Beautiful Anticipazioni Puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2025: Eric rischia di morire mentre Deacon vuole sposare Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di novità. Nelle puntate della Soap in onda su Canale5 da domenica 30 marzo a sabato 5 aprile 2025, vedremo che Donna scoprirà che le condizioni di salute di Eric sono più gravi del previsto mentre RJ confiderà a Luna tutta la verità su suo nonno. Deacon chiederà a Sheila di sposarlo e lei accetterà mentre Brooke, Hope e Taylor si scontreranno a causa della relazione tra la giovane Logan e Thomas.

Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2025

Domenica 30 marzo 2025

Taylor rivela a Thomas di essere molto preoccupata per la sua relazione con Hope. Il ragazzo continua a rassicurarla ma nonostante le sue parole, la Hayes è certa che il rapporto tra lui e la Logan non porterà alcun buon risultato. La dottoressa è convinta che la figlia di Brooke stia usando il ragazzo e che non abbia alcuna intenzione di impegnarsi con lui, non dopo il fallimento del suo matrimonio con Liam.

Lunedì 31 marzo 2025

Tra Sheila e Deacon la sintonia cresce di giorno in giorno. La Carter ha però paura che si realizzino tutti i timori che lo Sharpe le ha comunicato di avere. La rossa spera che il loro rapporto non pregiudichi il suo legame con Hope e non metta a rischio Il Giardino, che il barista ha acquistato con tanta fatica e che per lui significa una rivincita sulla vita. Nonostante tutti questi rischi e la consapevolezza che ci siano, Deacon sorprende Sheila con una proposta di matrimonio.

Martedì 1° aprile 2025

Thomas difende strenuamente la sua relazione con Hope e non intende rinunciarvi, nonostante la Logan sia stata piuttosto chiara con lui. La ragazza non vuole un rapporto serio e non ha alcuna intenzione di fare coppia fissa né con lui né con altri. Taylor è molto preoccupata di come potrebbero mettersi le cose per suo figlio e teme che la figlia di Brooke non sarà mai in grado di dare a suo figlio quello che lui cerca e desidera, da tempo, da lei. La dottoressa continua a spronare il ragazzo a non lasciarsi trascinare dalla giovane designer e a non ricadere in vecchie e pericolose ossessioni. Intanto Hope parla del medesimo argomento con Brooke e Ridge. La giovane non è molto contenta che i due abbiano rivelato tutto a Taylor e ribadisce di voler continuare a frequentare Thomas liberamente. Più tardi si confronta con la Hayes che la spinge a essere chiara e a non giocare con i sentimenti di suo figlio, affinché tra loro non ci siano fraintendimenti e il ragazzo non rischi di essere ferito. La biondina non si lascia influenzare e quando la psichiatra insinua che lei stia diventando una copia di sua madre, le risponde – fiera e con un sorriso sornione - che potrebbe succedere veramente.

Mercoledì 2 aprile 2025

Sheila è molto colpita dalla proposta di matrimonio di Deacon e sebbene sia molto contenta, lo invita a riflettere attentamente sulle sue azioni. Se loro davvero diventassero marito e moglie, lui potrebbe perdere Hope e potrebbe mettere in pericolo la sua reputazione come proprietario de Il Giardino. Lo Sharpe sembra però aver preso la sua decisione ed essere convinto di voler procedere. Sheila supera le sue preoccupazioni e accetta con gioia di sposarlo.

Giovedì 3 aprile 2025

Eric continua a lottare contro i suoi problemi di salute e non intende rinunciare al suo progetto. Vuole creare una collezione che lasci il segno, forse l’ultimo che potrà lasciare e con cui potrà dimostrare sia il suo talento sia di non essere uno stilista finito. I tremori e la debolezza lo mettono però a dura prova. Del suo stato di salute sono al corrente solo Donna e RJ. Quest’ultimo, preoccupato e bisognoso di confrontarsi con qualcuno, rivela a Luna tutta la verità. La ragazza cerca di supportarlo come può e tra i due è chiaro che sia nato un rapporto speciale.

Venerdì 4 aprile 2025

Ridge continua a pensare che sia molto strano che suo padre voglia creare una collezione da solo e ne parla costantemente con Brooke, l’unica persona che lo conosce quanto lui. I due cercando di capire quali siano le vere intenzioni del Forrester ma purtroppo, per il momento, nessuno dei due riesce a capire cosa c’è sotto. Brooke deve confrontarsi anche con Taylor, preoccupata per la relazione tra Thomas e Hope. Le due donne, rivali da sempre, si trovano a discutere sullo strano rapporto nato tra i loro figli, tema che la Hayes discute anche con Ridge, che però cerca di mantenere un certo riserbo sulla situazione.

Sabato 5 aprile 2025

Eric continua a lavorare senza sosta e vuole raggiungere a tutti i costi il suo traguardo più importante, ovvero quello di creare una collezione che lasci il segno e con cui dimostrare di essere ancora uno stilista valido e non inferiore a Ridge. Donna lo sostiene in ogni suo passo e in ogni sua decisione, preoccupata però per la sua salute. La situazione si complica quando il dottor Colby, il medico che ha in cura il Forrester, rivela ai due che il patriarca dei Forrester deve sottoporsi urgentemente a dei controlli neurologici per accertare di non aver subito degli attacchi ischemici transitori.

Donna scopre che Eric era già al corrente che avrebbe potuto avere degli attacchi ischemici e che il medico gli aveva già comunicato le sue preoccupazioni. La Logan comincia a preoccuparsi seriamente anche perché non può negare di aver visto il suo compagno peggiorare di giorno in giorno. Lo stilista non riesce più a tenere in mano la matita e nemmeno a suonare il suo amato pianoforte. Lo esorta quindi a smetterla una volta per tutte a forzare la mano e a porre fine alla sua competizione con Ridge, che lo sta rendendo sempre più stanco e che potrebbe persino portarlo a peggiorare ulteriormente le sue condizioni. Donna vorrebbe anche che informasse tutta la famiglia delle sue condizioni ma Eric si dimostra più che mai deciso a continuare la gara con se stesso. Brooke, Ridge e Carter decidono di affrontare di nuovo RJ per sapere cosa stia succedendo a suo nonno. Il ragazzo è molto in difficoltà. Da un lato vorrebbe mantenere il segreto e rimanere fedele al suo adorato nonnino, dall’altra sente di dover raccontare tutta la verità a Ridge, che potrebbe aiutarlo a gestire questa difficile e pericolosa situazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.