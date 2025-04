Tradimento Anticipazioni 23 aprile 2025: Ilknur mette Yesim alle strette. La nipote confesserà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 23 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Ilknur fa una strana scoperta che accende in lei un forte sospetto su Yesim...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 23 aprile 2025 alle 14:10, Sezai sta raggiungendo in tutta fretta la stazione di servizio in cui si trova Ipek, rimasta senza soldi dopo che le hanno clonato la carta. Intanto, Ilknur trova 500 dollari nella borsa di Yesim e le chiede spiegazioni; quest'ultima, agitata, le risponde che si tratta di un bonus che ha ricevuto a lavoro. Serra, invece, ha comprato delle cuffie con i soldi che sua sorella le aveva dato per pagare le bollette; Selin, furiosa, la rimbrotta. Mentre discutono, in tv passano la notizia del rapimento del figlioletto di Oylum e della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Behram...

Tradimento: Sezai accorre in aiuto di Ipek...

Sezai è in allarme. L'uomo si è appena ricongiunto con sua figlia Ipek, ed ora quest'ultima si trova in una brutta situazione. Rientrata dal suo viaggio a New York, Ipek si trova bloccata in una stazione di servizio, ed ha bisogno di Sezai; infatti, la giovane non sa proprio che cosa fare, dal momento che le è stata clonata la carta e, quindi, è rimasta senza un soldo in tasca. Il padre, che non se lo è fatto ripetere due volte, la sta andando a prendere... Che questo sia un nuovo inizio per Sezai ed Ipek, i quali non si parlavano più da molto tempo?

Ilknur interroga Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Ilknur sta per fare una scoperta che la insospettirà, e non poco. La zia trova ben 500 dollari nella borsa di Yesim, e, dubbiosa, si dirige immediatamente da sua nipote per interrogarla. Yesim, messa alle strette, confessa di aver ottenuto questa somma di denaro sul posto di lavoro: si tratta semplicemente di un bonus. Ilknur, che è una "vecchia volpe", si rende però conto che la mora non sembra del tutto sincera. Che cosa starà nascondendo Yesim? Anticipazioni rivelano che, purtroppo, il motivo che si cela dietro questa sua bugia è terribile...

Selin e Serra discutono, nelle Anticipazioni della puntata del 23 aprile 2025 di Tradimento

Serra non si smentisce. La ragazza continua a far innervosire Selin, che non tollera più i suoi atteggiamenti spocchiosi. Infatti, da quanto lei si è fidanzata ufficialmente con Tolga, un ricco rampollo, Serra, sognando una vita agiata, spera di poter godere dei suoi stessi privilegi, e per ottenerli è pronta a tutto. Adesso, ad esempio, la giovane ha appena acquistato un paio di cuffie con i soldi che Selin le aveva dato per pagare le bollette; non contenta, sta chiedendo altro denaro all'ignara sorella. Tra le due esplode un'accesa discussione, quando all'improvviso sentono in tv la notizia del rapimento del figlioletto di Oylum e della sparatoria in cui Behram è rimasto vittima...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.