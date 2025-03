Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 marzo 2025: Finn e Liam affilano i coltelli mentre Ridge teme che Eric stia mentendo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Finn e Liam avranno un'altra dura discussione in cui voleranno accuse e insulti mentre Ridge comincerà a pensare che Eric gli stia nascondendo qualcosa.

La guerra tra Finn e Liam non è ancora finita e probabilmente non cesserà almeno sino a quando Steffy non tornerà a casa. Nella puntata di Beautiful in onda il 25 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore intimerà allo Spencer di stare lontano dalla sua famiglia e di non impicciarsi di affari non suoi. Il figlio di Bill ricorderà al suo rivale di essere il padre di Kelly e di avere tutto il diritto di preoccuparsi per lei e per la madre della bambina, che lui ha messo in pericolo. I due uomini non troveranno pace, non ora e forse mai. Intanto alla Forrester Creations, Brooke, Ridge e Carter si interrogheranno sul perché Eric sia così tanto deciso a far uscire una sua nuova collezione, pur consapevole dei problemi che questo creerà al budget dell’azienda, già ampiamente utilizzato per le altre linee di moda. Ridge inizierà a pensare che suo padre non gli stia dicendo tutta la verità e che gli stia nascondendo qualcosa.

Beautiful Anticipazioni 25 marzo 2025: Finn e Liam di nuovo in guerra

Nella famiglia di Steffy non c’è pace e forse non ci sarà mai, almeno non tra i due uomini della sua vita, padri dei suoi figli. Liam ha bussato alla porta di casa di Finn per prendere una bambolina da spedire a Kelly in Europa e si è trovato immediatamente a discutere con il suo rivale, infastidito per la sua sgradita visita. Il dottore inviterà lo Spencer a evitare di mettersi in contatto con sua moglie più del dovuto e soprattutto a non permettersi di mettere bocca nei loro affari matrimoniali, come invece ha fatto in passato. Finnegan intimerà al suo rivale di stargli alla larga e di non impicciarsi di faccende che non lo riguardano. La risposta di Liam non si farà attendere.

Beautiful: Liam ricorda a Finn che Kelly è sua figlia e lui l’ha messa in pericolo

Liam risponderà a Finn per le rime e gli ricorderà che quelli che lui pensa non siano affari suoi, in realtà lo riguardano eccome. Kelly è sua figlia e Steffy è la sua ex moglie, quindi anche lui – sebbene il dottore non voglia ammetterlo – fa parte di quella famiglia e intende rivendicare il suo ruolo. Lo Spencer, furioso con il medico per quello che ha fatto e per i tentennamenti che continua ad avere con Sheila – gli urlerà contro dicendogli che la colpa di tutto quello che sta accadendo è sua e che è stato lui a mettere in pericolo la sua famiglia, Kelly compresa. Per cui lui ha il sacrosanto diritto di mettersi in mezzo e non lascerà che un legame pericoloso come quello che ha con la Carter, mettano a rischio la vita della Forrester e dei bambini.

Ridge sospetta che Eric gli stia nascondendo qualcosa nella puntata di Beautiful

Ridge ha sfidato Eric convinto che suo padre non avrebbe mai accettato una sfilata con due collezioni. Il Forrester senior ha però accolto questa competizione e si è detto pronto a dare una lezione di umiltà a suo figlio. Lo stilista junior è rimasto senza parole e ora sa che la doppia sfilata complicherà le finanze dell’azienda. Carter è stato molto chiaro: la Forrester Creations sta facendo fatica a finanziare due linee d’alta moda e due collezioni importanti come la Hope For The Future e la Brooke’s Bedroom.

Ridge, Carter e Brooke cominceranno a domandarsi se non ci sia qualcos’altro sotto e lo stilista penserà che suo padre non gli abbia detto tutta la verità su quello che gli sta succedendo. Il suo sesto senso inizierà a fargli sospettare che il suo adorato papà menta… e avrà ragione.

