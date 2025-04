Tradimento Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 aprile 2025: il figlio di Oylum rapito, Behram in coma irreversibile

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 20 al 26 aprile 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 20 al 26 aprile 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana. Questa settimana la soap non andrà in onda lunedì 21 aprile 2025, a Pasquetta.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 20 al 26 aprile 2025

Tradimento Anticipazioni: Il figlio di Oylum viene rapito

Oylum ha delle complicazioni e necessita di una trasfusione, ma al suo risveglio scopre con orrore che suo figlio Can è scomparso. In preda al panico, viene rassicurata da Kahraman, Tolga e il resto della famiglia, che promettono di ritrovarlo. Immediatamente, Umit accusa Mualla del rapimento ma la colpevole è Yesim, che ha portato il neonato in una struttura. In realtà, Yesim ha agito proprio su ordine di Mualla ed è Kahraman a scoprilo. Nel frattempo, Yesim ammette di aver rapito Can per 500 dollari. La polizia e le famiglie Dicleli e Yenersoy attendono la richiesta di riscatto, che arriva poco dopo: i rapitori vogliono essere pagati in criptovalute e indicano un luogo dove ritrovare il bambino. Tutti seguono le istruzioni ma Can non è lì e Oylum è ormai distrutta. La ragazza torna a casa di Guzide, dove Yesim si presenta con il bambino in braccio, raccontando di averlo salvato dopo aver sentito per caso la conversazione di Zuhal in ospedale, ma è evidente che sta mentendo.

Anticipazioni Tradimento: Guzide e Tarik scoprono un’assurda verità

Quando Oylum ha delle complicazioni e necessita di una trasfusione, vengono chiamati Umit e Tarik per le analisi, da cui emerge che Tarik non è il padre biologico di Oylum. Furioso, l’uomo affronta Guzide e Sezai che finisce con una colluttazione con Umit, durante la quale batte la testa e perde i sensi. Guzide e Tarik hanno scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica ma vorrebbero tenerlo segreto. Purtroppo, quando la situazione clinica di Behram si complica, Mualla grida che Oylum non è figlia di nessuno e a quel punto, Guzide è costretta a confessare la verità, rassicurando però Oylum sul suo amore incondizionato.

Tradimento: Behram in coma

Zekai ricatta Zelis, accusandola di aver sottratto un diamante destinato all’Asia e la costringe ad avere un rapporto con lui nell’hotel di Behram. Quest’ultimo, convinto che Zelis sia un’escort, registra una conversazione in cui Zekai confessa quanto accaduto. Due giorni prima dell’incidente, Behram scopre che Zelis ha incontrato di nascosto Zekai e le dà un ultimatum ovvero raccontare tutto a Ozan o sarà lui a farlo. Nel frattempo, Behram riceve delle foto compromettenti di un incontro tra Oylum e Tolga, e decide di vendicarsi inviando alcuni dei suoi uomini per aggredire Tolga e intimargli di stare lontano da Oylum. Oltan capisce subito che dietro l’aggressione c’è Behram ma non c’è tempo dir flettere dato che poco dopo Kahraman prende in ostaggio Tolga, e lui deve intervenire per spiegare che è stata Selin ad avvisarlo. La ragazza, infatti, lo stava seguendo insospettita perché gelosa di Oylum. La condizione di Behram dopo l’aggressione è critica e il medico consiglia a Mualla di farlo visitare da persone care per stimolarne il risveglio. Oylum accetta di recarsi in ospedale con Can per aiutarlo ma i medici decidono di avviare la procedura per dichiarare la morte cerebrale di Behram. La decisione finale spetta a Oylum, essendo sua moglie ma Mualla la aggredisce e la accusa di voler uccidere suo figlio, che fa immediatamente trasferire a casa per curarlo privatamente.

Anticipazioni Tradimento: Zelis abusata da Behram?

Nel frattempo, Zelis si intrufola in ospedale per cercare di uccidere Behram, ma non riesce. Tornato dall’Argentina, Kahraman indaga su chi abbia sparato a Behram. Scopre che Zelis lo ha visitato in terapia intensiva e la convoca. Un flashback suggerisce che Zelis e Ozan possano essere coinvolti: lei afferma infatti che Behram avrebbe tentato di abusare di lei.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.