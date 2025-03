The Family Anticipazioni 31 marzo 2025: Yagmur spezza il cuore ad Ekrem!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 31 marzo 2025 su Canale 5: Ekrem scopre che Yagmur ha un nuovo fidanzato...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 31 marzo 2025 alle 16:50, Egmur telefona a Devin per informarla che potrebbe avere un grave problema di salute, mentre Yagmur sembra riscuotere grande successo sul posto di lavoro. In seguito, Devin ed Aslan riportano la piccola Hulya al matrimonio del fratello, che chiede ad entrambi di fermarsi e festeggiare con loro. I due, alla fine, accettano, e si divertono. Intanto, Ekrem, ubriaco, sta aspettando Yagmur fuori dal suo ufficio. Lui le di dargli un'altra possibilità, ma interviene Burak, il nuovo fidanzato della giovane. Per Hulya, invece, è un bel momento: tutti l'applaudono in quanto fondatrice e direttrice della fondazione. All'improvviso, però, arriva Leyla... la quale è sul piede di guerra.

The Family: Yagmur è un'agente immobiliare di successo!

Devin sta parlando al telefono con suo padre Egmur, il quale la sta preparando a ricevere una brutta notizia: a breve saranno pronti i risultati delle analisi, e potrebbero evidenziare che il suo problema di salute sia più grave del previsto. Infatti, purtroppo la psicologa ha abortito a causa di un forte trauma, e non è raro in queste circostanze che si sviluppino delle preoccupanti infezioni. Intanto, Yagmur, divenuta un'agente immobiliare, riscuote grande successo sul posto di lavoro: è davvero molto in gamba. Ormai, a quanto pare, la giovane è riuscita a lasciarsi il suo turbolento passato alle spalle!

Aslan fa una confessione a Devin... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Devin ed Aslan stanno accompagnando la piccola Hulya al matrimonio del fratello da cui è fuggita per gelosia nei confronti di quest'ultimo. Allora, lo sposo, per sdebitarsi, chiede ad entrambi di restare per festeggiare insieme alla sua famiglia; benché inizialmente titubanti, alla fine accettano, e tra chiacchiere, cibo, alcool e balli sfrenati, si divertono molto. Ad un certo punto, però, Aslan si avvicina a Devin e con aria seria e malinconica le dice di aver sentito terribilmente la sua mancanza. La psicologa ricambia lo sguardo con la stessa intensità...

Yagmur spezza il cuore ad Ekrem, nelle Anticipazioni della puntata del 31 marzo 2025 di The Family

Ekrem, ubriaco e con una bottiglia in mano, sta aspettando Yagmur fuori dal suo ufficio. Quest'ultima non è per niente felice di vederlo, anzi: si sente a disagio. Lui la supplica di perdonarlo e di dargli una possibilità di rimediare all'errore che ha commesso lasciandola, anche perché la sua famiglia gli ha organizzato un altro matrimonio con una donna che non ama. A questo punto sopraggiunge un collega di Yagmur, che in realtà è molto di più, ossia il suo nuovo fidanzato Burak. I due se ne vanno insieme, mano nella mano, lasciando Ekrem da solo e con il cuore a pezzi. Intanto, Hulya si sta godendo il momento: tutti la stanno applaudendo in quanto fondatrice e direttrice della fondazione "Una voce per le bambine". La signora, però, non sa che sta per fare il suo ingresso in scena Leyla, la quale è furiosa come non mai e determinata a fargliela pagare per aver tentato di toglierle i suoi figlioletti...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.