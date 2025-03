The Family Anticipazioni Puntate dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Devin fa una terribile scoperta e lascia Aslan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 31 marzo 2025

Mentre Egmur telefona a Devin per informarla che potrebbe avere un problema di salute più grave di quanto si potesse immaginare, Yagmur sembra riscuotere grande successo sul posto di lavoro. Dopodiché, la psicologa ed Aslan riportano la piccola Hulya al matrimonio del fratello, che chiede ad entrambi di fermarsi e festeggiare con loro. I due, inizialmente titubanti, alla fine accettano e, tra chiacchiere, cibo, alcool e balli sfrenati, si divertono molto. Al contempo, Devin ed il marito continuano a punzecchiarsi, e a guardarsi intensamente. Aslan dice alla moglie che sente terribilmente la sua mancanza. Intanto, Ekrem, ubriaco, sta aspettando Yagmur fuori dal suo ufficio. Lui le chiede scusa, e le chiede di dargli un'altra possibilità: gli hanno organizzato un altro matrimonio con una donna che non ama. Interviene Burak, il nuovo fidanzato della giovane. Ekrem è devastato. Per Hulya, invece, è un bel momento: tutti l'applaudono in quanto fondatrice e direttrice della fondazione "Una voce per le bambine". All'improvviso, però, arriva Leyla a guastarle la festa.

Martedì 1° aprile 2025

Aslan e Devin ballano al matrimonio del fratello della piccola Hulya, e lei si lascia andare tra le sue braccia, almeno fino a quando alcuni invitati iniziano a sparare in aria per fare gli auguri agli sposi. A questo punto, Devin ha un attacco di panico: rivive il trauma di quando ha sparato a Cihan e poi ha abortito. Allora, si dilegua. Intanto, Hulya sta parlando dal palco della sua nuova donazione per la fondazione "Una voce per le bambine". All'improvviso arriva Leyla, la quale abbraccia la madre davanti a tutti; dopodiché, prende la parola. Leyla, con tono ironico, tesse le lodi di Hulya, sbugiardandola. La ragazza ammette di aver sempre avuto paura di lei, ma che ora non starà più in silenzio: non deve azzardarsi a toglierle i suoi figli, altrimenti la rovinerà. Hulya è attonita, e sconvolta lascia la festa per raggiungere subito l'abitazione di Leyla; tuttavia, non si è resa conto che il suo autista è Cihan. Quest'ultimo torna ad accusarla di avergli distrutto la vita, mentre lei continua a sottolineare di averlo salvato, crescendolo come se lo avesse partorito. Cihan accelera per spaventarla.

Mercoledì 2 aprile 2025

Aslan si ricongiunge a Devin, la quale, sconvolta, gli confessa che ha sempre desiderato diventare madre. Devin si allontana, e lui la insegue per chiederle un'altra possibilità. Aslan, alla fine, vince le sue resistenze: i due si baciano, poi passano la notte insieme. Il mattino seguente, Devin riceve i risultati delle analisi, e chiama la dottoressa per parlarle; la ginecologa le spiega che è improbabile che lei possa restare di nuovo incinta a causa dell'infezione scaturita dall'aborto traumatico che ha avuto. Parallelamente, Turgut avvisa Aslan che Devin è in procinto di trasferirsi in Inghilterra per lavorare nella migliore clinica di Londra. Allora la psicologa gli rivela che è stata Hulya ad offrirle questa ottima occasione, poi gli dice che lo sta lasciando. In un secondo momento, Devin si apre con Leyla, confessandole la verità sulla sua impossibilità di diventare madre e quindi di dare all'amato la famiglia che hanno sempre desiderato. Aslan, invece, rincasa per discutere con Hulya.

Giovedì 3 aprile 2025

Iskender e Turgut sono sulle tracce di Tolga. Quest'ultimo fugge, e viene rintracciato da Cihan. Allora Tolga rivela all'altro che Ilyas, l'acerrimo nemico dei Soykan, non è morto come credono, e che dopo la raccolta fondi ha falsificato un assegno per appropriarsi di un'ingente somma di denaro. Intanto, sta avendo luogo un acceso confronto tra Aslan e Hulya. Lei gli dice che ha rischiato di morire a causa di Cihan, dopo essere stata umiliata da Leyla, ma il figlio non la sta neanche a sentire: è furibondo perché ha organizzato tutto in modo tale di sbarazzarsi di Devin, mandandola in Inghilterra. Hulya sottolinea che loro due si stanno torturando a vicenda, così come hanno fatto in passato lei ed il marito. Aslan le promette che resteranno uniti, nell'amore e nell'odio. Cihan, invece, raggiunge Devin, la quale lo ha chiamato per vederlo e chiedergli scusa. Devin gli confessa anche che è in partenza. L'uomo accetta le sue scuse, e le confida che la sua avvocatessa, Serap, lo ha contattato affinché testimoniasse in suo favore. La psicologa raggiunge il suo legale per chiarire la situazione. Serap insiste sul rovinare la vita dei membri della famiglia Soykan, però Devin sottolinea che il suo intento non è quello: vuole soltanto divorziare. Dopodiché, arriva Cihan, che accusa l'avvocatessa di aver diffuso il video incriminato.

Venerdì 4 aprile 2025

Aslan è sconvolto al pensiero che Devin stia per partire per l'Inghilterra: nonostante tutte le notizie preoccupanti che lo raggiungono, ad esempio l'avvio dell'indagine contro la famiglia per riciclaggio di denaro, lui resta inerme sul divano. Nel mentre, Cihan sta mettendo sotto torchio Serap: sa chi è, e sa che il suo obiettivo non è aiutare Devin ad ottenere il divorzio, bensì distruggere i Soykan. Dopodiché, Aslan ha un'idea per fermare la moglie in partenza. Devin, infatti, sta salutando la madre e la sorella, poi si mette in viaggio con Ilkay. Tuttavia, durante il tragitto, lei fa fermare l'automobile per cacciare l'amico, conscia che del fatto che sia in combutta con Hulya. In un secondo momento, Aslan riunisce la famiglia per avvisarli della nuova indagine avviata dal procuratore su di loro: potrebbero finire tutti in prigione per riciclaggio di denaro. Inoltre, aggiunge che c'è lo zampino di Cihan, e forse quello di Ilyas, che è ancora vivo. In effetti, al contempo, questi ultimi sono insieme, e vengono raggiunti dall'avvocatessa, Serap, che chiama "papà" Ilyas. Il protagonista sostiene che hanno una possibilità di cavarsela solo restando uniti, ed in questo momento fa irruzione la polizia per arrestarli. In realtà, fa parte di un piano di Aslan stesso, perché, con l'indagine in corso, nessuno dei Soykan potrà lasciare il Paese, Devin compresa.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.