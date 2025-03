La Promessa Anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2025: Catalina fa pace con Cruz ma Adriano l'abbandona!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 31 marzo al 6 aprile 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Nella settimana vedremo Cruz chiedere scusa a Catalina. Le due donne prometteranno di appianare le loro divergenze ma la marchesina dovrà affrontare una novità sconvolgente: Adriano deciderà di chiudere con lei spaventato dalla loro differenza sociale. Petra incastrerà Santos mentre Curro riuscirà a far promettere ad Ayala di non denunciare Martina e di non riportarla in sanatorio. Il conte avrà però una brutta sorpresa per tutti.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Lunedì 31 marzo 2025

Alla cena di bentornato a Manuel e Curro, Catalina si presenta con Adriano. Il ragazzo è molto a disagio e Cruz ci mette il carico da novanta. La marchesa sottolinea che gli abiti eleganti che il mezzadro indossa appartengono a Pelayo. Lope, Simona e Candela organizzano una raccolta fondi per aiutare Virtudes, che ha perso il suo lavoro. I tre pensando di riprendere in mano la produzione di marmellate. Virtudes, per paura che Don Lorenzo si metta in mezzo e crei problemi, chiede ai tre di desistere. Jana e Maria fanno ancora compagnia a Pia ma hanno paura per la salute e per il futuro della loro amica, che deve nascondersi per altro tempo nella grotta e rimarrà presto di nuovo sola. Manuel chiede a Salvador di giustificare l’assenza di Curro ma non spiega al cameriere come mai il cugino non sia alla tenuta. Margarita, stupita della presenza della duchessa De Carril al suo tè pomeridiano, chiede a Don Romulo di indagare. Santos, incaricato di inviare gli inviti, si giustifica dicendo che nella lista degli invitati erano indicati cinque nomi e non quattro.

Martedì 1° aprile 2025

La notizia della fuga di Martina dal manicomio è arrivata alla tenuta e tutti sono preoccupati e in ansia per quanto successo. La tensione è palpabile e ci si interroga su dove possa essersi nascosta la marchesina. La novità arriva alle orecchie anche dei cuochi, che si preoccupano per come stia la giovane sfortunata. Santos è l’unico a mostrare indifferenza e anzi, contrariamente a tutti, esprime dubbi sulla sanità mentale della giovane e ammette di pensare che la sua fuga sia sintomo di un disturbo ben più grave di quanto si pensasse.

Mercoledì 2 aprile 2025

Petra confessa a Vera che è stato Santos a occuparsi degli inviti al tè di Margarita e la ragazza capisce come mai sia comparso il nome di sua madre. La giovane capisce anche che del valletto, nonostante le promesse, non ci si può fidare. Cruz è felice per il ritorno di Manuel e non ha alcuna intenzione di farsi guastare il momento. Per questo, nonostante la tensione causata dalla notizia della fuga di Martina, organizza un concerto per celebrare il rientro di suo figlio dalla guerra ma anche per salutare Maria Antonia, che sta per lasciare la tenuta.

Giovedì 3 aprile 2025

L’idea di Lope, Candela e Simona di ricominciare con il business delle marmellate va avanti e può continuare senza problemi quando Don Romulo dà il suo benestare ai cuochi. Il maggiordomo non trova però l’appoggio di Don Ricardo, che ha paura che questa iniziativa possa causare guai. Adriano e Catalina fanno fatica a superare l’imbarazzo della cena passata con i marchesi. I due ragazzi riescono però a trovare un nuovo equilibrio. La marchesina vuole fare una sorpresa al suo amato e chiede a Simona di organizzare una cenetta intima nell’hangar. Lope ha preso le distanze da Vera e la ragazza, preoccupata, gli chiede spiegazioni. Il cuoco ammette di avere paura che la loro diversa estrazione sociale possa un giorno allontanarli e che lei possa addirittura rinnegarlo. La giovane, colpita da questa dichiarazione, gli promette di amarlo per sempre ma il cuoco – ancora molto timoroso – le chiede del tempo per riflettere. Pia continua a stare male e la sua salute rischia di peggiorare da un momento all’altro. La donna teme di morire da sola nella grotta. Jana cerca di rincuorarla.

Venerdì 4 aprile 2025

Curro ha nascosto Martina e una volta tornato alla tenuta mantiene questo segreto ed è determinato a non dire nulla sino a quando il conte Ayala non prometterà di non prendere provvedimenti sulla ragazza ovvero non la rimanderà in sanatorio e non la condannerà alla prigione. Intanto la duchessa De Carril si ripresenta alla tenuta con una scusa; il suo vero intento è parlare di nuovo con sua figlia per convincerla a tornare a casa con lei. Vera respinge ancora una volta le preghiere della madre e le chiede ancora di dimenticarla. Manuel cerca di riportare la calma tra Cruz e Catalina e spinge sua madre a chiedere scusa alla figliastra, affinché il loro rapporto non degeneri più del dovuto. Vera affronta Santos e lo accusa di aver giocato sporco invitando sua madre a La Promessa. Il ragazzo nega un qualsiasi suo coinvolgimento in questa faccenda. Don Lorenzo informa Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate per via di fastidiose lamentele ricevute dall’esercito. Candela cerca di trovare una nuova soluzione per trovare i soldi necessari a ricongiungere Adolfo con sua madre. La donna rivela a Simona e Lope dell’arrivo di un nuovo parroco in paese e propone di chiedergli di assumere Virtudes. Cruz cede alle richieste di suo figlio e si presenta nell’hangar per chiedere scusa a Catalina. La marchesa liquida le sue confessioni alla stampa come un semplice malinteso e la marchesina, ottenuto quanto voleva, decide di accettare le scuse della matrigna e di tornare a palazzo, concedendo a entrambe una chance per ricostruire il loro rapporto.

Sabato 5 aprile 2025

La decisione di Catalina mette Adriano in imbarazzo. Il ragazzo, dopo averci pensato a lungo, sceglie di troncare la relazione con la marchesina che – straziata per essere stata di nuovo abbandonata – si lascia andare alle lacrime sulla spalla di suo fratello. Vera confida a Lope tutti i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. Questo porta i due ragazzi a riavvicinarsi e dà speranza alla loro relazione. Jana e Maria sono costrette a tornare a La Promessa dopo aver passato del tempo con Pia. La cameriera si ritrova purtroppo di nuovo da sola nella grotta e la situazione è sempre più preoccupante. Virtudes torna dalla visita ad Adolfo. La ragazza rientra alla tenuta con una brutta notizia: suo figlio e i suoi suoceri sono spariti.

Domenica 6 aprile 2025

Ayala conferma a Curro e Margarita che non procederà contro Martina e non la rimanderà in sanatorio né la condannerà alla prigione. Il conte ha però in serbo una novità scioccante che comunica quando la marchesina fa ritorno alla tenuta. Petra ha trovato le prove che incriminano Santos e può accusare il ragazzo di aver mandato lui l’invito dalla duchessa De Carril. Il giovane si trova in una posizione difficile. Cruz si è scusata con Catalina ma nonostante la promessa della figliastra di non darle più problemi, la marchesa è sempre e comunque tanto nervosa da annullare il concerto che aveva pianificato per celebrare il ritorno di Manuel. Purtroppo Don Lorenzo peggiora la situazione rivelando una notizia sconvolgente.

