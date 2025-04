La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 aprile 2025: Manuel giura di aiutare Pia mentre Maria e Salvador sono in crisi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 14 al 20 aprile 2025. Nella settimana, Manuel prometterà a Jana di aiutarla a proteggere Pia mentre Catalina e Pelayo si ritroveranno e prometteranno di ricominciare da capo. Maria e Salvador organizzeranno il loro matrimonio ma tra loro qualcosa è cambiato e c'è molta tensione nell'aria. Maria Antonia, infastidita dalle indagini di Cruz, penserà di andarsene. La sua decisione farà scoppiare una lite furiosa tra Don Alonso e Don Lorenzo.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 14 al 20 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025

Catalina è decisa a chiarirsi una volta per tutte con Pelayo. La marchesina non intende più tergiversare ed è partita alla ricerca del conte. I due si sono rivisti dopo tanto tempo ma il giovane si dimostra restio ad ascoltarla. Solo dopo varie insistenze, la figlia di Don Alonso riesce ad avere la meglio e a parlare a cuore aperto al suo ex innamorato. Intanto Petra e Santos saranno sempre più complici e tutto questo sotto gli occhi attenti e preoccupati di Don Romulo.

Martedì 15 aprile 2025

Salvador è determinato a sposare Maria Fernandez ma i loro progetti di matrimonio non sembrano andare come dovrebbero. I due innamorati sono molto tesi e nervosi. Qualcosa tra loro è cambiato? Intanto Maria Antonia è spaventata dall’atteggiamento di Cruz, sempre più sospettosa nei suoi confronti. La donna si confronta con Don Lorenzo per capire se lui ne sappia qualcosa. Intanto il Capitano, sospettando che possano esserci dei furti dal suo laboratorio di marmellate, adotta delle misure di sicurezza. Virtudes deve correre ai ripari e trovare un modo affinché il piano dei cuochi non venga scoperto. Jana e Manuel progettano il loro futuro insieme, pronti a diventare marito e moglie e a vivere senza essere condizionati dalla famiglia Lujàn.

Mercoledì 16 aprile 2025

Ayala deve abbandonare ogni proposito di mandare Martina in convento e questo per non perdere per sempre Margarita. Don Romulo dà a Petra il compito di occuparsi di recuperare il denaro che Don Alonso ha donato al convento come risarcimento. La governante si mette all’opera e intima a Santos di cambiare atteggiamento nei confronti di Lope e Vera e di adottare una diversa strategia. Intanto Virtudes si ingegna per trovare un nuovo posto in cui accudire suo figlio, visto che i suoi suoceri non possono più tenerlo. Maria Antonia è sempre più pungolata da Cruz e comincia a stancarsi. Per questo pensa di lasciare per sempre La Promessa. Maria e Salvador proseguono con i loro preparativi per le nozze ma con grandi problemi mentre Manuel rivela a Jana di voler far visita a Pia nella grotta. Pelayo dice a Catalina di non voler tornare alla tenuta e la invita a trasferirsi da lui. La marchesina decide di fare una controproposta al nobile.

Giovedì 17 aprile 2025

Catalina e Pelayo hanno fatto pace e sono pronti a ricominciare la loro relazione. Don Lorenzo mette in dubbio, pubblicamente, che Ayala sia stato avvelenato. Il conte, già piuttosto in difficoltà con Margarita, comincia ad affermare che i sintomi manifestati quel terribile giorno, possano essere stati causati da qualcos’altro. Virtudes vorrebbe portare Adolfo a palazzo ma Petra si oppone con ogni forza e rivela che queste decisioni devono passare al vaglio di Cruz. Jana confessa a Maria di aver rivelato a Manuel che Pia è ancora viva.

Venerdì 18 aprile 2025

Petra si vendica di Ayala recuperando da lui il denaro che Don Alonso aveva dato alle suore per calmarle dopo la mancata partenza di Martina. Manuel e Jana arrivano alla grotta e trovano Pia in condizioni critiche. Petra spinge Don Ricardo a nominare Santos valletto personale di Curro. La governante vuole che il giovane ottenga una posizione migliore all’interno del personale ed entri in contatto con la famiglia dei Lujàn. Tra Don Alonso e Don Lorenzo si scatena il caos a causa della probabile partenza di Maria Antonia.

Sabato 19 aprile 2025

Jana e Manuel discutono sulle condizioni di Donna Pia e la ragazza conferma al marchese di aver dovuto agire nell’ombra, aiutata da Don Romulo, per proteggere l’ex governante e il suo bambino. Curro propone a Martina di fare una passeggiata in giardino per alleggerirla dalla tensione accumulata in questo periodo. La discussione tra Don Lorenzo e Don Alonso continua e diventa sempre più accesa. Cruz li sorprende nel vivo della loro lite ed è costretta a calmarli. Maria e Salvador si punzecchiano e si accusano a vicenda di non aver consultato il prete per il loro matrimonio. È ormai chiaro che tra i due qualcosa sia cambiato.

Domenica 20 aprile 2025

Catalina e Pelayo stanno cercando di andare avanti e di recuperare il loro amore. Jana è convinta che Manuel darà loro una mano per salvare Pia mentre Don Romulo avverte il marchesino che occhi indiscreti l’hanno visto passare del tempo insieme alla cameriera. Il maggiordomo confessa al ragazzo di dover informare Don Alonso ma il marchesino gli chiede del tempo e gli promette che sarà lui a parlare con i genitori, appena avrà la giusta occasione. Con l’aiuto di Manuel, Pia lascerà presto la grotta e si trasferirà nella vecchia capanna di Ramona.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.