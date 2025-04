Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 aprile 2025: Finn sconvolto da Li. La verità è più dura del previsto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 aprile 2025 Finn scoprirà da Li alcuni dettagli sconvolgenti sul passato di Poppy e Luna. Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Finn non mollerà la presa su sua madre e cercherà di convincerla a lasciare in pace Luna. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 23 aprile 2025, alle ore 13:45 su Canale5, il dottore continuerà a parlare con sua madre della cugina e cercherà di capire perché la sua adorata mamma sia così restia ad avere sua nipote a Los Angeles. Lì comincerà a rivelargli dei dettagli sconvolgenti sul suo passato e lo metterà in guardia sia da Luna che da sua zia Poppy. Intanto alla Forrester, RJ e Luna saranno sempre più uniti e intimi mentre a Villa Forrester, Donna cercherà di convincere Eric di smettere di stancarsi e a concentrarsi sulle sue cure. La Logan tenterà anche di sapere qual è la diagnosi effettiva su suo marito, ma il dottor Colby le dirà di dover fare ancora delle indagini prima di esprimersi. Il Forrester continuerà a ribadire di non volersi fermare e intimerà a tutti di mantenere il segreto e di lasciarlo portare a termine il suo obiettivo.

Beautiful: Ridge spaventato dalla sfida con Eric

Ridge ha sfidato Eric e suo padre ha raccolto il guanto di sfida. Il Forrester junior non avrebbe mai immaginato che il suo papà avrebbe davvero voluto continuare la loro guerra, che avrà il suo atto finale sulle passerelle. Ridge sperava che la situazione si risolvesse molto più facilmente ma si sta trovando con le spalle al muro, preoccupato di come andranno le cose. Lo stilista ha confessato a Brooke di essere deluso dal fatto che il suo papà non lo ritenga ancora pronto a prendere in mano le redini dell’azienda da solo e questo lo ha messo talmente di cattivo umore da non riuscire a pensare ad altro. La sfilata delle due collezioni di alta moda della Forrester Creations sta per arrivare e manca quindi molto poco alla resa dei conti tra i due stilisti di punta della maison di moda.

Beautiful Anticipazioni 23 aprile 2025: Finn scopre dei dettagli sconvolgenti sul suo passato

Finn vorrà mantenere le promesse fatte a RJ e Luna. Continuerà quindi a chiedere a sua madre di essere più elastica con sua nipote, ma soprattutto vorrà sapere il perché di tanto astio tra lei e sua zia Poppy. La Dottoressa Nozawa, dopo aver a lungo cercato di non rispondere alle domande di suo figlio e di virare l’argomento sull’assenza di Steffy, si troverà costretta a raccontare al ragazzo alcuni dettagli sul loro passato. Gli confesserà di aver rotto con sua sorella dopo aver scoperto che lei era una approfittatrice e una bugiarda, capace di rovinare la vita anche alla sua stessa famiglia. Per questo non vuole nessun legame neanche con suo nipote, che lei teme possa essere simile a sua madre. Finn rimarrà di stucco davanti a queste parole ma non mollerà la presa. Convinto che sua cugina debba avere almeno una chance per dimostrare di essere diversa, continuerà a pregare la sua mamma di fare un passo indietro e di permettere alla giovane stagista di costruirsi il suo futuro, come lei desidera.

Eric rischia la vita ma non molla la sua sfida nella puntata di Beautiful

Eric è al capolinea. È ormai sicuro che le condizioni di salute del Forrester siano talmente tanto compromesse da non lasciargli scampo. Il dottor Colby non ha ancora una diagnosi completa ma è certo che allo stilista non resti tanto da vivere, soprattutto se continuerà a stancarsi come sta facendo in questo momento. Donna cercherà di convincere Eric a mollare la presa, ma la sfilata è vicina e il designer non intende tirarsi indietro proprio adesso. Informerà la sua compagna e il suo medico di non volersi fermare e di voler continuare sino alla fine per vincere la sua sfida. Nessuno lo fermerà non ora che è a un passo dalla sua vittoria personale. Intanto alla Forrester Creations, RJ e Luna saranno sempre uniti e intimi.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.