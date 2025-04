The Family Anticipazioni 28 aprile 2025: Aslan dà fuoco a Villa Soykan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 28 aprile 2025 su Canale 5: Aslan, fuori di sé, appicca un incendio a Villa Soykan, che poco a poco viene divorata dalle fiamme...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 28 aprile 2025 alle 16:50, Aslan accusa Hulya di aver incastrato Leyla. L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, scoppia in lacrime. Allora, Aslan appicca il fuoco affinché le fiamme divorino prima il tavolo, poi l'intera Villa. Hulya e Devin provano - inutilmente - a spegnere l'incendio, mentre lui continua a spargere benzina ovunque. Aslan resta seduto catatonico dentro la casa che brucia, e la rossa rientra per portarlo fuori...

The Family: Leyla incastrata!

Aslan è sotto shock. Il giovane ha scoperto che Leyla non poteva più uscire di prigione, visto che aveva fatto qualcosa di terribile poco prima del suo rilascio. Lei, in preda alla disperazione, ha raccontato ad Aslan la verità: non ha attentato alla vita di Melek, bensì quest'ultima si è pugnalata da sola ed ha inscenato un'aggressione. Leyla, per impedirle di uccidersi, le ha tolto dalle mani lo stiletto con cui si stava ferendo; le altre detenute, allora, hanno frainteso, ritendendola la responsabile di ciò che è successo a Melek...

Aslan contro Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Quando Leyla ha ipotizzato che possa esserci lo zampino di Hulya dietro questa trappola in cui è caduta, Aslan si è rifiutato di crederle. Tuttavia, il biondo non ha potuto più negare l'evidenza nel momento in cui ha visto il video del colloquio che era avvenuto poco prima del fattaccio tra la madre e Melek. Furibondo, Aslan si è diretto in tutta fretta a Villa Soykan, dove si è scagliato contro Hulya. Il ragazzo accusa la mamma di aver incastrato sua figlia, facendo così del male sia a Leyla che ai piccoli ed innocenti Zeynep e Kaya, privati ancora di un abbraccio materno...

Aslan dà fuoco alla Villa, nelle Anticipazioni della puntata del 28 aprile 2025 di The Family

Aslan prende tre fiammiferi, che rappresentano simbolicamente se stesso, Cihan e Leyla, e li usa per appiccare il fuoco. Il protagonista dà in pasto alle fiamme il tavolo della Villa, mentre Hulya e Devin uniscono le forze per riuscire a spegnere l'incendio. Aslan, senza battere ciglio, continua a spargere la benzina per tutta casa. Mentre la Villa, evacuata, brucia, lui si mette seduto ad osservare il tavolo, dove si rivede bambino insieme ai fratelli, Cihan e Leyla, anche loro bambini: erano ancora uniti e felici. La rossa, in allarme, si affretta a rientrare per provare a trascinarlo fuori, prima che sia troppo tardi...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.