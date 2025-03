Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 marzo 2025 - una novità farà presto tremare la Valley. Sheila ribadirà a Deacon la sua decisione di non creargli alcun problema con Hope e spererà che il loro rapporto, che sta diventando sempre più serio, non pregiudichi il suo legame con la figlia. Lo Sharpe, nonostante non abbia superato del tutto i suoi timori, sconvolgerà la sua amica con una proposta. L’ex barista le chiederà di diventare sua moglie e di sfidare, insieme, il loro destino. Cosa farà la Carter? Accetterà o penserà solo e unicamente al suo obiettivo di ricongiungersi con Finn e Hayes? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 31 marzo 2025 - Oltan spera ancora di poter avere un posto nella vita di Tolga, ma quest'ultimo continua a tenerlo a distanza. In un secondo momento, Tolga vede il video divenuto virale dell'incendio del taxi in cui è rimasta coinvolta Oylum. Preoccupato per lei, il giovane corre in ospedale, dove però la trova in compagnia di Behram. La ragazza gli ribadisce che è innamorata di quest'ultimo. Allora, Tolga se ne va e raggiunge Selin... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 31 marzo 2025 - Egmur telefona a Devin per informarla che potrebbe avere un grave problema di salute, mentre Yagmur sembra riscuotere grande successo sul posto di lavoro. In seguito, Devin ed Aslan riportano la piccola Hulya al matrimonio del fratello, che chiede ad entrambi di fermarsi e festeggiare con loro. I due, alla fine, accettano, e si divertono. Intanto, Ekrem, ubriaco, sta aspettando Yagmur fuori dal suo ufficio. Lui le di dargli un'altra possibilità, ma interviene Burak, il nuovo fidanzato della giovane. Per Hulya, invece, è un bel momento: tutti l'applaudono in quanto fondatrice e direttrice della fondazione. All'improvviso, però, arriva Leyla... la quale è sul piede di guerra... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 31 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 marzo 2025 - Cruz non si lascerà scappare l’occasione di mettere in imbarazzo Catalina. La marchesina si presenterà alla cena di bentornato in onore di Manuel e Curro, insieme ad Adriano, come pattuito con suo fratello. Il ragazzo sarà vestito di tutto punto ed elegantissimo ma la marchesa noterà, e dirà apertamente, che gli abiti che indossa appartenevano a Pelayo. Adriano proverà molta vergogna e con lui pure Catalina, che inizierà a pentirsi di essere tornata a casa anche solo per una sera. Lope, Simona e Candela organizzeranno una raccolta fondi per aiutare Virtudes. I tre penseranno di rimettere in piedi il business delle marmellate ma la figlia di Simona li metterà in guardia dall’ira di Don Lorenzo. Jana e Maria continueranno a dare una mano a Pia, ancora debilitata e spaventata. Le due dovranno però fare presto ritorno alla tenuta. Manuel chiederà a Salvador di mascherare e giustificare l’assenza di Curro ma starà bene attento a non confessare nulla su Martina. Margarita invece ordinerà a Don Romulo di indagare sull’arrivo della Duchessa de Carril e il maggiordomo chiederà spiegazioni a Santos, che si giustificherà dicendo di non c’entrare nulla nella faccenda e di aver visto cinque nomi e non quattro nell’elenco degli invitati... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

