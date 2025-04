The Family Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 aprile 2025: Leyla in arresto per l'omicidio di Tolga!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 14 al 18 aprile 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 14 aprile 2025

Dopo aver dato fuoco al dipinto di Yusuf nel giardino di Villa Soykan, Leyla torna a casa con i figlioletti, ma qui ad attenderla c'è una brutta sorpresa: Tolga si è intrufolato nell'appartamento per rubarle tutti i soldi. Lei prova a fermarlo, lo assale ed insegue, ma il marito riesce a fuggire. Intanto, Aslan sta ancora cercando di riprendersi dalla terribile notizia che gli ha dato Devin, ossia che lei non può più restare incinta. Dopodiché, Cihan rintraccia Tolga, e benché sia ubriaco, gli corre dietro. L'uomo non ha scampo: ad attenderlo in cima alla scalinata ci sono Serap ed Ilyas, che gli punta una pistola contro.

Martedì 15 aprile 2025

Sembra che Cihan voglia risparmiare la vita a Tolga, benché Ilyas gli ordini di sbarazzarsene; invece, l'uomo dà una spinta al cognato e lo fa cadere di sotto, uccidendolo. Ibrahim ed i suoi scagnozzi vedono Tolga morire, ma, prima di andarsene, Cihan scatta loro delle foto sulla scena del delitto. Poi, quest'ultimo consegna a Serap i documenti compromettenti contro i Soykan. Intanto, Aslan promette a Devin che non soffrirà più: la aiuterà ad ottenere tutto ciò che vuole, compreso il divorzio. D'altra parte, lui crede sia inutile, visto che niente potrebbe mai riuscire a separarli. Turgut, invece, dopo aver pestato a sangue uno dei tirapiedi di Ibrahim, raggiunge quest'ultimo e gli passa il telefono: Aslan vuole fargli sapere che, se il suo uomo non confesserà di aver incastrato la psicologa, gli rovinerà la vita. A questo punto, Yagmur viene rilasciata ed abbandona la centrale; ad attenderla c'è Ekrem.

Mercoledì 16 aprile 2025

Aslan fa sapere a Devin che Yagmur è tornata in libertà e che sta bene: c'è Ekrem ad occuparsene. Intanto, questi ultimi stanno discutendo animatamente. Ekrem soffre perché Yagmur è cambiata molto: lo tiene a debita distanza. Lei lo caccia via in malo modo, allora lui, furioso, chiama sua madre per comunicarle di essere pronto a conoscere Elif, la giovane che vorrebbe presentargli per combinare le loro nozze. A questo punto, Yagmur resta sola, ed in lacrime ripensa a quando ha mentito ad Ekrem, dicendogli di avere un nuovo compagno, Burak. Il biondo, invece, chiama l'avvocato per fargli sapere che divorzierà dalla moglie alle sue condizioni; poi, consegna la fede a Devin. Nel frattempo, Hulya viene informata dalla morte di Tolga, e dell'imminente arresto di Leyla, accusata del suo omicidio. La stessa notizia giunge alle orecchie di Aslan e della psicologa, che corrono a casa della poverina. Per finire, Leyla viene portata via in manette da due agenti, mentre i piccolo Zeynep e Kaya piangono disperati.

Giovedì 17 aprile 2025

Cihan chiede a Serap di tirare Leyla fuori di prigione. Intanto, Hulya si scontra con Devin, imponendole di stare alla larga dalla sua famiglia; poi, si porta via i piccoli Zeynep e Kaya. In seguito, la poverina viene ufficialmente dichiarata in arresto, poiché in tribunale viene stabilito che c'è il fondato sospetto che abbia commesso il crimine di cui è accusata. Prima che Leyla venga portata via, Aslan l'abbraccia e le promette che l'aiuterà. Allora, la giovane viene condotta in carcere. In un secondo momento, Devin va a farle visita, e la trova in condizioni disperate. Leyla ha qualcosa d'importante da chiederle: vuole che sia lei ad occuparsi dei figlioletti, affinché non debbano crescere con la loro spregevole nonna.

Venerdì 18 aprile 2025

I Soykan si preparano per la conferenza stampa, ed Aslan accusa Hulya di essere felice per ciò che sta accadendo: lui sta divorziando da Devin, e Leyla è finita in prigione. Intanto, la psicologa sta provando a spiegare alle cognata che non può occuparsi dei piccoli Zeynep e Kaya, dato che questo implicherebbe tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Aslan, il marito da cui sta per divorziare. Leyla però insiste. Aslan, invece, scopre che Serap ha stretto un accordo con gli americani per salvare suo padre Ilyas: il suo obiettivo è fargli lasciare Turchia indisturbatamente. Il biondo esprime la sua intenzione di trovare il rifugio in cui si nasconde l'acerrimo nemico. Dopodiché, nel corso della conferenza stampa, Aslan dichiara pubblicamente che Tolga, il responsabile della contabilità dei Soykan, è stato ucciso per impedire a questi ultimi di ripulire la loro reputazione; inoltre, sottolinea l'innocenza di sua sorella. Infine, fa i nomi dei loro nemici: Cihan, Serap ed Ilyas, svelando così che quest'ultimo è ancora vivo.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.