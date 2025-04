La Promessa Anticipazioni 15 aprile 2025: Tra Maria e Salvador cresce la tensione mentre Maria Antonia ha paura di Cruz!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 aprile 2025 su Rete4 vedremo che tra Maria e Salvador la tensione sarà evidente mentre Maria Antonia avrà paura dell'ira di Cruz. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Il matrimonio tra Maria e Salvador potrebbe non andare come sperato. Nella puntata de La Promessa in onda il 15 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, i due ragazzi continueranno sì a organizzare le loro nozze ma sarà chiaro che ci sia una forte tensione. Intanto Maria Antonia sarà molto spaventata dal comportamento di Cruz, sempre più sospettosa nei suoi confronti. La donna cercherà di sapere cosa succede da Don Lorenzo. Quest’ultimo sarà preso dai furti avvenuti nel suo laboratorio di marmellate e comincerà ad adottare misure di sicurezza sempre più severe. Virtudes tenterà di fermarlo e avvertirà i cuochi di stare molto attenti. Manuel e Jana continueranno a progettare il loro futuro insieme e saranno pronti a vivere la loro vita lontano da tutti i condizionamenti della famiglia Lujàn.

La Promessa Anticipazioni 15 aprile 2025: Salvador e Maria in crisi

Maria ha notato da giorni che Salvador è strano ed è più taciturno e serio del solito. La ragazza è molto preoccupata ma cerca di distrarsi pensando alle sue nozze. I due giovani hanno deciso finalmente di procedere ma la tensione tra loro sarà talmente forte da far sospettare che qualcosa sia cambiata. Ma che cosa sarà successo? Cosa frullerà in testa al giovane cameriere che vorrà fare le cose più in fretta possibile? Jana e Manuel, nel mentre, si ritroveranno sempre più complici. I due penseranno al loro futuro e saranno d’accordo di voler vivere senza essere condizionati dalla famiglia dei Lujàn.

La Promessa: Maria Antonia ha paura di Cruz

Don Lorenzo ha avvertito Cruz e l’ha messa al corrente che tra Don Alonso e Maria Antonia potrebbe esserci del tenero. Il conte è ovviamente al corrente di quello che sta succedendo tra i due e vuole spingere la marchesa a fare una mossa per mettere in difficoltà suo marito. E in effetti la nobildonna ha fatto qualcosa. Cruz ha cacciato Maria Antonia dalla tenuta ma ha ottenuto un secco no alla sua richiesta di lasciare la sua casa. Da quel momento il rapporto tra le due donne è peggiorato e la situazione si è fatta talmente tanto fastidiosa e preoccupante che l’ospite dei marchesi Inizierà a preoccuparsi della sua incolumità.

Maria Antonia chiederà aiuto a Don Lorenzo per capire principalmente che cosa lui sappia su Cruz. La marchesa si farà talmente tanto pericolosa da spingere la sua amica a prendere presto una decisione che avrà delle ripercussioni terribili sull’equilibrio degli inquilini della tenuta.

Virtudes deve correre ai ripari, ecco cosa succederà nella puntata della promessa

Lope ha escogitato un buon piano e con questo sta cercando di aiutare Virtudes ad avere il denaro necessario per ricongiungersi con Adolfo. I cuochi dovranno però stare molto attenti a Don Lorenzo, che ha capito di essere stato ingannato. Sospettando che possano esserci stati dei furti nel suo laboratorio di marmellate, il conte adotterà delle misure di sicurezza, che spingeranno la figlia di Simona a correre a ripari e a trovare un modo affinché i suoi amici non vengano scoperti. Candela, Simona, Lope e le donne del paese riusciranno ad avere la meglio sul Capitano?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.