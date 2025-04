La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2025: Cruz gela Alonso, tra loro è finita!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 21 al 27 aprile 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 21 al 27 aprile 2025. Nella settimana Cruz informerà Don Alonso che il loro matrimonio è finito. Salvador informa Maria di aver ricevuto una proposta di lavoro molto vantaggiosa, che lo porterà però lontano dalla tenuta e da lei. Catalina si presenta a casa con Pelayo e scatena la reazione furiosa di Cruz e Don Lorenzo. Nel mentre Manuel e Don Romulo aiutano Pia e il maggiordomo mette in guardia Jana e l'avverte dei pericoli che sta correndo con la sua relazione con il marchese.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa dal 21 al 27 aprile 2025: Video Riassunto

Lunedì 21 aprile 2025

Margarita comprende che è arrivato il momento di decidere cosa fare per il suo futuro con Ayala, dopo quanto accaduto con Martina. Maria Antonia è pronta a lasciare la tenuta e Cruz è decisa a prendersi una piccola rivincita. La marchesa le dà i suoi saluti corredati da un pungente dono che colpisce Don Alonso. Lope capisce che Salvador non è più convinto di voler sposare Maria nonostante sia ancora molto innamorato di lei. Il cuoco lo spinge a fare chiarezza nel suo cuore. Santos vuole dimostrarsi all’altezza del suo nuovo ruolo di valletto personale di Curro e fa in modo di conquistare la fiducia del barone. Simona si prende cura di Virtudes e vuole trovare un modo per aiutarla; la cuoca trova un rimedio ma potrebbero esserci conseguenze inaspettate. Jana e Manuel continuano a progettare la loro vita insieme ma una decisione del marchesino potrebbe cambiare tutto per sempre.

Martedì 22 aprile 2025

Manuel vuole sposarsi al più presto con Jana ma la cameriera chiede all’amato di tenere segreto il loro progetto fino al loro “sì”. La ragazza ha paura che qualcuno possa mettersi in mezzo e impedire le nozze. Pelayo è pronto a tornare alla tenuta per stare accanto a Catalina mentre Martina accetta, seppur con riluttanza, di partecipare alla merenda di beneficenza della duchessa De Cerenzuelos. La giovane si troverà intorno a persone falsamente gentili. Lorenzo e Cruz sono sicuri che Ayala non ami veramente Margarita mentre Petra torna a minacciare il conte. La cameriera lo mette alle strette e gli intima di stare molto attento. Se lei parlerà e racconterà tutta la verità, per lui sarà finita.

Mercoledì 23 aprile 2025

Manuel e Jana si occupano di Pia, trasferita nella capanna di Ramona. Intanto Virtudes, che è riuscita a riavere Adolfo con sé, è pronta a lasciare la tenuta e ringrazia tutti per l’affetto che le hanno riservato in tutto questo tempo. Manuel vuole affrontare Gregorio e mettere finalmente fine a questa assurda e pericolosa situazione che si è creata intorno a Pia mentre Maria e Salvador decidono di parlarsi francamente e di confessarsi tutta la verità. I ragazzi rivelano di avere grandi dubbi sul loro matrimonio e Salvador deve confessare anche un’altra importante novità. Teresa fa ritorno alla tenuta mentre Cruz, furiosa con suo marito, gli rivela di aver preso una decisione: vuole lasciarlo.

Giovedì 24 aprile 2025

Cruz vuole lasciare Alonso. La marchesa informa il marito che da ora in poi il loro matrimonio sarà solo una facciata. Il marchese cerca una spiegazione ma sua moglie non intende dargli nessun tipo di risposta in merito. Salvador confessa a Maria di aver ricevuto un’importante proposta di lavoro come primo valletto presso un’altra famiglia; se deciderà di accettare, dovrà lasciare La Promessa e probabilmente per loro potrebbe complicarsi tutto. Petra accoglie Teresa con grande delusione. La governante scopre che la ragazza si è sposata senza dire nulla a nessuno. Santos cerca di consolarla ma l’ex cameriera personale di Cruz è una furia. Martina torna dalla merenda organizzata dalla duchessa De Cerezuelos e racconta di essersi divertita. La ragazza mente e rivela a Maria che qualcosa di molto inquietate è accaduto durante la giornata. Manuel e Don Romulo, nel mentre, si occupano di Pia. I due fanno in modo di proteggerla nell’ex capanna di Ramona. Manuel tenta anche di ricucire il rapporto con sua madre e per fare pace la invita a teatro. Catalina arriva alla tenuta insieme a Pelayo. Don Alonso vedendoli insieme non reagisce per nulla bene.

Venerdì 25 aprile 2025

Alla tenuta è tornata la duchessa De Carril e intende chiarire un punto rimasto in sospeso con sua figlia. Vera però non si lascia spaventare e affronta con forza la madre Amalia, dicendole che ormai ha scelto di vivere a La Promessa come cameriera. La donna cerca ancora di convincerla a tornare a casa con lei, promettendole di proteggerla dal padre. La giovane non è però più disposta a rinunciare alla sua indipendenza. Catalina rivela a suo padre e a Cruz che Pelayo è tornato alla tenuta perché hanno deciso di ricominciare la loro relazione. La marchesa si oppone con tutte le forze e pure Alonso è una furia. Martina confessa a Margarita di aver perso un suo prezioso orecchino. Teresa chiede a Don Romulo un posto di lavoro per sé e suo marito. Il maggiordomo le offre di tornare a fare la cameriera ma purtroppo per il suo consorte non nessuna opportunità.

Sabato 26 aprile 2025

Salvador decide di accettare la proposta di lavoro come primo valletto nella casa del Conte de Matesanz. Il ragazzo è perfettamente consapevole che questo lo allontanerà ovviamente da La Promessa e probabilmente pure da Maria. Cruz chiede che Teresa diventi la sua cameriera personale mentre Catalina si presenta a braccetto con Pelayo durante la cena di famiglia. Don Lorenzo e Ayala picchiano duro ma lei non si lascia minimamente intimidire anzi difende con forza il suo compagno e chiede rispetto per lui. Manuel, Curro e Martina invece accolgono il conte con calore mentre Don Alonso deve intervenire prima che la cena diventi un vero disastro.

Domenica 27 aprile 2025

Tra Cruz e Don Alonso continua a essersi freddezza mentre Don Romulo mette Jana in guardia. La ragazza deve stare molto attenta con la sua relazione con Manuel. Infatti sebbene tra i due l’amore sia grande, i rischi lo sono ancora di più. Jana rimane molto turbata dalle parole del maggiordomo e trova conforto in Maria che, nel mentre, festeggia insieme a Lope il nuovo lavoro di Salvador, sebbene sia consapevole che tra lei e il suo amato potrebbe non esserci futuro.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.