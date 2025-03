Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 marzo 2025 - la guerra tra Finn e Liam non è ancora finita e probabilmente non cesserà almeno sino a quando Steffy non tornerà a casa. Il dottore intimerà allo Spencer di stare lontano dalla sua famiglia e di non impicciarsi di affari non suoi. Il figlio di Bill ricorderà al suo rivale di essere il padre di Kelly e di avere tutto il diritto di preoccuparsi per lei e per la madre della bambina, che lui ha messo in pericolo. I due uomini non troveranno pace, non ora e forse mai. Intanto alla Forrester Creations, Brooke, Ridge e Carter si interrogheranno sul perché Eric sia così tanto deciso a far uscire una sua nuova collezione, pur consapevole dei problemi che questo creerà al budget dell’azienda, già ampiamente utilizzato per le altre linee di moda. Ridge inizierà a pensare che suo padre non gli stia dicendo tutta la verità e che gli stia nascondendo qualcosa... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 25 marzo 2025 - dopo aver avuto un accesa discussione con lui su Ozan, Oltan decide di sfrattare l'azienda informatica di Tolga dagli uffici di sua proprietà. Il loro rapporto sembra ormai alla deriva. Il giovane, quindi, non ha altra scelta: deve riunire il team a casa sua per preparare un'importante presentazione per il giorno seguente. Quando lo viene a sapere, Selin si presenta a sorpresa da Tolga per offrirle tutto il suo supporto - non richiesto -. Il ragazzo deve trovare il modo per farle capire che deve andarsene senza ferire i suoi sentimenti... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 25 marzo 2025 - Aslan accusa Hulya di aver diffuso il video in cui si vede Devin sparare a Cihan proprio per ferire la giovane. Lui le dice che Devin è ancora sua moglie. Hulya, invece, punta il dito contro Aslan. Intanto, Cihan si presenta al cospetto del fratellastro. Devin, invece, sta facendo i bagagli. Nel frattempo, i due fratelli si stanno confrontando in modo piuttosto animato. Per finire, Hulya parla con l'amico della psicologa, Ilkay, con il quale è in combutta affinché convinca Devin a trasferirsi in Inghilterra... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 25 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 marzo 2025 - tra Catalina e Manuel ci sarà un prezioso chiarimento, che metterà in luce il grande affetto tra i due fratelli. La marchesina rivelerà al suo fratellino il motivo per cui ha deciso di trasferirsi a vivere nell’hangar. La ragazza gli confesserà di aver voluto prendere le distanze da Cruz, colpevole di aver dato in pasto ai giornalisti la notizia del suo fallito fidanzamento con Pelayo. La giovane, umiliata e infuriata per questo tradimento, ha deciso di lasciare le sue stanze, sino a quando la sua matrigna non le chiederà pubblicamente scusa. Intanto Virtudes dovrà restituire il calice liturgico rubato a Padre Fermin. La ragazza verrà scoperta e lo consegnerà nelle mani di Don Romulo davanti a una preoccupata Simona. La giovane si scuserà e rivelerà di aver compiuto questo furto solo per avere i soldi necessari a riabbracciare suo figlio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

