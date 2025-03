Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 marzo 2025: Nozze "criminali" in arrivo! Deacon chiede a Sheila di sposarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 31 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon sfiderà la sorte e chiederà a Sheila di sposarlo! La Carter accetterà di diventare sua moglie?

Una novità farà presto tremare la Valley. Nella puntata di Beautiful in onda il 31 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila ribadirà a Deacon la sua decisione di non creargli alcun problema con Hope e spererà che il loro rapporto, che sta diventando sempre più serio, non pregiudichi il suo legame con la figlia. Lo Sharpe, nonostante non abbia superato del tutto i suoi timori, sconvolgerà la sua amica con una proposta. L’ex barista le chiederà di diventare sua moglie e di sfidare, insieme, il loro destino. Cosa farà la Carter? Accetterà o penserà solo e unicamente al suo obiettivo di ricongiungersi con Finn e Hayes?

Beautiful: Sheila e Deacon sempre più vicini… ma è un vero problema

Sheila ha scoperto tutta la verità e non riesce ancora a credere di essere salva grazie all’intervento di Deacon. Lo Sharpe è riuscito a ottenere un grande favore dal suo amico giudice e ha permesso che le accuse contro la Carter cadessero come un castello di carta e lei fosse scagionata. Un atto di vero amore che si è tradotto in un pericolo per la famiglia Forrester, soprattutto per Steffy, che ha deciso di lasciare Los Angeles per trasferirsi in Europa e non correre più alcun pericolo con la sua folle suocera. La rossa è grata al suo grande amico per la sua libertà ed è rimasta sconvolta nel sapere che Deacon non è solo affezionato a lei ma si è sinceramente innamorato. Ma questo amore non è possibile, non senza creare danni. Lo Sharpe rischia di perdere Hope e Brooke se venissero a scoprire i suoi sentimenti per la criminale.

Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2025: Sheila promette a Deacon di non creargli problema

Deacon ha rivelato a Sheila di amarla ma le ha anche confessato di avere paura che questi suoi sentimenti possano creare un grande problema tra lui, Hope e Brooke. Lo Sharpe non ha fatto mistero di avere paura che se sua figlia e la sua ex amante scoprissero il suo rapporto con la rossa, si allontanerebbero da lui e non vorrebbero avere nulla a che fare con lui. La Carter rassicurerà il suo innamorato e gli prometterà di allontanarsi il più in fretta possibile da lui, per non creargli problemi. Anche lei sa cosa vuole dire lottare per avere un posto nella vita dei propri cari e non ha alcuna intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote. Ma riceverà una sorpresa inaspettata.

Deacon chiede a Sheila di sposarlo nella puntata di Beautiful

Deacon ha confessato tutto a Sheila ma non si fermerà qui. Nonostante la paura di perdere Hope e Brooke, lo Sharpe si farà avanti e deciderà di rischiare il tutto per tutto. Dopo aver organizzato una cena romantica, chiederà alla Carter di diventare sua moglie. La rossa rimarrà senza parole e non saprà inizialmente cosa rispondere. Poi, felice come non mai, accetterà di sposare Deacon Sharpe e di rimanere accanto a lui a Los Angeles. Questa decisione suonerà come un qualcosa di terrificante. Finn dovrà guardarsi le spalle ora più che mai.

