Tradimento Anticipazioni 28 aprile 2025: Tra Oylum e Mualla è guerra aperta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 28 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum si prepara a contrattaccare: non ne può più di dover soltanto incassare i colpi di Mualla!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 28 aprile 2025 alle 14:10, Zelis viene finalmente trovata e liberata. La giovane può raccontare che cosa le è accaduto: due uomini l'hanno minacciata e poi hanno rapito il piccolo Can. In più, Oylum scopre che Mualla, non soltanto ha sequestrato il bambino, ma ha persino cambiato il suo nome in "Berhan", quello del fratello defunto. Non sapendo in che altro modo reagire, la ragazza, grazie a sua cugina Azra, rilascia un'intervista contro la suocera su una testata online...

Tradimento: Il piccolo Can viene rapito...

Zelis è davvero stata complice di Mualla nel rapimento del piccolo Can? Tutti erano convinti di sì, visto che il bambino e la giovane erano scomparsi nel nulla proprio quando lui era stato affidato alle sue cure. La realtà, però, è ben diversa. Mentre Oylum, in preda alla disperazione, insieme ai famigliari, al procuratore e alla polizia si recava a casa di sua suocera, convinta che lì avrebbe potuto trovare Can, Zelis era legata ed imbavagliata nel seminterrato. Quindi, è evidente che quest'ultima sia "vittima", e non "carnefice"!

Zelis viene liberata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Zelis sta per essere liberata. La ragazza ha finalmente modo di difendere la sua innocenza, raccontando che cosa è realmente accaduto quando il piccolo Can è stato rapito. Mualla, che ha ordito questo nuovo sequestro del nipotino, ha affidato l'indegno compito di portarlo via da casa sua ad alcuni scagnozzi; questi ultimi, allora, per raggiungere il loro obiettivo, si sono visti costretti a minacciare Zelis, la quale stava badando a Can...

Oylum contro Mualla, nelle Anticipazioni della puntata del 28 aprile 2025 di Tradimento

Oylum sta per fare un'altra scoperta a dir poco agghiacciante, e che la spingerà a prendere seri provvedimenti contro Mualla. La mora viene a sapere che la spietata suocera ha ordito il secondo rapimento del piccolo Can, ma non si è limitata soltanto a questo: ha persino cambiato il nome del bimbo in "Behran", quello del defunto fratello. A questo punto, Oylum si rende conto dell'urgenza di reagire. La giovane, con l'aiuto di sua cugina Azra, che è una giornalista, rilascia un'intervista su una testata online contro Mualla... Come la prenderà la donna?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.