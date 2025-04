Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 aprile 2025: Hope e Luna pronte a combattere ma ci sono guai in vista!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 aprile 2025. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Luna saranno in ansia per il loro futuro!

Per Luna e Hope sono momenti di grande tensione. Nella puntata di Beautiful in onda il 16 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Nozawa – reduce da un duro confronto con Li – spererà che suo cugino Finn e RJ l’aiutino a rimanere a Los Angeles e a vincere la ritrosia sia di sua zia che di sua madre Poppy, che più volte le ha intimato di lasciare la Forrester. Hope invece cercherà aiuto nel bel dottore, marito della sua rivale. Dopo aver scoperto che suo padre è innamorato di Sheila Carter, la ragazza spererà di non ritrovarsi una criminale in famiglia, non di nuovo. La giovane rifletterà a lungo su come reagire a questa terribile novità e crederà che solo sua madre possa convincere Deacon a lasciare Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Luna distrutta da Li ma per fortuna ci sono Finn e RJ

Per Luna tutto si è complicato. Li ha scoperto che la ragazza lavora alla Forrester ed è andata su tutte le furie. La madre di Finn ha intimato alla nipote di lasciare Los Angeles immediatamente giurando di fare di tutto per cacciarla. La ragazza è disperata ma RJ – a cui ha raccontato tutto – le ha promesso di proteggerla e di starle accanto non permettendo a sua zia di averla vinta. Il giovane Forrester le rivelerà presto, con un bacio appassionato, di provare per lei dei sentimenti molto profondi e di non volerla perdere per nessuna ragione al mondo.

Beautiful: Hope sconvolta dalle decisioni di Deacon

Hope ha minacciato Deacon e gli ha confessato di non poter mai e poi mai sopportare il suo rapporto con Sheila. Lo Sharpe ha cercato di convincere la figlia che la Carter è cambiata ma la giovane Logan non può dimenticare quello che la rossa ha fatto alla sua famiglia e di certo non può perdonarla. Hope troverà una spalla su cui piangere e un amico fidato su cui contare in Finn. Il giovane ha affrontato prima di lei questa terribile novità ed è d’accordo che quanto sta accadendo sia terrificante e molto preoccupante. Come lei lotterà affinché la coppia non crei loro problemi.

Finn in aiuto di Luna nelle puntate di Beautiful

Finn non aiuterà solo Hope ma si prenderà cura di Luna. Il ragazzo ha scoperto che la sua cuginetta è a Los Angeles e ha promesso a RJ di supportarla e di darle una mano a superare la ritrosia di Li. Il dottore cercherà di convincere la dottoressa Nozawa a lasciare in pace la nipotina, sotterrando l’ascia di guerra. La piccola Logan chiederà aiuto anche a Brooke, l’unica persona in grado di far ragionare – almeno secondo lei – Deacon. La giovane le racconterà tutto, spaventata dai risvolti che questa situazione potrebbe avere sulla sua vita e su quella di sua figlia. Intanto Sheila e Deacon saranno sempre più decisi a tenere il segreto sulla loro relazione ma presto si troveranno ad affrontare le conseguenze delle loro decisioni.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.