Tradimento Anticipazioni 30 aprile 2025: Tolga vuole lasciare Selin, ma lei è incinta!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 30 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che, proprio quando lui sta per lasciarla, Selin confida a Tolga di essere in dolce attesa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 30 aprile 2025 alle 14:10, Serra, servendosi dell'aiuto delle sue due nuove "amiche", Ipek ed Azra, organizza una cena romantica per Selin e Tolga. Inoltre, fingendosi sua sorella, la giovane invia un messaggio al cognato per chiedergli di vedersi quanto prima: devono parlare. A questo punto, Tolga rivela ad Oltan di essere molto infelice, perché non è innamorato di Selin; quindi, la sua speranza è che quest'ultima voglia vederlo per chiedergli di mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Il padre perde le staffe e gli consiglia di stare alla larga da Oylum. Nel mentre, Serra sta suggerendo a Selin di confessare al marito di essere in dolce attesa, in modo tale da tenerlo legato a sé grazie a questa bugia...

Tradimento: Serra in azione!

Serra ha due nuove "amiche", la figlia di Sezai, Ipek, e la nipote di Tarik, Azra. Tutte e tre, infatti, hanno un bel caratterino, e la loro furbizia ed ambizione le accomuna a tal punto da farle sentire già molto unite. Ora, Serra decide di seguire proprio un consiglio di Ipek ed Azra, organizzando una cena romantica per Selin e Tolga. Il timore della giovane, infatti, è che suo cognato, un rampollo che può far vivere loro una vita agiata, sia sul punto di mettere la parola "fine" al suo matrimonio con la rossa: Serra non ha la minima intenzione di restare a guardare mentre rischia di perdere tutti i privilegi ottenuti!

Tolga vuole lasciare Selin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Serra, fingendosi Selin, invia un messaggio a Tolga per chiedergli di vedersi: devono parlare urgentemente. Quando il giovane riceve l'sms, si trova in compagnia di Oltan. Tolga coglie l'occasione per rivelare al padre di essere molto infelice, perché ha sposato una persona di cui non è mai stato innamorato, mentre il suo cuore continua a battere per qualcun'altra, ossia Oylum. Oltan perde le staffe, e, con tono perentorio, gli dice di tenersi alla larga dalla sua ex fidanzata. Ma siamo sicuri che le parole del papà sortiranno l'effetto da lui sperato? In fin dei conti, il ragazzo sembra sul punto di prendere una decisione molto importante in merito al suo futuro...

Selin confessa di essere incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 30 aprile 2025 di Tradimento

Mentre Tolga si augura che Selin voglia vederlo per mettere un punto alla loro relazione amorosa, che non rende felici nessun dei suoi, la rossa sta ricevendo un "prezioso" consiglio da parte di Serra. Quest'ultima suggerisce a Selin di mentire al marito, perché una bugia potrebbe permetterle di tenerselo stretto: dovrà rivelargli di essere in dolce attesa. In un primo momento, l'ex migliore amica di Oylum, onesta com'è, si rifiuta di darle ascolto; tuttavia, quando si renderà conto che Tolga è sul punto di dirle addio, istintivamente si metterà una mano sul ventre e gli confesserà di essere incinta!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.