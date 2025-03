Beautiful Anticipazioni Puntate dal 23 al 29 marzo 2025: RJ vuole rivelare a Ridge la verità su Eric ma lo farà davvero?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 marzo 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Ci aspetta una nuova settimana molto intensa in compagnia di Beautiful, la Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia - inizialmente su Rai2 - nel 1990. Negli episodi che andranno in onda dal 23 al 29 marzo 2025 su Canale5, RJ comincerà a pensare che sia arrivato il momento di rivelare a suo padre e a tutti la verità su Eric. Ridge sospetterà che suo padre stia nascondendo qualcosa mentre Taylor scoprirà che Hope e Thomas hanno ripreso a vedersi e che la loro frequentazione sta diventando sempre più assidua. Deacon rivelerà a Sheila di essersi innamorato di lei e la Carter potrebbe cambiare idea sul lasciare Los Angeles.

Beautiful dal 23 al 29 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 marzo 2025 su Canale5.

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 23 al 29 marzo 2025

Domenica 23 marzo 2025

Li è contenta che suo figlio le abbia rivelato di considerarla l’unica e sola mamma e continua a spingere il suo bambino a combattere per riprendersi Steffy ma soprattutto a non lasciare che Sheila si metta di nuovo tra lui e la sua famiglia. La Carter è una donna molto pericolosa e deve essere tenuta ben lontana. Il giovane deve essere fermo e non permettere alla donna, che lei odia profondamente, di seminare di nuovo il panico. Finn conferma la sua intenzione di ascoltare alla lettera i consigli di sua madre ma nei suoi occhi traspare ancora una certa incertezza. Intanto Hope e Thomas continuano la loro cena romantica, organizzata da Douglas. I due si lasciano andare a un momento di intimità ma la Logan si tira indietro. La ragazza ha sia paura di lasciarsi andare ai suoi sentimenti ma soprattutto alle sue pulsioni sia di ferire e illudere il Forrester. Quest’ultimo le ribadisce di non voler forzare la mano, le rinnova il suo amore e promette di aspettarla sino a quando lei non si sentirà pronta a stare con lui.

Lunedì 24 marzo 2025

Sheila ha scoperto tutta la verità su Deacon e decide di affrontarlo faccia a faccia. La Carter ha capito che lo Sharpe crede in lei e che pensa davvero che meriti una seconda chance. Vuole però sentire, dalla voce del barista, il perché di tutto questo. Deacon la invita a rientrare nel suo appartamento affinché i due possano parlare senza che nessuno origli la loro conversazione e le rivela di amarla. Sheila lo guarda negli occhi e capisce che quello che sta dicendo è vero.

Martedì 25 marzo 2025

Liam bussa alla porta della casa sulla scogliera e informa Finn di essere là per prendere la bambola preferita di Kelly che deve spedire in Europa. Lo Spencer gli rivela di aver parlato a lungo con Steffy e di aver scoperto da lei che anche suo marito deve inviarle alcune cose. Il dottore non gradisce questa visita inaspettata e intima al suo rivale di stare lontano dalla sua famiglia e di smettere di contattare sua moglie. Liam gli risponde per le rime e gli ricorda che della famiglia fa parte anche lui. Il figlio di Bill aggiunge, lapidario e gelido, che Kelly è la sua primogenita e che lui l’ha messa in pericolo. Non solo, continua dicendo che sino a quando non sarà in grado di tagliare i ponti con Sheila, Kelly, Steffy e Hayes saranno in pericolo e sarà tutta colpa sua.

Mercoledì 26 marzo 2025

Ridge, Brooke e Carter vorrebbero scoprire il vero motivo che spinge Eric a volere per forza creare una nuova collezione. I tre hanno il sospetto che ci sia qualcosa di più dietro a questa decisione. Il Walton esprime di nuovo la sua preoccupazione per i costi elevati che sta affrontando l’azienda, che si trova a realizzare contemporaneamente due collezioni di alta moda. Intanto Eric ha un altro doloroso attacco di artrite, la malattia che lo ha colpito da qualche tempo e che gli impedisce di disegnare. Donna tenta di convincerlo a smettere con il suo lavoro e di rinunciare alla sfida con Ridge ma lui è deciso a continuare. RJ arriva proprio in quel momento e rimasto solo con sua zia, le dice che forse è arrivato il momento di dire a tutti la verità.

Giovedì 27 marzo 2025

Dopo la sgradita visita di Liam, Finn accoglie Taylor, tornata dall’Europa. La Hayes invita il genero a risolvere la questione Sheila; solo così potrà riavere Steffy. Carter informa Ridge e Brooke che per continuare a finanziare le due collezioni di alta moda e quindi la sfida tra i Forrester, è necessario fare dei tagli alle altre collezioni. La Logan teme che questo possa avere delle ripercussioni sulla collezione di Hope, già una volta messa a dura prova. Carter confessa di essere molto preoccupato ma anche di non sentirsela di escludere Eric. Ridge invece è più che mai convinto che il padre debba rassegnarsi a passare il testimone e a essere solo un mentore per le generazioni future. Nonostante questa determinazione, il Forrester inizia a credere che il suo papà non gli stia dicendo tutta la verità e che stia nascondendo qualcosa. Brooke, Carter e Ridge stesso decidono di parlare con RJ, l’unico che potrebbe sapere cosa sta davvero accadendo.

Venerdì 28 marzo 2025

RJ è molto preoccupato per la salute di suo nonno e vorrebbe informare suo padre di quello che sta accadendo. Donna lo invita a non farlo e gli sottolinea quanto questa sfida sia importante per Eric e deve riuscire a completare la collezione a ogni costo. Il giovane Forrester, comprendendo le parole della zia, promette di impegnarsi più che può nella realizzazione del sogno del suo adorato nonnino.

Sabato 29 marzo 2025

Sheila ringrazia ancora tanto Deacon per quello che ha fatto per lei e per il suo amore. Per dimostrargli il suo affetto e il suo rispetto, gli comunica di essere pronta a lasciare Los Angeles. Lo Sharpe però la ferma e organizza per lei una cena romantica a Il Giardino. I due rievocano i momenti belli trascorsi insieme, anche quando lei era ricercata. La rossa è molto grata al barista per quello che sta facendo e per un momento sembra cambiare idea sul suo proposito di lasciare la città, rivelando di desiderare un futuro insieme a Finn, Hayes e stavolta anche con Deacon.

Taylor continua a spronare Finn a troncare ogni rapporto con Sheila affinché Steffy si convinta a tornare. Il ragazzo, sebbene desideroso di riabbracciare la moglie, sembra essere ancora tormentato dal legame che sente di avere con la sua madre biologica. Ridge e Brooke si confrontano e parlano delle loro figlie. Il Forrester confessa di sentire molto la mancanza di Steffy ma rivela anche di volere sua figlia al sicuro; per questo spera che rimanga in Europa e che Finn non la raggiunga. La Logan parla invece di Hope e della sua preoccupazione per lei. La bionda spera che la sua bambina recuperi il suo equilibrio dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Mentre i due si abbracciano arriva Taylor. I tre si salutano e cominciano a parlare di Finn e concordano tutti che la soluzione di questa situazione è tutta nelle mani del ragazzo. Steffy tornerà solo se lui sarà in grado di rompere per sempre con Sheila.

Taylor scopre che tra Hope e Thomas c’è del tenero e che i due non si sono allontanati, anzi hanno intensificato i loro incontri, tanto che Brooke li ha sorpresi a letto insieme. La dottoressa ci rimane malissimo soprattutto perché nessuno le ha detto nulla prima di ora. La Hayes rivela di essere molto preoccupata per il figlio e di temere che la sua ossessione per Hope possa riaffiorare. Decide quindi di parlargli faccia a faccia ma il ragazzo, una volta davanti a lei, la rassicura dicendole di stare bene e di avere il controllo della situazione. Nonostante queste parole, Taylor rimane convinta che Hope stia solo usando il ragazzo e che dopo la fine del suo matrimonio, non voglia una relazione seria… e ha ragione a pensarlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.