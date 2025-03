La Promessa Anticipazioni 31 marzo 2025: Cruz mette in imbarazzo Catalina e Adriano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Cruz svergognerà Catalina e Adriano. La marchesina e il suo innamorato vivranno un vero e proprio incubo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 31 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Cruz non si lascerà scappare l’occasione di mettere in imbarazzo Catalina. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina si presenterà alla cena di bentornato in onore di Manuel e Curro, insieme ad Adriano, come pattuito con suo fratello. Il ragazzo sarà vestito di tutto punto ed elegantissimo ma la marchesa noterà, e dirà apertamente, che gli abiti che indossa appartenevano a Pelayo. Adriano proverà molta vergogna e con lui pure Catalina, che inizierà a pentirsi di essere tornata a casa anche solo per una sera. Lope, Simona e Candela organizzeranno una raccolta fondi per aiutare Virtudes. I tre penseranno di rimettere in piedi il business delle marmellate ma la figlia di Simona li metterà in guardia dall’ira di Don Lorenzo. Jana e Maria continueranno a dare una mano a Pia, ancora debilitata e spaventata. Le due dovranno però fare presto ritorno alla tenuta. Manuel chiederà a Salvador di mascherare e giustificare l’assenza di Curro ma starà bene attento a non confessare nulla su Martina. Margarita invece ordinerà a Don Romulo di indagare sull’arrivo della Duchessa de Carril e il maggiordomo chiederà spiegazioni a Santos, che si giustificherà dicendo di non c’entrare nulla nella faccenda e di aver visto cinque nomi e non quattro nell’elenco degli invitati.

La Promessa Anticipazioni 31 marzo 2025: Cruz mette Catalina e Adriano in imbarazzo

Catalina ha raccontato a Manuel tutto quello che è successo durante la sua assenza e il ragazzo è rimasto sconvolto dal comportamento di sua madre. Nonostante quanto successo e nonostante il desiderio della sorella di non rimettere piede nella sua casa, il marchese l’ha convinta a partecipare alla festa di bentornato organizzata per lui e Curro. Catalina ha sì accettato ma ha chiesto al fratellino di poter portare Adriano, con cui ha iniziato una relazione di amore sincero. I due si presenteranno alla cena ma si pentiranno subito di questa decisione. Cruz non si lascerà scappare l’occasione di svergognare la figliastra e il povero mezzadro - vestito di tutto punto ed elegantissimo – rivelato a tutti che gli abiti che il giovane indossa appartenevano a Pelayo.

La Promessa: Manuel protegge Curro

Catalina e Adriano torneranno nell’hangar turbati e piuttosto infastiditi dai commenti poco simpatici di Cruz e Manuel non sarà contento che sua madre si sia così tanto divertita alle spalle di sua sorella. Il ragazzo penserà di dover fare qualcosa così come cercherà di proteggere suo cugino, assente dalla tenuta. Curro è corso a salvare Martina ed è riuscito a nasconderla. Manuel chiederà a Salvador di coprire l’assenza del ragazzo ma non aggiungerà altro, proteggendo così il segreto dei suoi due adorati cugini. Intanto Margarita darà ordine a Don Romulo di indagare sull’invito alla Duchessa di Carril. Il maggiordomo chiederà spiegazioni a Santos, che giurerà di aver visto cinque nomi e non quattro nella lista degli invitati della marchesa.

Un aiuto (pericoloso) per Virtudes nella puntata de La Promessa

Virtudes ha rubato in canonica e Don Fermin l’ha licenziata. La ragazza ha perso una fonte di reddito e vede allontanarsi sempre più il sogno di riabbracciare Adolfo e di averlo accanto a lei. Lope, Simona e Candela organizzeranno un’altra raccolta fondi e penseranno di procurarsi altro denaro riprendendo il business delle marmellate. Virtudes li metterà in guardia e li inviterà a stare attenti a Don Lorenzo, certamente contrario a questa iniziativa. Intanto Jana e Maria continueranno a fare compagnia a Pia ma le due dovranno presto tornare alla tenuta e la cameriera rimarrà sola con tutte le sue paure.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.