The Family Anticipazioni 15 aprile 2025: Tolga muore. Ecco chi lo uccide...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 15 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Tolga fa una brutta fine...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 aprile 2025 alle 16:40, Ilyas gli ordina di sbarazzarsene, e Cihan dà una spinta Tolga, facendolo cadere di sotto. Ibrahim ed i suoi scagnozzi vedono l'uomo morire, ma, prima di andarsene, l'assassino scatta loro delle foto. Poi, Cihan consegna a Serap i documenti compromettenti contro i Soykan. Intanto, Aslan promette a Devin che non soffrirà più: otterrà il divorzio, se è ciò che vuole davvero. D'altra parte, lui crede sia inutile. Turgut, invece, passa il telefono ad Ibrahim: Aslan vuole far sapere allo zio che, se il suo uomo non confesserà di aver incastrato la rossa, gli rovinerà la vita. A questo punto, Yagmur viene rilasciata ...

The Family: Cihan uccide Tolga...

Cihan ha trovato Tolga, e nonostante fosse ubriaco si è messo a seguirlo. L'uomo, terrorizzato, ha provato a sfuggire al cognato, ma in cima alle scale si è imbattuto in una minaccia ancora più spaventosa, Serap ed Ilyas, che gli ha puntato subito la pistola contro. Quest'ultimo ordina a Cihan di sbarazzarsi di Tolga, ma il "fratello" di Aslan sembra invece intenzionato a risparmiarlo. Cihan si avvicina al marito di Leyla, gli mette una mano sulla spalla, poi lo spinge di sotto, uccidendolo. Ibrahim ed i suoi scagnozzi vedono Tolga cadere dall'alto e schiantarsi al suolo. Prima che se ne vadano, l'assassino li fotografa sul luogo del delitto. Dopodiché, Cihan consegna a Serap dei documenti compromettenti che potrebbero inchiodare i Soykan.

Aslan pronto a concedere il divorzio a Devin... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan ha appena scoperto che Devin non può più rimanere incinta, quindi il loro sogno di allargare la famiglia è sfumato per sempre. La giovane è sotto shock, quindi lui la porta in braccio a casa. Dopo averle rimosso dal polso il tatuaggio con l'elefantino, Aslan le promette che non soffrirà più: otterrà tutto ciò che desidera, compreso il divorzio. Tuttavia, lui ci tiene a sottolineare che non servirà a nulla, dato che niente potrà mai separarli. Devin insiste sul fatto che la cosa migliore, in ogni caso, sia mettere un punto a questa storia d'amore "maledetta".

Yagmur rilasciata, nelle Anticipazioni della puntata del 15 aprile 2025 di The Family

Turgut ed Iskender hanno picchiato a sangue uno degli uomini di Ibrahim, poi il primo raggiunge quest'ultimo e gli passa il telefono: d'altra parte c'è Aslan. Il protagonista, con tono minaccioso, lo avvisa di avere il video in cui si vede uno dei suoi scagnozzi entrare nell'appartamento di Devin con la borsa dei soldi; se questo individuo non confesserà di aver incastrato la rossa, gli rovinerà la vita. Ibrahim non può far altro che accontentarlo. A questo punto, Yagmur viene finalmente rilasciata, e fuori dalla centrale c'è Ekrem ad attenderla...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 14 al 18 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.