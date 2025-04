La Promessa Anticipazioni 28 aprile 2025: Don Lorenzo sconvolge Alonso mentre alla tenuta arriva una nuova misteriosa giovane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 28 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Lorenzo rivelerà una verità sconvolgente a Don Alonso mentre alla tenuta arriverà la misteriosa Julia.

Don Lorenzo affilerà i suoi coltelli e per Don Alonso non sarà più lo stesso. Nella puntata de La Promessa in onda il 28 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il Capitano deciderà di confidare al marchese il motivo per cui sua moglie ha deciso di allontanarsi da lui. Il De La Mata spererà di mettere il Lujàn in difficoltà. Intanto alla tenuta arriverà una ragazza sconosciuta, che si presenterà con il nome di Julia Valdes Rodriguez. La giovane porterà l’orecchino che Martina ha perduto durante la merenda della duchessa e rallegrerà la marchesina. Prima di lasciare la casa di Cruz, Julia avrà un malore e sarà soccorsa da Martina e Curro, che le proporranno di rimanere da loro sino a quando non sarà del tutto sicura di poter riprendere il cammino. Pelayo e Catalina dovranno combattere ancora per risolvere i loro problemi con la famiglia, che ancora non sarà disposta ad accettare il conte. La servitù sarà felice di rivedere Teresa, alla quale chiederanno di raccontare ogni cosa del suo matrimonio. Petrà invece sarà furiosa con lei e penserà che la cameriera abbia dimenticato Feliciano. Manuel spererà di poter aiutare sua madre, sempre più tesa e nervosa, così come Pia mentre Vera sarà infastidita dalle intromissioni materne e racconterà tutto a Lope.

Don Alonso sconvolto da Don Lorenzo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa del 28 aprile 2025

Cruz è spietata come non mai. Dopo aver dato il suo saluto a Maria Antonia, con tanto di regalo che ha lasciato poco all’immaginazione di tutti, la marchesa ha deciso di vendicarsi di Don Alonso. La nobildonna non ha alcuna intenzione di perdonare il marito per il tradimento – che le ha rivelato Don Lorenzo – ma non vuole neanche spiegare al marchese perché da ora in poi il loro matrimonio sarà solo di facciata. Don Alonso è giorni che non comprende cosa possa essere successo, ovviamente all’oscuro della soffiata del De La Mata alla consorte. Lo verrà però a scoprire in modo sconvolgente e sarà proprio il Capitano a rivelargli tutto. Il padre di Curro confesserà a suo cognato quello che ha fatto e per il papà di Manuel sarà tutto molto più chiaro ma sarà anche un vero e proprio shock.

La Promessa Anticipazioni: Arriva Julia!

Pelayo e Catalina stanno facendo molta fatica a farsi accettare a La Promessa. La famiglia Lujàn non vede di buon occhio la loro reunion e spera che il conte se ne vada molto presto. La marchesina non ha però alcuna intenzione di lasciar andare il suo innamorato, con cui vuole ricostruire il rapporto e renderlo, questa volta, sincero e duraturo. Purtroppo le cose si stanno rivelando più complesse del previsto e una colazione diventerà l’occasione di un duro confronto, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto sgradevole. Intanto alla tenuta arriverà Julia Valdes Rodriguez. La ragazza si presenterà come una delle ospiti della merenda a cui ha partecipato Martina e si avvicinerà alla marchesina per restituirle l’orecchino che lei ha perso e che è stato da lei ritrovato. La ragazza renderà molto felice la figlia di Margarita ma non riuscirà a darle ulteriori dettagli su quanto avvenuto perché Julia si sentirà male. Sarà soccorsa dalla stessa Martina e da Curro, che la spingeranno a non lasciare la loro casa prima di stare meglio.

La Promessa, scopriamo le anticipazioni della puntata della Soap in onda su Rete4

Teresa è tornata a la tenuta con un grande sorpresa: si è sposata e suo marito Marcelo l’ha seguita. La ragazza è stata scelta da Cruz come sua nuova cameriera personale e la cosa ovviamente non ha fatto piacere a Petra, che trova la giovane un’ingrata anzi una perfida persona. La governante non è contenta di vederla e l’accusa di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano, tanto da aver trovato consolazione in un altro uomo. Intanto Vera sarà molto infastidita dalle pressioni materne e racconterà tutto a Lope, pronto ad aiutarla anche stavolta. Manuel spererà di rivedere sua madre sorridere e cercherà di fare di tutto ma non perderà di vista il suo grande obiettivo: salvare Pia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 aprile al 4 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.