Tradimento Anticipazioni 31 marzo 2025: Oylum manda via Tolga che corre da Selin!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 31 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum ribadisce a Tolga di aver scelto Behram, così lui si dirige da Selin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 29 marzo 2025 alle 14:10, Oltan spera ancora di poter avere un posto nella vita di Tolga, ma quest'ultimo continua a tenerlo a distanza. In un secondo momento, Tolga vede il video divenuto virale dell'incendio del taxi in cui è rimasta coinvolta Oylum. Preoccupato per lei, il giovane corre in ospedale, dove però la trova in compagnia di Behram. La ragazza gli ribadisce che è innamorata di quest'ultimo. Allora, Tolga se ne va e raggiunge Selin...

Tradimento: Tolga continua a respingere Oltan...

Oltan è amareggiato per l'atteggiamento di Tolga, ma non demorde. L'uomo, entrato a conoscenza dell'aggressione subita da suo figlio, è corso da lui per offrirgli il suo supporto, però è stato respinto in malo modo. Infatti, Tolga ha preferito rimetterlo al suo posto, convinto che ci fosse proprio Oltan dietro l'agguato ai suoi danni. Ora, quest'ultimo continua a sperare di poter avere ancora un posto nella vita del giovane, nonostante tutto, ma, purtroppo, pare che si stia illudendo, visto che Tolga continua a fargli muro...

Oylum respinge Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Se è vero che Oylum gli ha detto a chiare lettere di essersi innamorata di Behram, è altrettanto vero che Tolga non le ha creduto: la conosce bene, quindi è certo che l'ex gli abbia mentito. In fin dei conti, il ragazzo ha ragione. Oylum, dopo aver sentito il battito del bambino che porta in grembo, ha iniziato ad avere dei ripensamenti in merito all'aborto: forse vuole tenere il figlioletto. Soltanto a questo punto, la mora ha rivelato a Tolga di voler restare insieme al cugino di Nazan, in nome del forte sentimento che nutre suoi confronti...

Tolga dice addio ad Oylum e corre da Selin, nelle Anticipazioni della puntata del 31 marzo 2025 di Tradimento

Tolga non crede ad una sola parola di Oylum: secondo lui, lei gli ha mentito quando gli ha confidato di amare Behram. Pertanto, nel momento in cui vede il video divenuto virale dell'incendio del taxi in cui è rimasta coinvolta Oylum, Tolga corre in ospedale da lei. Qui, però, la trova in compagnia della sua nuova fiamma, e, come se non bastasse, Oylum gli ribadisce ancora una volta che ha scelto Behram. Il figlio di Oltan, con il cuore a pezzi, non ha alternative: deve dirle addio. Tolga se ne va, pronto a rifugiarsi tra le braccia di Selin...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.