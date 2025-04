Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 aprile 2025 - per Luna e Hope sono momenti di grande tensione. La Nozawa – reduce da un duro confronto con Li – spererà che suo cugino Finn e RJ l’aiutino a rimanere a Los Angeles e a vincere la ritrosia sia di sua zia che di sua madre Poppy, che più volte le ha intimato di lasciare la Forrester. Hope invece cercherà aiuto nel bel dottore, marito della sua rivale. Dopo aver scoperto che suo padre è innamorato di Sheila Carter, la ragazza spererà di non ritrovarsi una criminale in famiglia, non di nuovo. La giovane rifletterà a lungo su come reagire a questa terribile novità e crederà che solo sua madre possa convincere Deacon a lasciare Sheila... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 16 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 16 aprile 2025 - Sezai va a far visita ad Umit in ospedale, e qui trova Guzide che dorme sul divano al suo fianco. L'uomo ringrazia l'avvocato per aver fatto da mediatore tra lui e sua sorella. Intanto, al ristorante, Serra chiede a Behram se prima di andare via possono farsi una foto tutti insieme, e la situazione si fa piuttosto imbarazzante. Una volta rincasati, Oylum e Tolga ripensano al loro primo incontro, mentre Guzide va a trovare Sezai... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 16 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 16 aprile 2025 - Aslan informa Devin che Yagmur è tornata in libertà e c'è Ekrem ad occuparsene. Intanto, questi ultimi stanno litigando. Ekrem prova a capire il perché dell'atteggiamento scostante di Yagmur, ma lei lo manda via; allora lui, furioso, chiama sua madre per comunicarle di essere pronto a conoscere la giovane Elif. A questo punto, Yagmur resta sola, ed in lacrime ripensa a quando ha mentito ad Ekrem. Il biondo, invece, chiama l'avvocato per fargli sapere che divorzierà dalla moglie alle sue condizioni; poi, consegna la fede a Devin. Nel frattempo, Hulya viene informata dalla morte di Tolga, e dell'imminente arresto di Leyla, accusata del suo omicidio. La stessa notizia giunge alle orecchie di Aslan e della psicologa, che corrono a casa della poverina... peccato che sia già troppo tardi... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 aprile 2025 - Martina potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ayala dovrà rinunciare ai suoi folli propositi sulla marchesina. Per non rovinare definitivamente il rapporto con Margarita, il conte farà un passo indietro e permetterà a Don Alonso di intervenire risarcendo il convento per la mancata partenza della nipote. Martina non sarà spedita più dalle suore e nel suo futuro non ci saranno né il manicomio né il carcere. Intanto Don Romulo incaricherà Petra di recuperare la somma di denaro che il marchese ha speso per la sua adorata nipotina mentre Maria Antonia, sempre più pungolata da Cruz, comincerà a pensare che per lei sia arrivato il momento di andarsene. Virtudes cercherà di ricongiungersi con suo figlio e di trovare un posto dove poterlo crescere mentre Pelayo e Catalina cercheranno di ricominciare da capo ma il giovane si rifiuterà di tornare a vivere sotto lo stesso tetto dei Lujàn... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

