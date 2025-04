Beautiful Anticipazioni Puntate dal 13 al 19 aprile 2025: Hope è furiosa. Deacon non deve sposare Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 aprile 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Nuove e appassionanti puntate di Beautiful ci aspettano nella terza settimana di aprile 2025. Negli episodi della Soap di Canale5 in onda dal 13 al 19 aprile 2025 vedremo che Deacon rivelerà a Hope della sua relazione con Sheila. La Logan ne rimarrà sconvolta e chiederà aiuto a Brooke per far ragionare suo padre. Intanto RJ scoprirà che Luna è la cugina di Finn e che Li vuole cacciarla. Il Forrester prega suo cognato di fare da intermediario e di convincere sua madre a lasciare in pace la stagista. Ma scopriamo nel dettaglio - giorno per giorno - cosa succederà.

Beautiful dal 13 al 19 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 aprile 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 13 al 19 aprile 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 13 al 19 aprile 2025

Domenica 13 aprile 2025

Sheila è preoccupata e confida la sua ansia a Deacon. Dopo aver visto come ha reagito Finn alla notizia della loro relazione, teme che se il loro amore fosse reso pubblico, Hope non vorrebbe più saperne di suo padre. Questo metterebbe in pericolo il legame che lo Sharpe ha faticosamente ricreato con sua figlia e che lo rende così tanto felice. Il barista le rivela di voler mantenere segreta la loro unione ma di volerlo confessare a Hope, che deve sapere ogni cosa e che, con il tempo, sicuramente lo accetterà.

Lunedì 14 aprile 2025

RJ continua ad apprezzare Luna. La giovane stagista è molto in gamba ma soprattutto ha con lui molto in comune. Dopo aver raccolto le sue preoccupazioni, il Forrester – con l’aiuto di Carter – la rassicura dicendole che il suo posto alla Forrester Creations è assicurato. Rimasta da sola, Luna riceve una nuova chiamata di Poppy, sua madre, che le intima di lasciare Los Angeles prima che sua zia Li scopra di lei e si renda pericolosa. La ragazza si rabbuia e RJ se ne accorge. Luna torna a confidarsi con il figlio di Ridge e gli rivela, senza entrare troppo nei dettagli sulla sua vera identità, di avere veramente paura che i suoi problemi famigliari la mettano nei guai. Intanto Li continuerà a parlare con Finn, preoccupata del suo incontro con Hope. Dopo il confronto con suo figlio, la Nozawa si mette alla ricerca di Ridge e scopre che Luna è stata assunta in azienda.

Martedì 15 aprile 2025

Hope raggiunge Deacon a casa sua e suo padre le presenta la donna che ama. La Logan scopre che si tratta di Sheila Carter e ne rimane sconvolta. La giovane scoppia in lacrime e non crede possibile che il suo papà si sia davvero avvicinato a una donna che per anni ha terrorizzato la sua famiglia. Deacon cerca di rassicurarla e le dice che la Carter non è più la criminale di un tempo, ha cambiato vita e non farà mai più del male a nessuno. Hope non sente ragioni e sostiene che Sheila è e sarà sempre pericolosa e se lui non porrà fine la sua relazione, perderà tutto quello che ha, lei compresa.

Mercoledì 16 aprile 2025

Li e Luna sono faccia a faccia e la dottoressa aggredisce la nipote. Il rancore della Nozawa verso sua sorella la porta a non sopportare che la ragazza lavori alla Forrester e la spinge a intimare alla giovane di andarsene immediatamente. Li rivela di aver paura che la presenza di Luna rovini la serenità della famiglia di Finn. La stagista tenta di farle cambiare idea ma sua zia non la ascolta nemmeno. Finn intanto, in un altro ufficio, parla con RJ. Il giovane Forrester ricorda al cognato che deve tagliare ogni rapporto con Sheila se desidera ricucire il suo legame con Steffy. Il dottore conferma la sua intenzione di recuperare con sua moglie e di volerla proteggere poi, incuriosito dal modo di fare del cognato, gli chiede se sia innamorato. Il rampollo di Ridge sorride e non nega.

Giovedì 17 aprile 2025

Hope è sconvolta dalla rilevazione di Deacon e corre da Finn. Il dottore si scusa con lei per non averle detto nulla ma lei non gli dà alcuna colpa, non avrebbe creduto alle sue parole e aveva bisogno di scoprirlo con i suoi occhi. Dopo aver parlato con il dottore e convinta di dover mettere ordine nella sua vita – compresa la sua relazione con Thomas – la giovane raggiunge Brooke per raccontarle tutto. Deacon e Sheila intanto, sconvolti dal confronto con i loro figli, decidono di mantenere segreti i loro progetti matrimoniali per non avere altri attriti con Hope e Finn.

Venerdì 18 aprile 2025

Brooke e Ridge discutono della sfida con Eric ma vengono interrotti dall’arrivo di Hope, che racconta ai due della relazione tra Deacon e Ridge. Tra Luna e RJ c’è stato un bacio e dopo quanto successo la giovane torna a raccontargli dei suoi problemi famigliari. La stagista gli confessa che la sorella di sua madre, Li Nozawa, con cui non ha alcun rapporto, non vuole che lei lavori alla Forrester e desidera che si dimetta. RJ si oppone e afferma che la giovane meriti quel posto e abbia tutte le capacità di lavorare alla maison.

Sabato 19 aprile 2025

Brooke è sconvolta dall’apprendere che Deacon e Sheila si sono fidanzati mentre Ridge ammette di sapere da tempo che tra loro ci fosse qualcosa. Madre e figlia accusano il Forrester di non averle avvertite, convinte che se avessero saputo le cose per tempo avrebbero potuto fermarli. Il Forrester ammette che il patto tra lui, Bill e Deacon prevedeva il silenzio su questa relazione. Hope prega Brooke di intervenire con suo padre per fargli capire che la Carter è una persona pericolosa. La Logan accetta di aiutare la figlia e con Ridge si reca a Il Giardino. Lo Sharpe, davanti a loro, conferma la sua decisione e non intende tornare indietro nella sua decisione.

RJ prega Finn di intervenire con Li per farle cambiare idea e per aiutare Luna. Il dottore, che non sapeva dell’arrivo di sua cugina, promette di dare una mano. In ospedale il medico parla con sua madre ma lei è determinata a vedere sua nipote lontana e confessa di farlo per il bene della famiglia Forrester.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.