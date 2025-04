The Family Anticipazioni 16 aprile 2025: Leyla in manette!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di sorprese. Nell'episodio in onda il 16 aprile 2025 alle 16:40, Aslan informa Devin che Yagmur è tornata in libertà e c'è Ekrem ad occuparsene. Intanto, questi ultimi stanno litigando. Ekrem prova a capire il perché dell'atteggiamento scostante di Yagmur, ma lei lo manda via; allora lui, furioso, chiama sua madre per comunicarle di essere pronto a conoscere la giovane Elif. A questo punto, Yagmur resta sola, ed in lacrime ripensa a quando ha mentito ad Ekrem. Il biondo, invece, chiama l'avvocato per fargli sapere che divorzierà dalla moglie alle sue condizioni; poi, consegna la fede a Devin. Nel frattempo, Hulya viene informata dalla morte di Tolga, e dell'imminente arresto di Leyla, accusata del suo omicidio. La stessa notizia giunge alle orecchie di Aslan e della psicologa, che corrono a casa della poverina... peccato che sia già troppo tardi!

The Family: Ekrem spezza il cuore a Yagmur...

Aslan fa sapere a Devin che Yagmur è finalmente tornata in libertà, che ora è in compagnia di Ekrem. Intanto, questi ultimi arrivano davanti casa di lei, dove sta per esplodere un'accesa discussione. Lui non riesce a sopportare il pensiero che sia tanto cambiata, specialmente perché lo tiene a debita distanza; allora, Yagmur lo manda via in malo modo. Ekrem, furioso, telefona subito a sua madre, e, davanti all'ex, le chiede di presentargli Elif, la giovane con la quale lei vorrebbe che lui si sposasse. Yagmur resta da sola, e scoppia a piangere mentre ripensa a quando ha mentito ad Ekrem, fingendo di essersi fidanzata con il suo collega Burak...

Aslan e Devin divorziano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

A quanto pare, Aslan e Devin stanno davvero per divorziare. Lui, dopo aver scoperto che lei sta soffrendo molto perché è venuta a sapere che non potrà diventare madre, ha deciso di accontentarla: affinché non stia più male, sparirà per sempre dalla sua vita. Adesso, Aslan telefona al suo avvocato per fargli sapere che divorzierà da Devin, e che sarà proprio sua moglie a dettare le condizioni. Dopodiché, si sfila la fede nuziale e la consegna a Devin, la quale osserva l'anello con aria malinconica. I coniugi si preparano a ripartire per Istanbul, e nessuno dei due è di buon umore...

Leyla in manette, nelle Anticipazioni della puntata del 16 aprile 2025 di The Family

Mentre sta discutendo animatamente con Ibrahim, Hulya riceve una telefonata dal suo avvocato che l'avvisa della morte di Tolga, e non solo: Leyla sta per essere arrestata, poiché sospettata di essere l'assassina del consorte. A quanto pare, tutte le prove sono contro di lei. Poco dopo, Aslan e Devin ricevono la stessa telefonata e, allarmati, si affrettano a raggiungere quanto prima casa di Leyla. La poverina, ignara di ciò che sta accadendo e di ciò che sta per accadere, viene svegliata dai figlioletti: ci sono due agenti di polizia che devono arrestarla. Tutti assistono all'arresto di Leyla, che si dispera insieme ai piccoli Zeynep e Kaya...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.