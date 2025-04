Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 aprile 2025: Hope minaccia Deacon. Se non lascerà Sheila lei sparirà dalla sua vita!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 aprile 2025 vedremo che Hope minaccerà Deacon di lasciare Sheila altrimenti romperà ogni rapporto con lui. Cosa farà lo Sharpe? Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Luna sta per affrontare una dura battaglia per rimanere a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, nella puntata della Soap in onda il 14 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la giovane Nozawa sarà sì rassicurata da RJ e Carter sul suo futuro alla Forrester Creations ma dovrà anche subire la ramanzina telefonica di sua madre, che la spingerà a lasciare al più presto la città prima che sua zia la scopra. Purtroppo non farà in tempo a farlo. Li si presenterà alla Forrester convinta che il figlio sia là e dopo aver parlato con lui, si troverà di fronte a sua nipote. Lo scontro tra le due sarà alle porte.

Beautiful Anticipazioni: RJ assicura a Luna che rimarrà alla Forrester

RJ vuole conoscere meglio Luna ed è certo che la ragazza si rivelerà una grande e piacevole sorpresa per lui. La Nozawa gli ha rivelato di avere alcuni problemi in famiglia e di aver ricevuto da sua madre il caloroso invito a tornare a casa, abbandonando la Forrester e il suo sogno di lavorare nella moda. La giovane non ha confessato ancora che la sua mamma è la sorella di Li e che il vero motivo per cui vuole che se ne vada è sua zia, con cui nessuna delle due ha un buon rapporto. Convinto che si tratti solo di beghe famigliari, che lui conosce molto bene, il rampollo di Ridge la rassicurerà più volte e, con l’aiuto di Carter, le farà capire che il suo impegno alla maison è stato notato e sta dando buoni frutti, quindi faranno di tutto per tenerla con loro.

Li arriva alla Forrester alla ricerca di Finn ma… ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Finn ha rivelato a sua madre di aver a lungo discusso con Hope e di essere contento di questo. Li, spaventata che questa strana amicizia faccia infuriare Steffy, tenterà di parlargli un’altra volta. Ma non trovandolo né a casa né in ospedale e ignara del fatto che il suo bambino stia ritornando da Il Giardino, dopo il confronto con Sheila e Deacon, lo cercherà alla Forrester Creations. La dottoressa vorrà parlare chiaro con il ragazzo e metterlo di nuovo in guardia dalla Logan ma finirà per alzare la guardia lei stessa.

Beautiful Anticipazioni 14 aprile 2025: Li trova Luna alla Forrester

Luna sarà tormentata da una nuova chiamata di sua madre. Poppy la spingerà a lasciare Los Angeles il prima possibile, spaventata che se Li dovesse scoprire che lei è in città e soprattutto lavora alla Forrester, si arrabbierebbe talmente tanto da renderle la vita impossibile. La ragazza non desidera però andarsene e anzi spera che tutto si sistemi grazie a RJ, che le sta accanto e le sta dimostrando grande stima e affetto. La giovane dovrà però presto affrontare il suo peggior incubo. Dopo aver parlato con Finn, che effettivamente è arrivato alla maison per avere informazioni su Steffy, Li cercherà Ridge ma invece che trovare il Forrester si imbatterà in sua nipote Luna e si infurierà!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 aprile 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.