. Dunque, sta per concretizzarsi il peggior incubo di Devin, il ragazzo è pronto a tornare a far parte della malavita...

Cihan accusa Serap, nelle Anticipazioni della puntata del 30 aprile 2025 di The Family

Cihan è in pensiero per Leyla, la quale, dopo essere stata incastrata da Hulya, rischia di restare dietro le sbarre. Serap, notando la sua apprensione per la "sorella", si mostra irritata. L'uomo, inoltre, le punta il dito contro, convinto che lei voglia fare in modo che Melek muoia, affinché Leyla, accusata di aver attentato alla sua vita, venga condannata all'ergastolo. Serap nega. Intanto, Hulya continua ad essere sotto shock per l'incendio appiccato da Aslan a Villa Soykan. Mentre Ibrahim tenta di confortarla, la donna giura che ucciderà chiunque si frapporrà tra lei ed il suo obiettivo, ossia ricostruire la sua amata casa, anche se dovesse fare fuori il figlio prediletto. Yagmur, invece, si sfoga con Devin, supplicandola di tornare a stare nel loro appartamento: ha il terrore che, restando con Aslan ed i Soykan, possa fare una brutta fine...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.