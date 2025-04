The Family Anticipazioni 23 aprile 2025: Hulya minaccia Devin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 23 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya promette a Devin che la farà impazzire!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 aprile 2025 alle 16:50, Aslan viene avvisato della presenza della finanza al porto: è stata notificata una sanzione. Quindi, oltre il porto, è a rischio anche la Villa. I Soykan potrebbero perdere tutto da un momento all'altro. Nel mentre, una detenuta di nome Melek se la prende con Leyla soltanto perché ha capito che appartiene ad una famiglia potente. Intanto, Ilyas se la prende con Cihan, accusandolo di essere un traditore; poco dopo, deve raggiungere gli abitanti del quartiere, che sono in rivolta. Devin, invece, sta promettendo ai nipoti che resterà al loro fianco. Allora interviene Hulya per mettere le cose in chiaro, e le due hanno uno scontro. Nel frattempo, Aslan si rende conto che per risolvere il problema con la finanza deve rateizzare la sanzione e soprattutto cercare un socio. Così, il biondo pensa a sua zia Nedret...

The Family: I Soykan rischiano di perdere tutto...

Devin è tornata a Villa Soykan per poter stare accanto ai nipotini, come richiesto da Leyla, ed Aslan ne è molto felice. Peccato che il suo buon umore stia per essere guastato dall'avvocato. Il legale avvisa il biondo della presenza della finanza al porto turistico: è stata appena notificata una sanzione degna di nota. Quindi, se è vero che la famiglia rischia di perdere il porto in questione, è altrettanto vero che rischia persino di perdere la casa. Aslan tenta di tenere i nervi saldi, mentre Hulya inizia ad agitarsi: nessuno può permettersi di toccare la sua Villa!

Ilyas contro Cihan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

In carcere, un detenuta di nome Melek si sta per scagliare contro Leyla. Dopo aver visto un servizio in tv, la donna si rende conto che la sua compagna di cella è un membro della potente famiglia Soykan, e così, temendo che possa avere dei privilegio rispetto a lei e alle altre, l'affronta a brutto muso. Nel mentre, anche Ilyas sta prendendo di petto Cihan. L'uomo è convinto di avere davanti a sé un traditore, ossia colui il quale ha detto in giro che lui non è realmente morto come tutti pensano; Cihan, però, si affretta a discolparsi...

Ora che Aslan ha rivelato in diretta tv che Ilyas è ancora vivo e si sta nascondendo da qualche parte, quest'ultimo ha più di un problema da dover gestire, come ad esempio la rivolta del quartiere. Infatti, i suoi abitanti sono amareggiati perché si sentono abbandonati da Ilyas: se è non è morto, per quale ragione non si è più occupato di loro? Il malavitoso si rende conto di dover andare urgentemente a parlare con il popolo per calmare le acque. Nel mentre, Devin sta promettendo ai nipotini che resterà al loro fianco. Sopraggiunge Hulya, che vuole mettere in chiaro di essere la nuova mamma ed il nuovo papà dei piccoli Zeynep e Kaya. Rimaste sole, la nuora e la suocera hanno l'ennesimo alterco. Dopodiché, Aslan capisce che per risolvere il problema della sanzione non può far altro che rateizzarla e - soprattutto - cercare un socio. Allora, al biondo viene in mente di contattare sua zia Nedret... pur sapendo che Hulya non la prenderà per niente bene!

