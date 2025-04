Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 aprile 2025 - vedremo Eric e Ridge sempre più galvanizzati – chi per un motivo chi per un altro – per la sfilata che da là a poche ore comincerà e che decreterà la vittoria di uno dei due Forrester. Donna e Katie saranno molto preoccupate per la salute di Eric ma saranno convinte a non intervenire per evitare che il Forrester senior subisca ulteriori sconvolgimenti. RJ sarà sempre vicino a suo nonno e lo aiuterà a finire il lavoro mentre Ridge affilerà i coltelli, sempre più nervoso e deluso dall’atteggiamento di suo padre, che non sembra rendersi conto dei problemi che sta creando in azienda. Ma visto come si stanno mettendo le cose, l’unica alternativa che ha è quella di dare una bella lezione al suo papà e lo farà vincendo la loro assurda guerra... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 28 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 28 aprile 2025 - Zelis viene finalmente trovata e liberata. La giovane può raccontare che cosa le è accaduto: due uomini l'hanno minacciata e poi hanno rapito il piccolo Can. In più, Oylum scopre che Mualla, non soltanto ha sequestrato il bambino, ma ha persino cambiato il suo nome in "Berhan", quello del fratello defunto. Non sapendo in che altro modo reagire, la ragazza, grazie a sua cugina Azra, rilascia un'intervista contro la suocera su una testata online... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 28 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 28 aprile 2025 - Aslan accusa Hulya di aver incastrato Leyla. L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, scoppia in lacrime. Allora, Aslan appicca il fuoco affinché le fiamme divorino prima il tavolo, poi l'intera Villa. Hulya e Devin provano - inutilmente - a spegnere l'incendio, mentre lui continua a spargere benzina ovunque. Aslan resta seduto catatonico dentro la casa che brucia, e la rossa rientra per portarlo fuori... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 28 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 aprile 2025 - Don Lorenzo affilerà i suoi coltelli e per Don Alonso non sarà più lo stesso. Il Capitano deciderà di confidare al marchese il motivo per cui sua moglie ha deciso di allontanarsi da lui. Il De La Mata spererà di mettere il Lujàn in difficoltà. Intanto alla tenuta arriverà una ragazza sconosciuta, che si presenterà con il nome di Julia Valdes Rodriguez. La giovane porterà l’orecchino che Martina ha perduto durante la merenda della duchessa e rallegrerà la marchesina. Prima di lasciare la casa di Cruz, Julia avrà un malore e sarà soccorsa da Martina e Curro, che le proporranno di rimanere da loro sino a quando non sarà del tutto sicura di poter riprendere il cammino. Pelayo e Catalina dovranno combattere ancora per risolvere i loro problemi con la famiglia, che ancora non sarà disposta ad accettare il conte. La servitù sarà felice di rivedere Teresa, alla quale chiederanno di raccontare ogni cosa del suo matrimonio. Petrà invece sarà furiosa con lei e penserà che la cameriera abbia dimenticato Feliciano. Manuel spererà di poter aiutare sua madre, sempre più tesa e nervosa, così come Pia mentre Vera sarà infastidita dalle intromissioni materne e racconterà tutto a Lope... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

