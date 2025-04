Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 aprile 2025 - Finn non mollerà la presa su sua madre e cercherà di convincerla a lasciare in pace Luna. Il dottore continuerà a parlare con sua madre della cugina e cercherà di capire perché la sua adorata mamma sia così restia ad avere sua nipote a Los Angeles. Lì comincerà a rivelargli dei dettagli sconvolgenti sul suo passato e lo metterà in guardia sia da Luna che da sua zia Poppy. Intanto alla Forrester, RJ e Luna saranno sempre più uniti e intimi mentre a Villa Forrester, Donna cercherà di convincere Eric di smettere di stancarsi e a concentrarsi sulle sue cure. La Logan tenterà anche di sapere qual è la diagnosi effettiva su suo marito, ma il dottor Colby le dirà di dover fare ancora delle indagini prima di esprimersi. Il Forrester continuerà a ribadire di non volersi fermare e intimerà a tutti di mantenere il segreto e di lasciarlo portare a termine il suo obiettivo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 23 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 23 aprile 2025 - Sezai sta raggiungendo in tutta fretta la stazione di servizio in cui si trova Ipek, rimasta senza soldi dopo che le hanno clonato la carta. Intanto, Ilknur trova 500 dollari nella borsa di Yesim e le chiede spiegazioni; quest'ultima, agitata, le risponde che si tratta di un bonus che ha ricevuto a lavoro. Serra, invece, ha comprato delle cuffie con i soldi che sua sorella le aveva dato per pagare le bollette; Selin, furiosa, la rimbrotta. Mentre discutono, in tv passano la notizia del rapimento del figlioletto di Oylum e della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Behram! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 23 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 23 aprile 2025 - Aslan viene avvisato della presenza della finanza al porto: è stata notificata una sanzione. Quindi, oltre il porto, è a rischio anche la Villa. I Soykan potrebbero perdere tutto da un momento all'altro. Nel mentre, una detenuta di nome Melek se la prende con Leyla soltanto perché ha capito che appartiene ad una famiglia potente. Intanto, Ilyas se la prende con Cihan, accusandolo di essere un traditore; poco dopo, deve raggiungere gli abitanti del quartiere, che sono in rivolta. Devin, invece, sta promettendo ai nipoti che resterà al loro fianco. Allora interviene Hulya per mettere le cose in chiaro, e le due hanno uno scontro. Nel frattempo, Aslan si rende conto che per risolvere il problema con la finanza deve rateizzare la sanzione e soprattutto cercare un socio. Così, il biondo pensa a sua zia Nedret... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 aprile 2025 - la marchesa gelerà Don Alonso riferendogli di volerlo lasciare. Si tratterà di una vendetta con i fiocchi, provocata dalla confessione di Don Lorenzo, che le ha rivelato del bacio tra suo marito e Maria Antonia. Intanto Manuel e Jana si occuperanno di Pia, trasferita nella capanna di Ramona, mentre Virtudes sarà pronta a lasciare la tenuta dopo essersi riunita ad Adolfo. Maria e Salvador troveranno finalmente il coraggio di confessarsi a vicenda i propri sentimenti. I due giovani riveleranno di avere dei dubbi sul loro matrimonio e il cameriere dovrà dare un’altra importante notizia alla sua amata. Manuel deciderà di affrontare Don Gregorio per mettere fine una volta per tutte ai tormenti della povera ex governante, mentre alla tenuta farà ritorno a Teresa, con una novità sconvolgente... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

