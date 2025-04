Tradimento Anticipazioni 15 aprile 2025: Ozan e Zelis si sposano!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 15 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan fa la proposta di matrimonio a Zelis, e lei accetta subito!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 15 aprile 2025 alle 14:10, Oltan sgrida Ozan, perché crede sia stato uno stupido a sottovalutarlo tanto, cercando d'incastrarlo: non avrebbe mai dovuto tenere informazioni segrete sul pc, alla portata di chiunque. Poi, però, esorta lui e Zelis a sparire dalla sua vista. Allora, Ozan corre a casa di Yesim, dove trova l'amata; nel corso di una passeggiata, le chiede di diventare sua moglie. Zelis accetta commossa. Dopodiché, vediamo la mora tornare in libertà grazie a Tarik, il quale ha deciso infine di ritirare la denuncia. Tarik la esorta comunque a non riavvicinarsi più alla piccola Oyku, altrimenti la spedirà di nuovo dietro le sbarre...

Tradimento Puntata del 15 aprile 2025: Video Riassunto

Tradimento: Ozan si scontra con Oltan...

Ozan rientra a casa, dove ha fatto nascondere Zelis, affinché potesse essere al sicuro da Oltan. Pertanto, nel momento in cui si rende conto che l'amata sembra essere svanita nel nulla, si allarma immediatamente: il suo timore è che Zelis possa essere stata rapita dallo spregevole costruttore. Pertanto, corre da Oltan, che lo rimprovera aspramente: è stato un vero sciocco a sottovalutarlo fino a questo punto, cercando persino d'incastrarlo; non avrebbe dovuto tenere informazioni segrete sul pc, alla portata di tutti...

Ozan fa la proposta a Zelis... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oltan vuole che Ozan e Zelis spariscano dalla sua vista. Allora, il giovane corre a casa di Yesim, dove si trova la sua fidanzata. Ozan e Zelis vanno a fare una passeggiata insieme, durante la quale lui le dice che non ha niente da temere, perché lo spietato imprenditore non ha alcuna intenzione di farle del male, basta che sparisca dalla sua vita; poi, sulla scia dell'entusiasmo, dà seguito al discorso che aveva fatto a Zeynep: chiede alla bionda se voglia diventare sua moglie. Zelis, emozionatissima, accetta... Come la prenderà Guzide quando lo verrà a sapere, visto che non è mai stata favorevole a questa love story?

Tarik fa uscire di prigione Yesim, nelle Anticipazioni della puntata del 15 aprile 2025 di Tradimento

Tarik, entrato in possesso di alcuni scatti compromettenti che hanno per protagonisti Yesim ed un uomo, ha capito che fosse giunto il momento di cogliere al volo questa occasione per mettere l'ex amante "fuori gioco". L'avvocato ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Yesim affinché le venisse proibiti di avvicinarsi alla piccola Oyku; poi, come se non bastasse, l'ha fatta portare in centrale. Ora, però, la mora può finalmente tornare in libertà, e proprio grazie a Tarik, che ritira la denuncia; tuttavia, ci tiene a farle sapere che, se non si terrà a debita distanza dalla figlioletta, la farà finire di nuovo in carcere...

