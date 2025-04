La Promessa Anticipazioni 23 aprile 2025: Cruz è spietata, con Alonso è un addio per sempre!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 23 aprile 2025 su Rete4 vedremo Cruz gelare Don Alonso. La marchesa comunicherà al marito che tra loro è tutto finito. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Cruz ha preso una decisione sconvolgente. Nella puntata de La Promessa in onda il 23 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa gelerà Don Alonso riferendogli di volerlo lasciare. Si tratterà di una vendetta con i fiocchi, provocata dalla confessione di Don Lorenzo, che le ha rivelato del bacio tra suo marito e Maria Antonia. Intanto Manuel e Jana si occuperanno di Pia, trasferita nella capanna di Ramona, mentre Virtudes sarà pronta a lasciare la tenuta dopo essersi riunita ad Adolfo. Maria e Salvador troveranno finalmente il coraggio di confessarsi a vicenda i propri sentimenti. I due giovani riveleranno di avere dei dubbi sul loro matrimonio e il cameriere dovrà dare un’altra importante notizia alla sua amata. Manuel deciderà di affrontare Don Gregorio per mettere fine una volta per tutte ai tormenti della povera ex governante, mentre alla tenuta farà ritorno a Teresa, con una novità sconvolgente. Ma scopriamo nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 23 aprile 2025: Cruz lascia Don Alonso

Don Lorenzo ha avvertito Cruz del tradimento di Don Alonso. La marchesa inizialmente non ha voluto dare peso alla situazione e ha pensato che il suo odiato cognato stesse facendo il suo solito gioco. Ma alcuni indizi anzi alcuni comportamenti di Maria Antonia e del suo consorte le hanno fatto credere che il Capitano non avesse poi così tanto torto. Dopo aver reso un inferno la vita di Maria Antonia, Cruz è riuscita a liberarsi di lei e ora potrà prendersi la sua vendetta contro suo marito. La nobile gelerà il consorte, dicendogli di aver preso una decisione importantissima: tra loro è finita. Cruz informerà il marchese che il loro matrimonio sarà solo di facciata e non ci saranno più sentimenti a unirli.

La Promessa: Manuel vuole affrontare Don Gregorio

Jana ha fatto una richiesta a Manuel e desidera che il marchese mantenga la sua promessa di non rivelare a nessuno della loro relazione sino a quando non saranno ufficialmente marito e moglie. Il marchese confermerà la sua intenzione di mantenere la parola data e non solo con Jana. Il ragazzo vorrà salvare Pia, che verrà trasferita nella capanna di Ramona. Il marchese però vorrà fare ben altro per l’ex governante e deciderà di affrontare Don Gregorio per mettere fine a questo assurda e pericolosa situazione. Intanto Virtudes sarà pronta a lasciare la tenuta dopo essere riuscita a ricongiungersi con il suo piccolo Adolfo. La ragazza ringrazierà tutti per l’affetto che le hanno riservato per tutto questo tempo.

Teresa fa ritorno alla tenuta, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Lope ha scoperto il segreto di Salvador e ha spinto il suo amico a parlarne con Maria. Il cameriere ha colto il consiglio del suo amico e i due innamorati avranno finalmente modo di confrontarsi e di confessarsi tutto quello che lo sta tormentando. I due riveleranno di avere dei grandi dubbi sul loro matrimonio e il domestico confesserà alla sua amata un’altra importante novità. Le dirà di aver ricevuto una proposta di lavoro molto allettante, ma che lo porterà lontano dalla tenuta. Intanto alla porta della grande villa di Cruz e Don Alonso busserà Teresa. La ragazza si presenterà tra i domestici con una grande sorpresa e con una richiesta molto importante: ha bisogno di un lavoro per lei e suo marito.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.