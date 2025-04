Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 aprile 2025 - Luna sta per affrontare una dura battaglia per rimanere a Los Angeles. La giovane Nozawa sarà sì rassicurata da RJ e Carter sul suo futuro alla Forrester Creations ma dovrà anche subire la ramanzina telefonica di sua madre, che la spingerà a lasciare al più presto la città prima che sua zia la scopra. Purtroppo non farà in tempo a farlo. Li si presenterà alla Forrester convinta che il figlio sia là e dopo aver parlato con lui, si troverà di fronte a sua nipote. Lo scontro tra le due sarà alle porte... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 15 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 15 aprile 2025 - Oltan sgrida Ozan, perché crede sia stato uno stupido a sottovalutarlo tanto, cercando d'incastrarlo: non avrebbe mai dovuto tenere informazioni segrete sul pc, alla portata di chiunque. Poi, però, esorta lui e Zelis a sparire dalla sua vista. Allora, Ozan corre a casa di Yesim, dove trova l'amata; nel corso di una passeggiata, le chiede di diventare sua moglie. Zelis accetta commossa. Dopodiché, vediamo la mora tornare in libertà grazie a Tarik, il quale ha deciso infine di ritirare la denuncia. Tarik la esorta comunque a non riavvicinarsi più alla piccola Oyku, altrimenti la spedirà di nuovo dietro le sbarre... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 15 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 15 aprile 2025 - Ilyas gli ordina di sbarazzarsene, e Cihan dà una spinta Tolga, facendolo cadere di sotto. Ibrahim ed i suoi scagnozzi vedono l'uomo morire, ma, prima di andarsene, l'assassino scatta loro delle foto. Poi, Cihan consegna a Serap i documenti compromettenti contro i Soykan. Intanto, Aslan promette a Devin che non soffrirà più: otterrà il divorzio, se è ciò che vuole davvero. D'altra parte, lui crede sia inutile. Turgut, invece, passa il telefono ad Ibrahim: Aslan vuole far sapere allo zio che, se il suo uomo non confesserà di aver incastrato la rossa, gli rovinerà la vita. A questo punto, Yagmur viene rilasciata ... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 aprile 2025 - il matrimonio tra Maria e Salvador potrebbe non andare come sperato. I due ragazzi continueranno sì a organizzare le loro nozze ma sarà chiaro che ci sia una forte tensione. Intanto Maria Antonia sarà molto spaventata dal comportamento di Cruz, sempre più sospettosa nei suoi confronti. La donna cercherà di sapere cosa succede da Don Lorenzo. Quest’ultimo sarà preso dai furti avvenuti nel suo laboratorio di marmellate comincerà ad adottare misure di sicurezza sempre più severe. Virtudes tenterà di fermarlo e avvertirà i cuochi di stare molto attenti. Manuel e Jana continueranno a progettare il loro futuro insieme e saranno pronti a vivere la loro vita lontano da tutti i condizionamenti della famiglia Lujàn... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

