Tradimento Anticipazioni 16 aprile 2025: Oylum e Tolga si amano ancora?

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 16 aprile 2025 su Canale 5: Sembra proprio che Oylum e Tolga non abbiano mai smesso di amarsi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 aprile 2025, alle 14:10, Sezai va a far visita ad Umit in ospedale, e qui trova Guzide che dorme sul divano al suo fianco. L'uomo ringrazia l'avvocato per aver fatto da mediatore tra lui e sua sorella. Intanto, al ristorante, Serra chiede a Behram se prima di andare via possono farsi una foto tutti insieme, e la situazione si fa piuttosto imbarazzante. Una volta rincasati, Oylum e Tolga ripensano al loro primo incontro, mentre Guzide va a trovare Sezai...

Tradimento: Umit ringrazia Sezai...

Sezai è stato ed è molto in pena per Umit. L'avvocato ha prima tentato di convincere Guzide a perdonare il fratello, poi, non riuscendo a rintracciarlo né a trovarlo da nessuna parte, lo ha cercato insistentemente ovunque, fino a quando non è venuto sapere che, in seguito ad una brutale aggressione, era stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Ora è proprio qui che Sezai si sta recando, poiché vuole far visita ad Umit. Una volta giunto a destinazione, trova la giudice che sta dormendo sul divano al fianco del parente. Umit coglie l'occasione per ringraziarlo per aver fatto da mediatore tra lui e Guzide...

Serra mette tutti in imbarazzo... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Al ristorante si sta per venire a verificare un momento di grande imbarazzo, a causa dell'esuberanza di Serra. Quest'ultima, incurante della tensione che c'è tra tutti i presenti, chiede a Behram se prima di andare via possono farsi una foto tutti insieme. Infatti, nonostante ora il moro ed Oylum siano sposati, e nonostante Tolga e Selin siano pronti a convolare a nozze, nessuno è davvero felice della propria situazione sentimentale, e questo appare piuttosto evidente per chiunque... ma, a quanto pare, fatta eccezione per Sierra!

Oylum e Tolga nostalgici, nelle Anticipazioni della puntata del 16 aprile 2025 di Tradimento

Al termine di questa serata a dir poco imbarazzante, tutti rincasano, ed Oylum e Tolga appaiono di pessimo umore. Entrambi sono molto giù di morale, perché in balia della nostalgia. Infatti, sia lei che lui stanno affrontando un doloroso viaggio nei ricordi, soffermandosi perlopiù sul loro primo incontro. Sembra proprio che né Oylum né Tolga siano realmente riusciti a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle la loro storia d'amore... Intanto, Guzide si sta dirigendo da Sezai, con il quale deve affrontare un argomento piuttosto delicato. Di che cosa si tratterà?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.