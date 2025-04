Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana. Le trame potrebbero subire variazioni a causa della morte del Papa.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 27 aprile al 3 maggio 2025

Anticipazioni Tradimento: Guzide cerca la figlia biologica

Finalmente, il matrimonio tra Tarik e Guzide viene annullato ma la giudice torna al centro delle trame quando Ipek e Azra, in attesa di un tavolo in un ristorante di lusso, incontrano Serra, cognata di Tolga, che si intrufola nel locale sfruttando le conoscenze di Oltan. Con uno strategemma, Ipek riesce a far parlare Serra, e insieme ad Azra le rivelano di essere vittime di Guzide. Nel frattempo Oylum ha capito che Mualla ha rapito il figlio Can e, armata della pistola di Tarik, la minaccia per riavere suo figlio. Tarik, scoperta la pistola mancante, si reca con Guzide, Sezai e la polizia a casa di Mualla, ma Oylum decide sorprendentemente di restare lì con Can. Mentre Ilknur chiede ospitalità a Mualla in cambio di segreti su Guzide, la giudice inizia a cercare tra i bambini nati nello stesso ospedale e nello stesso giorno in cui partorì. Sezai, sapendo che Oylum è stata scambiata alla nascita, cerca la lista dei neonati per aiutare Guzide a trovare la sua vera figlia. Tarik invece vuole riunire la famiglia e così chiede a Yesim di trasferirsi a casa con Oyku, Zelis e Ozan. Quest’ultimo trova lavoro grazie al padre, che gli fornisce anche una carta di credito da usare insieme a Zelis.

Tradimento Anticipazioni: Oylum riabbraccia il figlio

Gli uomini di Mualla, con la complicità di Zelis, rapiscono Can ma quando la polizia e il procuratore Taner si presentano a casa della donna, del bambino non c’è traccia, e parte subito un’azione legale. Tutti credono che Zelis sia complice del rapimento, ma in realtà, lei è stata legata e imbavagliata nel seminterrato. Nel frattempo, Kahraman promette a Oylum che farà tutto il possibile per riportarle il figlio, cercando di far ragionare Mualla. Furiosa, Oylum ruba la pistola del padre Tarik ma non ha il coraggio di sparare a Mualla, che le riconsegna comunque Can. La ragazza sorprendentemente di restare lì con il figlio neonato ma Mualla le impedisce di uscire per paura che scappi. Kahraman a ffronta Mualla furiosamente e la convince Mualla a lasciar uscire Oylum con Can. Dopo alcune ore, tuttavia, i due sono spariti e la donna è su tutte le furie, soprattutto ora che l’uomo sospettato di aver sparato a Behram è morto per emorragia cerebrale, e lei non può più vendicare il figlio.

Tradimento: Selin incastra Tolga

Con la complicità di Ipek e Azra, Serra organizza un incontro tra Selin e Tolga. Fingendosi la sorella, invia un messaggio a Tolga per parlargli e lui spera che voglia finalmente chiudere il matrimonio. Tolga si confida a Oltan e lui, furioso, gli ordina di lasciar perdere Oylum. Nel frattempo, Serra consiglia a Selin di dire a Tolga di essere incinta e lei, seppur riluttante, accetta sperando di tenerlo legato a sé. Dopo aver scoperto che Oylum è tornata dai Dicleli. Tolga incontra Suat, che gli mostra il video in cui Behram ordina di ucciderlo. Così, Tolga capisce il sacrificio che ha fatto la donna che ama e corre a casa di Mualla, per chiederle di fuggire insieme. La ragazza, tuttavia, gli chiede di andarsene e proteggersi, senza rivelargli ancora di essere il padre di Can. Sconfortato, Tolga mostra a Guzide il video incriminante e le confida che vuole salvare Oylum, ma Guzide lo invita a pensare alla moglie. Tolga corre da Oltan, accusandolo di avergli nascosto la verità ma il padre gli ricorda che deve pensare a Selin che è incinta. Lei, avendo ascoltato la discussione, trova un modo per far sembrare la sua bugia credibile e confessa a Tolga di non aver mai preso le pillole anticoncezionali. Tolga è furioso e si sente tradito mentre Selin, rassegnata, accetta che lui possa non riconoscere il bambino.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.