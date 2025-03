Tradimento Anticipazioni Puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2025: Tarik ci ripensa, vuole tornare con Guzide

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Domenica 30 marzo 2025

Otlan viene a sapere dell’aggressione nei confronti di Tolga e si precipita da lui. I rapporti tra loro sono tesi ma la preoccupazione vince ogni desiderio di rivalsa, almeno da parte di Oltan. Tolga, infatti, quando incontra il padre lo accusa di essere il mandante della sua aggressione.

Zelis arriva a casa Yenersoy e trova qui Ilknur e Yesim. Nel frattempo, Guzide e Zeynep informano tutti i presenti di quello che le due donne hanno fatto. Tarik ascolta tutto esterrefatto e diventa una furia contro Yesim.

Lunedì 31 marzo 2025

Tolga corre in ospedale per andare a trovare Oylum ma quando la trova insieme a Behram, e decide quindi di andare via e raggiungere Selin. Nel frattempo, sul web diventa virale il video dell’incendio del taxi che ha coinvolto anche Oylum e così, dopo averlo vista, Tolga torna da lei per parlarle. Lui non crede che lei ami veramente Behram ma Oylum lo spiazza, confermando i suoi sentimenti e dichiarando di non voler più vedere Tolga. In città arriva la madre di Behram, Mualla, per far visita al ragazzo.

Martedì 1° aprile 2025

Behram e sua madre Mualla parlano del rapporto tra lui e Oylum ma, quando il ragazzo le confessa di voler sposare Oylum il prima possibile, la donna si mostra poco incline ad assecondare questa decisione. Nel frattempo, Guzide va a trovare Afsin, il giudice che segue il caso di Sezai, per chiedergli di far andare a processo Sezai senza custodia cautelare, essendo in possesso di importanti prove che mostrano senza via di dubbio che si tratta di un complotto.

Mercoledì 2 aprile 2025

Sezai esce di prigione e Guzide gli mostra la casa che ha affittato per lui in attesa del processo, mentre Elmas comunica a Tarik che l’ex moglie acconsentirà al divorzio in cambio della metà dei beni da lui acquisiti durante il matrimonio e della copertura delle spese legali. Tarik, tuttavia, non è convinto e teme di star per finire dritto nella trappola delle due donne. Spaventata all’idea che Dilek sia incinta di Tarik e che questi intesti tutto al nuovo nato, tagliando Oyku fuori dall’eredità, Yesim attacca fisicamente la donna per costringerla ad abortire.

Giovedì 3 aprile 2025

Tarik si presenta improvvisamente a casa Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan: l’uomo, infatti, vuole scusarsi di aver minacciato di diseredarli. Dopo l’incontro, Tarik segue di nascosto Guzide e la vede a cena con Sezai, e diventa improvvisamente geloso e vendicativo al punto da spingersi a commettere un colpo di scena eclatante. Il giorno dell’udienza, infatti, comunica al giudice che non ha più intenzione di divorziare per tentare di salvare il matrimonio.

Venerdì 4 aprile 2025

Durante il processo, Tarik conferma di voler ritirare la querela verso Guzide e poi le chiede di tornare insieme e perdonarlo. Sconvolta dalle parole del marito, la donna chiede al giudice di concludere i processo, concedendogli il divorzio. Presente in tribunale, Yesim si sente tradita e diventa una furia, tanto da dover essere allontanata. Dopo quando accaduto durante l’udienza, Tarik va da Oltan e lo implora di dimenticare i suoi peccati e cerca di recuperare la sua amicizia. Oltan, tuttavia, ha capito perché Tarik sta improvvisamente cambiando idea su tutto ovvero perché ha paura che esca la verità sui suoi crimini.

Sabato 5 aprile 2025

Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e gli chiede di perdonare Yesim per la sfuriata, chiedendogli un po’ comprensione. In particolare, gli chiede di far riavere Oyku a Yesim ma lui la insulta e la caccia in malo modo, dandole della bugiarda. Nel frattempo, Mualla ovvero la madre di Behram vuole conoscere Oylum.

Behram presenta Oylum a sua madre che, per l’occasione, le regala una collana con un rubino. La donna vorrebbe incontrare Guzide, ma Oylum non ha ancora detto a sua madre del fidanzamento. Nel frattempo, Selin rivela a Tolga che Oylum aspetta un bambino per poi fare una scenata di gelosia piantarlo in asso. Ancora scioccato, Tolga si mette in auto e guida senza meta per scaricare la rabbia ma, a un certo punto, blocca il traffico rimanendo fermo davanti a un semaforo verde, e scoppia una rissa. Oltan accorre da suo figlio e i due si riconciliano. Nel frattempo, Oylum pensa ancora a Tolga ma Behram non le dà il tempo di riflettere, rivelando a Mualla e Nazan che Oylum è incinta. Guzide si reca a casa di Sezai per cercare insieme delle prove che possano scagionarlo, ma sarà Numan ad accorgersi di un dettaglio sull’atto di accusa che salverà l’avvocato.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.