La Promessa Anticipazioni 16 aprile 2025: Ayala capitola. Martina è salva!

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 16 aprile 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Ayala rinunciare alla sua vendetta contro Martina mentre Maria Antonia sarà sempre più in difficoltà con Cruz.

Martina potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Ayala dovrà rinunciare ai suoi folli propositi sulla marchesina. Per non rovinare definitivamente il rapporto con Margarita, il conte farà un passo indietro e permetterà a Don Alonso di intervenire risarcendo il convento per la mancata partenza della nipote. Martina non sarà spedita più dalle suore e nel suo futuro non ci saranno né il manicomio né il carcere. Intanto Don Romulo incaricherà Petra di recuperare la somma di denaro che il marchese ha speso per la sua adorata nipotina mentre Maria Antonia, sempre più pungolata da Cruz, comincerà a pensare che per lei sia arrivato il momento di andarsene. Virtudes cercherà di ricongiungersi con suo figlio e di trovare un posto dove poterlo crescere mentre Pelayo e Catalina cercheranno di ricominciare da capo ma il giovane si rifiuterà di tornare a vivere sotto lo stesso tetto dei Lujàn.

La Promessa Anticipazioni 16 aprile 2025: Ayala rinuncia alla sua vendetta contro Martina

Marina ha ceduto ai ricatti di Ayala ma il conte le ha riferito di aver già provveduto a chiamare le suore del convento a cui l’ha destinata. Il comportamento della marchesina, che alla fine ha deciso di non remare più contro il matrimonio tra sua madre e il nobile, ha spinto Don Alonso e Margarita a intervenire. Sarà soprattutto quest’ultima a convincere Ignacio a lasciar perdere la vendetta contro la figlia e a non mettere più a rischio il loro rapporto. Ayala dovrà cedere, deciso a non separarsi dalla donna che intente sposare al più presto. Alonso sarà invece costretto a sborsare una somma di denaro piuttosto grossa per risarcire il convento della mancata partenza della nipote.

La Promessa Anticipazioni: Maria Antonia stanca dell’ira di Cruz

Cruz ha tentato di cacciare Maria Antonia ma la donna si è rifiutata di lasciare la tenuta. Purtroppo finirà per pentirsene. L’astio che la marchesa le riserverà sarà talmente forte da metterla in difficoltà e la spingerà a pensare di andarsene davvero. Intanto Virtudes continuerà a lavorare per riprendersi Adolfo, per cui dovrà trovare – al più presto – un posto dove vivere. Petra riceverà da Don Romulo il compito di gestire l’economia della casa in modo da recuperare il denaro che il marchese ha speso per risarcire il convento.

Pelayo non vuole tornare a La Promessa, ecco cosa succederà nella puntata della Soap

Catalina e Pelayo hanno deciso di ricominciare ma il conte chiarirà alla ragazza che non vuole tornare alla tenuta. La marchesina dovrà trovare un modo per poter far funzionare le cose. La figlia di Don Alonso non vorrà perdere l’occasione di essere di nuovo felice. Intanto Petra spingerà Santos a smetterla di tormentare Vera e Lope e a concentrarsi su altri piani. Maria e Salvador sono in crisi e la cosa apparirà giorno dopo giorno più evidente. Intanto Manuel chiederà a Jana di portarlo alla grotta dove è tenuta nascosta Pia. Il giovane vorrà dare una mano all’ex governante.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.