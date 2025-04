Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 aprile 2025: Ridge vuole vincere a ogni costo. Eric avrà una bella lezione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge vorrà dare una lezione a Eric e l'unico modo che avrà per farlo sarà vincere la loro sfida.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 28 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo Eric e Ridge sempre più galvanizzati – chi per un motivo chi per un altro – per la sfilata che da là a poche ore comincerà e che decreterà la vittoria di uno dei due Forrester. Donna e Katie saranno molto preoccupate per la salute di Eric ma saranno convinte a non intervenire per evitare che il Forrester senior subisca ulteriori sconvolgimenti. RJ sarà sempre vicino a suo nonno e lo aiuterà a finire il lavoro mentre Ridge affilerà i coltelli, sempre più nervoso e deluso dall’atteggiamento di suo padre, che non sembra rendersi conto dei problemi che sta creando in azienda. Ma visto come si stanno mettendo le cose, l’unica alternativa che ha è quella di dare una bella lezione al suo papà e lo farà vincendo la loro assurda guerra.

Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2025: Ridge pronto a battere Eric

Tensioni e segreti tormentano i Forrester. Ridge si è reso conto che la situazione sta diventando più complessa del previsto e l’unico modo per porci rimedio è dare una lezione a suo padre. Lo stilista è convinto che solo battendo il suo papà riuscirà a ristabilire e a rimettere in ordine le cose. Eric dovrà imparare che il suo capriccio e la sua ostinazione sono state uno spreco di tempo ma anche di risorse per l’azienda e che, per colpa sua, la Forrester Creations ha dovuto mettere in stand-by molte delle sue collezioni, che negli ultimi tempi hanno portato un grande guadagno.

Beautiful: Donna e Katie unite per stare vicino a Eric

Katie ha scoperto che Eric sta morendo e avrebbe voluto correre da Ridge per informarlo di quello che sta succedendo e magari fermare questa assurda sfida, che sta distruggendo il Forrester senior. La Logan ha però dovuto fermarsi. Sì perché prima Donna poi lo stesso Eric l’hanno pregata di mantenere questo segreto e di lasciare che le cose vadano in questo modo, senza intromettersi e senza rovinare i piani. Katie ha accettato ma lei e sua sorella saranno pronte ad agire in qualsiasi momento per dare il loro sostegno al designer.

RJ aiuta Eric a concludere la sua collezione, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Il medico ha dato solo sei mesi di vita al Forrester sia Donna che Katie vorrebbero che si riposasse. RJ, per il momento ancora non al corrente del peggioramento delle condizioni di salute di suo nonno, sarà molto a disagio con suo padre ma continuerà a mantenere per sé quello che sa su Eric. Si impegnerà a dare una mano al suo amato nonnino, con cui finirà la sua nuova collezione. Il ragazzo si rivelerà ancora una volta determinante per il designer, che loderà le sue qualità e lo farà in un modo che farà tremare il giovane rampollo della casa di moda più famosa di Los Angeles. RJ scoprirà con dolore che presto dovrà dire addio all'uomo che forse più di ogni altro ha creduto in lui.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.