Tradimento Anticipazioni Puntate dal 23 al 29 marzo 2025: Oylum incinta, Behram sempre più opprimente

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 23 al 29 marzo 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 23 al 29 marzo 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 23 al 29 marzo 2025

Puntata pomeridiana Domenica 23 marzo 2025

Ozan cerca di uccidere Tarik, scaraventandolo giù da una scogliera. Nel frattempo, sempre più insospettita, Guzide chiede a Elmas di aiutarla a scoprire l’origine dell’enorme fortuna di Tarik.

Guzide propone ad Oltan di mettere fine alle loro ostilità per allearsi contro Tarik, mentre Selin si mostra molto dispiaciuta per Oylum e nutre nei suoi confronti un enorme senso di colpa.

Puntata serale Domenica 23 marzo 2025

Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre ma lui declina l’invito. L’uomo, infatti, usa come scusa la situazione che si è creata con la sua famiglia, alla quale sente di dover essere vicino dopo quanto accaduto.

Tolga mostra a Guzide il video di Kaan rassicurandola sul fatto che Ozan non è un assassino. Tutto è nato dal perfido piano di Oltan per incastrare l’uomo e ricattarlo.

Tolga ha un duro confronto con suo padre, dichiarando di essere a conoscenza del video di Kaan e Lara. Dopo lo scontro, Tolga insulta Ozan per quello che ha fatto e prendere le distanze dal padre, mentre Yesim si reca nell’ufficio di Tarik.

Lunedì 24 marzo 2025

Tarik si sveglia in ospedale e Yesim accorre al suo capezzale fingendosi preoccupata, cercando di convincerlo che è stata Guzide ad avvelenarlo, causandogli un attacco cardiaco. Tarik non si fida ma non sa a chi chiedere. Nel frattempo, Volkan inizia a fare domande sospette a Sezai sul suo coinvolgimento nel traffico di droga, e lui intuisce che l’uomo è una spia della polizia. Nonostante Volkan si dica innocente a questa accusa, Sezai lo invita ad andarsene.

Martedì 25 marzo 2025

Dopo aver discusso di Tolga su Ozan, Oltan prende una decisione che fa naufragare definitivamente il rapporto con il figlio, sfrattando dagli uffici di sua proprietà la sua azienda informatica. Tolga accoglie a casa sua il suo team per preparare un’importante presentazione che scade il giorno successivo, e Selin piomba in casa dell’uomo per sostenerlo, ovviamente senza avvisare. Tolga non sa come farle capire che la vuole lontano senza ferire i suoi sentimenti.

Mercoledì 26 marzo 2025

Sebbene sua madre non sia d’accordo e lo abbia palesato, Oylum continua a frequentare Behram che sorprende la ragazza con un concerto privato della sua band preferita. Nel frattempo, Yesim convince Tarik a denunciare Guzide per averlo avvelenato e chiede l’aiuto di Ilknur per nascondere nella camera da letto della giudice un flacone di medicinali che possano provare la sua colpevolezza. Oylum, invece, confida a Behram di essere incinta e di voler abortire ma lui le chiede di sposarlo e crescere insieme il bambino.

Giovedì 27 marzo 2025

Guzide è accusata del tentato omicidio di Tarik ma la polizia non trova nulla nella sua casa, sebbene Yesim avesse chiesto a Ilknur di nascondere il farmaco incriminato che lei stessa ha usato su Tarik nella camera da letto della giudice. Ilknur assicura di averlo fatto, ma del farmaco nessuna traccia. Tarik sta per essere dimesso dall’ospedale ma Yesim riesce a trattenerlo in ospedale, inventando di aver trovato tracce di sangue nelle sue urine. Nel frattempo Oylum è incinta ma non vuole accettare la proposta di Behram, volendo piuttosto interrompere la gravidanza.

Venerdì 28 marzo 2025

Scopriamo il mistero del flacone di medicinali che ha causato l’infarto a Tarik. L’uomo trovail flacone a casa sua e decide di affidarlo a Omer per analizzarne le impronte. Ma cosa è successo? Ilknur ha introdotto le medicine a casa di Guzide, ma Zeynep l’ha vista farlo di nascosto e ha recuperato il flacone, affidandolo a Umit che lo ha poi riportato a casa di Tarik.

Sabato 29 marzo 2025

Behram è sempre più convinto che sposerà Oylum. Tolga, insieme a Ozan, si intrufola nella sua azienda per cercare di entrare nel server, ma il tentativo viene sventato: Oltan ha cambiato il software impedendo l’accesso. Mentre Oltan si sfoga con Elmas, amareggiato per l’allontanamento del figlio, quest’ultimo vende anche l’azienda e restituisce al padre 10 milioni di dollari. Oylum è preoccupata per la gravidanza e soprattutto infelice della sua relazione dato che lui è sempre più geloso e opprimente, tanto da farla seguire ovunque. La ragazza promette alla madre che lascerà presto il fidanzato.

Con l’aiuto di Zeynep, Oylum riesce a liberarsi del suo autista e va a farsi visitare così da ottenere appuntamento per l’aborto il giorno stesso. Peccato che, quando arriva in ambulatorio, la ragazza trova Behram ad attenderla. Nel frattempo, Oltan continua a ricattare Ozan, chiedendogli di portare una borsa contenente 200.000 dollari a un avvocato.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.