Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 aprile 2025: Eric peggiora mentre Li si scatena contro Luna e Sheila!

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 aprile 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Nuove e appassionanti puntate di Beautiful ci aspettano nella terza settimana di aprile 2025. Negli episodi della Soap di Canale5 in onda dal 20 al 26 aprile 2025 vedremo Finn tentare di convincere Li a lasciare in pace Luna. Intanto Brooke metterà di nuovo in guardia Hope da Thomas ma la ragazza vorrà continuare a seguirlo mentre Donna scoprirà che Eric le ha nascosto il peggioramento dei suoi sintomi. Il Forrester sarà determinato a portare avanti la sfida con Ridge. Ma scopriamo nel dettaglio - giorno per giorno - cosa succederà.

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 20 al 26 aprile 2025

Domenica 20 aprile 2025

Lo scontro tra Luna e Li diventa sempre più duro. La ragazza accusa la zia di aver escluso lei e sua madre, con cattiveria, dalla vita della loro famiglia e riferisce di non avere alcuna intenzione di andarsene e di lasciare la Forrester. Intanto Thomas e Hope si rivestono dopo aver ceduto alla passione. Brooke li trova così e ne rimane inorridita. La Logan mette in guardia sua figlia dalla pericolosità del Forrester ma Hope sembra non volerla nemmeno ascoltare.

Lunedì 21 aprile 2025

Finn tiene fede alle promesse fatte a RJ e parla a Li di Luna. Il ragazzo non riesce a capire perché sua madre sia così ostile nei confronti di sua nipote. La dottoressa cerca di non rispondere alle domande del figlio e torna a parlare di Steffy e della sua lunga permanenza in Europa.

Martedì 22 aprile 2025

Eric continua a occuparsi del suo lavoro e si impegna con i preparativi della sfilata, in cui è sicuro che batterà Ridge. Il Forrester comincia a tossire sangue e Donna se ne accorge. La Logan chiama il dottor Colby e scopre che Eric ha nascosto a tutti, pure a lei, di avere questi sintomi da tempo e di essersi aggravato. A Villa Forrester, Ridge continua a chiedersi se stia facendo la cosa giusta e manifesta ancora una volta a Brooke di essere molto triste per via della sfida tra lui e suo padre. Il designer confessa di non capire l’ostinazione del papà e non comprende perché si sia opposto, dopo così tanto tempo, al fatto che lui assuma la guida dell’azienda. Brooke tenta di calmare il compagno e gli ricorda che è stato proprio Eric a spingerlo a seguire la carriera di stilista.

Mercoledì 23 aprile 2025

Mentre Brooke tenta di confortare Ridge, Li e Finn continuano a parlare di Luna e il ragazzo insiste con sua madre per sapere la verità. La dottoressa Nozawa gli rivela qualche dettaglio sul suo passato e sui terribili eventi che hanno separato lei e sua sorella. Intanto RJ e Luna sono sempre più uniti mentre Donna è spaventata tantissimo per la salute di Eric, gravemente compromessa. Il dottore ha bisogno di tempo per formulare una diagnosi ma il Forrester chiarisce alla sua compagna e al suo medico di non avere alcuna intenzione di cedere. Completerà la sua collezione e nessuno lo fermerà, nemmeno la sua malattia.

Giovedì 24 aprile 2025

Brooke e Hope tornano a parlare di Thomas mentre aspettano che arrivi il bilancio della Hope for the Future. Le due sono interrotte dall’arrivo di Carter al corrente della relazione tra Sheila e Deacon. Il Walton conferma di essere sconvolto quanto loro e di avere paura che questo legame possa provocare molti danni.

Venerdì 25 aprile 2025

Li vede Finn contattare Steffy e torna a spronare il figlio a fare di tutto per convincere la moglie a tornare a casa. Il dottore è certo che prima o poi questo accadrà anche perché la Forrester è sempre molto presente con messaggi e telefonate. Intanto Sheila si prepara al suo primo giorno di lavoro a Il Giardino ed è entusiasta della sua nuova vita. Per lei però la serenità durerà poco. Li si presenta al ristorante con il chiaro intento di provocarla. La dottoressa arriva persino a spingerle un piatto di pasto addosso ma la Carter riesce a mantenere la calma, per non darle alcun tipo di soddisfazione e per non finire di nuovo nei guai o peggio in prigione.

Sabato 26 aprile 2025

Ridge scopre che Steffy non sa nulla della relazione tra Deacon e Sheila e chiede a Finn perché non abbia informato sua moglie. Il dottore rassicura il suocero dicendogli di non aver voluto far preoccupare ulteriormente la ragazza e sottolinea la sua intenzione di tenere la Carter ben lontana da lui e dalla sua famiglia. Il medico conferma di amare profondamente la Forrester e di volerla riportare a casa a ogni costo. Sarà Liam ad avvertire l'ex moglie di quello che sta succedendo. Lo Spencer sarà più che mai convinto che Steffy debba sapere e che Finn stia sbagliando a non dirle nulla.

Hope torna da Deacon per cercare ancora una volta di convincerlo a chiudere con Sheila. La giovane ribadisce al padre che quello che sta facendo finirà per allontanare tutti da lui. Lo Sharpe deve salutare la figlia e interrompere la loro conversazione perché chiamato da Hollis a risolvere un problema al ristorante.

Il problema di rivela essere Li. La donna affronta Deacon e lo accusa di essere impazzito. Si è legato a Sheila, una donna pericolosa e una terribile criminale. Hope, delusa dal confronto con suo padre, torna alla Forrester e si sfoga tra le braccia di Thomas, a cui rivela tutto il dolore accumulato negli anni a causa dell’incertezza di Liam, sempre diviso tra lei e Steffy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.