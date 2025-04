Tradimento Anticipazioni Puntate dal 13 al 19 aprile 2025: Oltan sposa Zelis, Oylum ha un incidente

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 13 al 19 aprile 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Domenica 13 aprile 2025

Sezai rivela a Guzide che Umit è andato a trovarlo, l’uomo è molto pentito per quello che ha fatto, ma lei è molto ferita e non riesce a perdonarlo. Sezai prova a ricontattare Ümit per un incontro chiarificatore, ma il cellulare dell’uomo è irraggiungibile: l’uomo è stato ricoverato d’urgenza dopo un’aggressione.

Guzide giunge a casa di Oylum e Behram e scopre di essere stata attirata là con l’inganno da Mualla. La donna è d’accordo con Tarik e vuole mediare per convincere la giudice a perdonare il marito e far riavvicinare la coppia in guerra. Tarik, nel frattempo, ha ricevuto foto compromettenti di Yesim.

Lunedì 14 aprile 2025

Oylum e Behram accorrono in ospedale a trovare Umit, che è stato accoltellato, ma per fortuna è fuori pericolo. Qui Guzide che prende in disparte il genero per avere spiegazioni sul comportamento della madre la sera prima. Behram chiarisce che Mualla ha semplicemente accolto la richiesta che le aveva fatto Tarik, ovvero quella di fare da mediatrice tra loro due per farli riavvicinare. Nel frattempo, Ozan rincasa ma non trova più Zelis: Oltan l’ha rapita?

Martedì 15 aprile 2025

Oltan svela a Ozan di aver scoperto tutto: il ragazzo è stato uno sciocco ad aver cercato di incastrarlo, sottovalutandolo, dal momento che ha scoperto le informazioni segrete sul suo computer, un oggetto alla portata di tutti. Dopo aver esortato Oltan e Zelis a non farsi mai più vedere da lui, corre a casa di Yesim e chiede improvvisamente a Zelis di sposarlo. Lei, emozionata, accetta la proposta. Yesim torna in libertà perché Tarik ritira la denuncia, in cambio non potrà più avvicinarsi a Oyku, altrimenti promette di farla finire in prigione.

Mercoledì 16 aprile 2025

Sezai va a trovare Umit in ospedale e trova Guzide che dorme sul divano accanto a lui. Umit decide di ringraziare l’uomo per aver mediato tra lui e sua sorella, facendo loro recuperare il rapporto. Al ristorante, Serra chiede a Behram se prima di andar via si possono scattare un selfie tutti insieme, provocando reazioni di tensione. Mentre Oylum che Tolga ripensano al loro incontro, Guzide si reca da Sezai.

Giovedì 17 aprile 2025

Dopo aver visto la foto con Tarik, Sezai che si farà da parte se vuole tornare con suo marito ma lei risponde che non le è possibile perdonarlo per quello che le ha fatto. La giudice chiarisce di essersi voluta separare proprio a casa di questi rancori e non per l’interesse per un altro uomo. Nel frattempo, Ozan apprende che Tolga e Selin hanno fissato la data delle nozze e va a parlare con Fatih, sperando che la donna convinca la figlia a lasciare suo figlio. Fatih si dice d’accordo, mentre Ozan e Zelis si sposano all’insaputa di tutti, in presenza solo dei testimoni, Zeyn.

Venerdì 18 aprile 2025

Yesim partecipa a un programma televisivo per raccontare la sua storia e per fare appello a Tarik di riportarle Oyku. Durante la diretta, Vedat ovvero l’ex marito di Burcu, contatta lo studio e accusa Yesim di aver avuto un ruolo nella morte dell’ex moglie. La diretta è un disastro, dal momento che vengono mostrate delle immagini e un video che ritraggono Yesim insieme ad altri uomini, spingendola la donna a lasciare lo studio furiosa.

Venerdì 18 aprile 2025 Puntata Serale

Oltan, venuto in possesso del video in cui Suat spara a Tolga su ordine di Behram e vuole vendicarsi. Disperata, Yesim chiede a Güzide di convincere Tarik a restituirle Oyku. La donna ascolta una conversazione telefonica tra Korkmaz e Tarik, e decide di seguire il suo ex, assistendo all’omicidio di Korkmaz da parte di Tarik, che riprende con il suo cellulare.

Mualla insiste che Oylum debba pensare al bambino e Behram ordina a Levent di impedire a Oylum di sostenere l’esame di abilitazione. Per ostacolarla, quest’ultimo provoca un incidente stradale che mette in pericolo la ragazza e il bambino, salvati entrambi nonostante le condizioni critiche.

Sabato 19 aprile 2025

All’uscita dall’ospedale, Behram viene ferito da un colpo d’arma da fuoco davanti agli occhi di Mualla, che giura vendetta. Nel frattempo, Sezai si riunisce con la figlia Ipek dopo anni di distanza, e Azra ritrova lo zio Tarik. L’episodio con Behram in terapia intensiva.

Oylum viene riportata in ospedale da Kahraman, nipote di Mualla, tornato dall’Argentina dopo aver saputo dell’attentato al cugino. In un flashback ambientato due giorni prima, scopriamo che Oylum è all’ottavo mese di gravidanza, e che il bambino potrebbe essere di Tolga. Lei, però, non trova il coraggio di dirglielo, mentre Serra li filma di nascosto mentre parlano in un caffè

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.