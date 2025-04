The Family Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 aprile 2025: Leyla resta in carcere, Hulya l'ha incastrata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 21 al 25 aprile 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 21 al 25 aprile 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene. Attenzione! Lunedì 21 aprile 2025 ci sarà un doppio appuntamento con questa soap.

Lunedì 21 aprile 2025

Durante la conferenza stampa, Aslan sta per dichiarare che lui e Devin divorzieranno. All'improvviso, però, quest'ultima arriva a Villa Soykan ed annuncia che ha cambiato idea: non vuole più lasciare Aslan. Devin si va a sedere vicino al marito, sotto lo sguardo dei giornalisti e di Hulya, la quale è furibonda. Dopodiché, lui viene avvisato che la finanza è giunta al porto turistico per notificare una sanzione: potrebbero perdere anche la casa. Intanto, in carcere, una detenuta, Melek, se la prende con Leyla, solo perché membro di una facoltosa - e potente - famiglia, mentre Ilyas se la prende con Cihan, accusandolo di aver spifferato che è ancora vivo e si sta nascondendo. Come se non bastasse, il quartiere è in rivolta, perché si sentono tutti abbandonati dall'uomo. Devin, invece, promette ai nipotini che resterà con loro. Interviene Hulya, e le due si scontrano. Nel frattempo, Aslan deve trovare una soluzione per non perdere il porto: devono rateizzare la sanzione e trovare un socio, così pensa a sua zia Nedret. Hulya si oppone, ma il biondo fa di testa sua e chiama la parente. Poi, Aslan si mette in moto per far confessare Sansar, un assassino, di aver commesso l'omicidio di Tolga. In un secondo momento, in ansia per Zeynep e Kaya, tornati a scuola contro il suo parere, Devin telefona alla maestra. Poco dopo, accade ciò che la psicologa aveva ipotizzato: un compagno fa leggere un articolo sulla madre assassina e sul padre assassinato alla bambina. Intanto, Devin, che sta riaprendo il suo studio, riceve la visita di Serap. Le due si confrontano, fino a quando, Serap, nervosa, se ne va. Cihan ed Aslan, invece, picchiano Sansar per spingerlo a confessare l'omicidio di Tolga. In seguito, i coniugi accorrono a scuola perché allertati dal preside: Zeynep ha aggredito l'amichetto. Al contempo, Hulya va a trovare Leyla in prigione per imporle di affidarle i bimbi; al termine del colloquio, la signora parla con Melek, promettendole dei soldi in cambio di un grosso favore. Per finire, Villa Soykan viene messa sotto sequestro, e Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, anche se Serap li osserva da lontano. Intanto, Leyla, dopo aver parlato con Aslan e Zeynep, viene assalita da Melek. Per fortuna, però, presto la giovane potrà tornare a piede libero grazie all'arresto di Sansar; questo significa anche che Devin lascerà la Villa ed Aslan. Ekrem, invece, esce con la futura moglie, Elif, e Yagmur li vede insieme.

Martedì 22 aprile 2025

Hulya è ancora sconvolta perché ha avuto una crisi di nervi, dopo che la finanza le ha confiscato tutto e Nedret l'ha umiliata per telefono. Intanto, Serap mette qualcosa nel bicchiere di Cihan, però, pentita, gli impedisce di bere. D'altra parte, lui aveva già capito tutto. Leyla, invece, si appresta ad uscire dal carcere. Tuttavia, Melek, su ordine di Hulya, la immobilizza ed estrae una sorta di stiletto.

Mercoledì 23 aprile 2025

Gli uomini di Aslan hanno subito un'imboscata da parte Cihan, il quale ha rubato tutti i loro soldi. Dopodiché, Cihan dà ordine di far "piovere" le banconote dal cielo, in modo tale che Ilyas possa tornare ad essere rispettato dal quartiere. Intanto, il biondo scopre che cosa è accaduto in carcere. Leyla non può uscire perché Melek si è pugnalata da sola, fingendo che sia stata lei ad attentare alla sua vita. Leyla intuisce che sia stata Hulya ad incastrarla. Nel mentre, Serap conferma questo sospetto della poverina a Devin, e le manda persino un video in cui si vede la signora parlare con la compagna di cella di Leyla. Quando Aslan lo vede, perde le staffe, e lo stesso si può dire di Cihan.

Giovedì 24 aprile 2025

Aslan si scaglia contro Hulya, accusandola di aver incastrato Leyla. L'uomo, furibondo, scoppia in lacrime, perché non riesce a capacitarsi di come sia possibile che la madre abbia anche fatto del male ai piccoli Zeynep e Kaya, separandoli dalla loro mamma. Allora, Aslan appicca il fuoco affinché le fiamme divorino prima il tavolo, poi l'intera Villa. Hulya e Devin uniscono le forze per spegnere l'incendio, mentre lui continua a spargere benzina ovunque. Aslan resta seduto dentro la casa che brucia e si rivede da bambino con i suoi fratelli, quando ancora erano uniti e sereni. La rossa rientra per trascinarlo fuori.

Venerdì 25 aprile 2025

Mentre Devin cerca di convincere Aslan ad uscire dalla Villa in fiamme, arriva Cihan, che si compiace nel vedere che la casa brucia proprio come bruciò quella dei suoi genitori biologici. Giungono i pompieri, Ibrahim e Yagmur. Hulya, sotto shock, dà uno schiaffo al figlio prediletto. La notizia dell'incendio inizia a circolare, ed arriva fino in carcere, dove Leyla l'apprende con sgomento, e pregando che non sia stato Aslan. Come se non bastasse, al porto, i lavoratori iniziano a protestare.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.